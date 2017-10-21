В России решение Украины разорвать военное сотрудничество с Украиной называют ошибкой – украинские специалисты потеряют работу. В Украине называют такое решение закономерным и отмечают, что российскому рынку найдена замена.

​После распада Советского Союза между Украиной и Россией остались тесные связи в военно-промышленной сфере, отмечают эксперты. По их оценкам, Киев получал заказов из Москвы на сумму порядка 5 миллиардов долларов в год. Кооперация затрагивала космическую отрасль, производство специализированной электроники, авиационных компонентов и танкостроение. Военно-техническое сотрудничество с Россией было прекращено «Укроборонпромом» в 2014-ом, сразу после начала военных действий на востоке Украины, и нынешнее решение украинского правительства о разрыве соглашения – уже не первое в этом направлении. По словам российских экспертов, военно-промышленный комплекс (ВПК) их страны не пострадает, а только выиграет.

«Возникает возможность диверсифицировать ряд производств, которые раньше невозможно было диверсифицировать, потому что была украинская продукция. Такие кульбиты – экономические, политические, которые допускает нынешнее украинское руководство, закладывают мину под очень многие международные программы и усилия стран по снижению военной опасности, процесса нераспространения технологий ракетных, ядерных», – заявил депутат Госдумы России VI созыва, член комитета по обороне Максим Шингаркин.

В Украине считают, что последнее решение правительства не носит экстраординарный характер.

Была критика от наших международных партнеров: мол, вы хотите от нас оружия, но сотрудничаете с врагом

«Было несколько волн таких разрывов из-за конкуренции, в первую очередь и из-за того, что не могли договориться ВПК двух стран. Еще в середине 1990-х был очень известный разрыв по танкам. 2014 год стал определенным водоразделом еще и по политическим причинам. Была критика, как от наших международных партнеров: мол, вы хотите от нас оружия, но сотрудничаете с врагом – так и очень серьезная критика внутри украинского государства по той же самой причине», – отметила член правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест.

Наиболее дешевая стратегия получения высококлассного специалиста – обеспечить его переезд вместе с семьей на Урал

Отказ украинских предприятий от заказов приведет к оттоку кадров, заявляют российские эксперты. Россия же, которая испытывает дефицит специалистов по всей технологической цепочке и в которой наблюдается увеличение расходов на оборону, похоже, готова принять украинских специалистов. «Наиболее дешевая стратегия получения высококлассного специалиста – обеспечить его переезд вместе с семьей на Урал. Сегодня для ряда предприятий выгодно перевезти специалистов и, я думаю, это будет сделано», – считает Максим Шингаркин.

Украинские эксперты в свою очередь говорят, что ситуация не настолько плачевна, как считают в России, и что предположения о возможном росте безработицы носят, скорее, пропагандистский характер. Так, например, «Южмаш», как и другие украинские предприятия, испытывает сложности в связи с разрывом связей с Россией, но предприятие получило государственную поддержку. Ожидается, что там скоро начнется выпуск новой системы ПВО в сотрудничестве с западными партнерами. Украина давно искала новые рынки.

«Укроборонпром» и наши посольства начали активно продвигать на различных военных выставках украинскую военную продукцию. Это простимулирует украинский ВПК на то, чтобы начинать сотрудничество с более передовыми производителями, чтобы мы не останавливались на технологиях 70-х годов, а шли вперед», – сказала Анна Шелест.

«Голос Америки» связался с несколькими украинскими предприятиями, которые сотрудничали с Россией с просьбой прокомментировать, как разрыв соглашения повлияет на их работу, но ответа пока не получил.