В Крыму на официальном уровне в очередной раз подтвердили дефицит электрической энергии в осенне-зимний период. Полуостров готовится к веерным отключениям света в условиях энергодефицита в пиковые периоды потребления электричества. В то же время на сайте компании «Севастопольэнерго», в отличии от ресурса их крымских коллег, графиков отключений по-прежнему нет. Будет ли Севастополь подвергнут отключениям света нынешней зимой, разбирался корреспондент Крым.Реалии.

Министр топлива и энергетики Крыма Сергей Бажан в середине сентября текущего года заявил о дефиците электроэнергии на полуострове в 360 мегаватт. Грядущей зимой, пояснил Бажан, ожидается потребление электричества в 1467 МВт, из которых 286 – в Севастополе (из этого количества 95 МВт в городе вырабатывается за счет мобильных газотурбинных электростанций – КР).

«Так, учитывая тенденции развития Крыма во всех экономических сферах, планируется разработать график временных отключений», – резюмировал чиновник.

Графики отключений не пригодятся

В «Севастопольэнерго» на запрос местного информационного ресурса «Примечания» ответили, что в настоящее время графика веерных отключений в городе нет и информацией о потенциальных отключениях света пресс-служба учреждения не владеет. Кроме того, журналистам не удалось узнать, какими прогнозируются пиковые нагрузки в нынешний сезон, с учетом того, что количество населения Севастополя продолжает расти.

В то же время источник Крым.Реалии в организации сказал, что зачастую крымская практика такова, что Севастополя отключения касаются в последнюю очередь.

Это город с большим скоплением военных частей, флота и так далее. Если там и отключают свет, то в последнюю очередь

«Прошлой зимой в пиковые периоды, когда в различных городах Крыма проходили отключения света, Севастополя это вообще не коснулось. Тут сразу несколько мотивов. Во-первых, это город с большим скоплением военных частей, флота и так далее. Если там и отключают свет, то в последнюю очередь. В качестве примера можно вспомнить прошедшее лето. Когда из-за серьезной жары были неполадки в системе энергомоста, севастопольцы практически не ощутили этого на бытовом уровне. В отличие, что стоит подчеркнуть, от многих городов Крыма», – сказал наш собеседник.

Он также добавил, что если эта зима пройдет аналогично прошлой, то Севастополь вообще может не выходить за лимиты выделенного объема электричества.

«Прошлой зимой, например, город вообще практически не превышал лимит дозволенного потребления электричества. Поэтому и принимать графики веерных отключений не целесообразно. Эти отключения уж точно не будут систематическими», – подытожил источник Крым.Реалии.

Подготовка к зиме необходима

Несколько иного мнения на этот счет придерживаются представители оператора энергетических систем Крыма и Севастополя АО «Системный оператор единой энергетической системы».

По мнению сотрудников организации, ни Севастополю, ни Крыму без отключений нынешней зимой не обойтись, так как совокупного объема энергии: собственной генерации и подачи через энергомост не хватит ни при каких обстоятельствах.

Неготовность ДГУ создает риски введения ограничений потребителей Крыма в период низких температур наружного воздуха

Помимо этого, в настоящее время актуальным остается вопрос работы дизельных установок, генерирующих определенное количество энергии в Крыму и Севастополе. Особое внимание на эту проблему обратили и в российском федеральном министерстве энергетики. Так, заместитель министра Андрей Черезов сказал о рисках, сопряженных с возможной неисправностью установок.

«Органам исполнительной власти Республики Крым и Севастополя необходимо обратить на данные вопросы особое внимание и обеспечить их решение до начала осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, так как неготовность ДГУ создает риски введения ограничений потребителей Крыма в период низких температур наружного воздуха», – заявил Черезов.

При дефиците электроэнергии мы планируем на базе ООО «СГС плюс» разместить 16 дизель-генераторов мощностью от одного мегаватта

Также уже бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов в августе говорил о том, что его ведомство рассматривает в качестве проблемы возможный дефицит электрической энергии при падении температуры воздуха ниже -10 градусов и сохранения такого температурного режима в течение некоторого времени.

«Из проблемных вопросов, которые мы рассматриваем на сегодняшний день при подготовке к зиме, – это возможный дефицит электроэнергии при снижении температуры воздуха ниже -10 градусов и устойчивом сохранении такой температуры. При дефиците электроэнергии мы планируем на базе ООО «СГС плюс» разместить 16 дизель-генераторов мощностью от одного мегаватта, которые будут давать в сеть совокупно нагрузку, которая позволит нам компенсировать дефицит мощности», – говорил Чибисов. Однако о том, спровоцируют ли указанный дефицит веерные отключения света, чиновник не уточнил.

Собственно, официальная позиция профильного блока правительства Севастополя в этом вопросе до сих пор остается неясной.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове