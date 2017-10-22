Ошибка нерезидента :-)

Некоторые переселенцы из Крыма испытывают проблемы при попытке воспользоваться услугами «Приватбанка». О своем негативном опыте общения с сотрудниками украинского государственного банка они рассказали в соцсетях.

Большой резонанс получил случай, обнародованный крымской переселенкой Ольгой Минчик. Сотрудник «Приватбанка» объяснил ей отказ в обслуживании тем, что Крым якобы «не относится к Украине».

Александр Янковский

Цікава банківська історія про "найкращий банк"

Олексіна Дорогань

Ну це вже взагалі капець

Юрий Козлов

Это какой-то позор. (с) Швондер

Alexander Kozin

Про все страны мира особо удивило. Видимо 13 стран составляет весь мир этого человека, это как "За МКАДом жизни нет" прямо. Привату нужно при приеме на работу операторов задавать контрольный вопрос "Чей Крым?" )

Никита Шабанов

Позиция работника государственного банка. Раньше на дискриминации крымчан попался Укрсиббанк. Теперь ПриватБанк отжигает. Может, скоро и ДНР с ЛНР признает. Или Новороссию…

Антон Плаксун

Тут вопрос не в дискриминации крымчан. Мякота в том, что сотрудники госбанка называют Крым российским. Какой-то не смешной юмор у сотрудника службы поддержки. Или это не юмор. Помоему, в данном случае, мы на что то не то налоги платим.

В комментариях к этому посту многие крымские переселенцы сообщили, что тоже столкнулись с похожими проблемами при обслуживании в «Приватбанке».

Andrey Kuryanov

У меня эта-же история на прошлой неделе случилась. Такая-же блокировка. Ох, как я ругался!!!, позвонив на 3700. Они потребовали пройти идентификацию в отделении банка, принеся справку переселенца, хотя, буквально за 2 дня до этого я забирал в банке новые, именные карты, при оформлении которых я проходил идентификацию. Утром следующего дня я пошёл в банк и снова прошёл процедуру идентификации. Вот, как это было. Пришёл в банк. Сделали фото:паспорта, справки переселенца, паспорта со справкой, меня с паспортом, меня со справкой, меня с паспортом и справкой вместе. Я предложил ещё фото с начальником отделения...не захотела. Расписался стилусом в айпаде сотрудника банка. Вроде-бы, идентифицировали. Но, сказали, что, резидентом буду только после того, как откажусь от крымской прописки и пропишусь здесь.

Roman Zoocker

На прошлой неделе прошел такую же экзекуцию третий раз!

Dmytro Baranik

Та же история была с моей женой (она в Керчи была прописана) . Тут ей карту выдали, а перевести на нее деньги не возможно - пишет "не резидент" и все ... Пока ее тут не прописал - мучения не закончились - да и то, пришлось с паспортом и пропиской в банк идти ....

Dvoretskova Oksana

только сегодня с ними сцепилась... у них видите ли произошло обновление базы, и наши справки поисчезали оттуда, теперь всем членам семьи у кого есть карточки нужно явится в отделение и предоставить справку… снова стали нерезидентами, 3 года обслуживались без проблем

Таня Фомина

оо,,знакомая до боли тема!Приватбанк это просто тест на отношение к бреду.Раз надцать приходилось эту справку ВПО предъявлять и разъяснять, что мой крымский штамп в паспорте бит справкой.Изучали,копировали ,вносили данные БЕСКОНЕЧНО.задолбали!.бывало и со слезами выходила из заведения.потом история с открытием кредитного лимита- бесконечно/безрезультатно.И плевать банку было последний год на то ,что я зарплатные карты с 2014го у них держу и руководитель пп., а счёт пп в этом же банке. Переселенська блуканина :( в приваті,якось так.

Алексей Бондаренко

...Мне 2 недели назад барышня из ОТП сказала: "Крым же это не Украина уже" )))

Тряслась и смотрела немигающим взглядом, когда я вскочил со стула и медленно с расстановкой порекомендовал больше такое не говорить никому вообще, а крымчанам особенно. И добавил, что прославлю на весь фейсбук так, что в новости 1+1 попадёшь. ))))

Мне глубоко плевать на мальчиков и девочек, которые не понимают, что такое Крым и в каком он сейчас статусе. Они либо недоумки, либо сепары. По первому случаю - вопросы к родителям. По второму - к СБУ. Но не к ВПЛ.

На острый сигнал от Ольги Минчик отреагировали сотрудники «Приватбанка», в том числе руководитель сети региональных пресс-офисов банка Инна Музычук.

Дмитро Козачук

...Примите, пожалуйста, наши извинения за работу сотрдуника чата, с ним будет проведена работа. Что касается вопроса обслуживания карты, к сожалению, без наличия прописки на материковой части Украины или справки переселенца, мы вынуждены обслуживать клиентов как нерезидентов, из-за требований законодательства.

В соцсетях немало и других свидетельств о дискриминации крымских переселенцев в отделениях «Приватбанка».

Оля Судиловская

ПриватБанк ну вы и правда, оборзели, не знаю, как это назвать еще. Сегодня стало почему-то невозможным пополнение моих карт. Пишут о "нерезидентах". Хотя у меня за 4 года открыты три карты, одна из которых зарплатная, справка ВПЛ в банк была предъявлена. На 3700 милая девушка автоматически зачитывает постанову НБУ трехлетней давности, не реагируя на то, что до сегодняшнего дня все исправно работало и что справка ВПЛ есть. Предложено походить по отделениям, поискать правды. При этом никаких уведомлений ни на приложение, ни лично не было. Вдруг с сегодняшнего дня - я нерезидент. Отлично че…

Тарас Нізалов

Ошибка нерезидента :-)

Оля Верещака

Такая ситуация сейчас во всех банках независимо дебетовая у Вас карта или кредитка. К слову, если была кредитка в Привате крымская, можно вообще загреметь в черный список для всех кредитов. По поводу свинства с нерезидентами сталкиваюсь постоянно, потому что работаю в воинской части и тут как раз те, кто остался верен присяге и вышел с Крыма...

Оксана Фандєєва

Меня регулярно обьявляют нерезидентом по аналогичной причине. Крайний раз летом-осенью 2016

Я уже не знаю, что еще им можно показать. И справку переселенца, и справку со служби с адресом в Одессе, и временную регистрацию в Одессе. Осталось только кардиограмму и флюрографию им предоставить.

Игорь Шмоленюк

И анекдот в тему для поднятия настроения:

:) Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам

запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает

перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А

какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?

- Кожаные.

- А из какой кожи - свиной, телячьей?

- Из свиной.

- А какого цвета?

- Коричневые, под цвет пальто.

- Тогда приносите пальто, мы вам подберем.

Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:

- Дамочка, не верьте им - я уже и [задницу] показывал и унитаз приносил - НЕТ

У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!!!