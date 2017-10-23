Сербский десант в группировках «ЛНР» и «ДНР». В Службе безопасности Украины заявили о трех сотнях «солдатах удачи» из Сербии, воевавших или продолжающих воевать на Донбассе. Назвали даже конкретные фамилии и теперь ожидают реакции балканских коллег. Собирают ли сербские правоохранительные органы досье на своих граждан? И что привело последних в Донецк и Луганск, выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

Они передают привет, не выпуская из рук оружия: «Премьеру и власти Сербии. От братьев российских».

«Большой привет премьеру Сербии, спасибо за таких отличных бойцов, воюющих на стороне «Новороссии», – позируют на камеру боевики.

Серб Деян Берич в группировке «ДНР» уже почти свой. Он – настоящая звезда российского телевидения.

О помощи сербского снайпера детям Донбасса сняли не один пропагандистский сюжет. Берич в Донецке успел даже презентовать книгу.

Сегодня сотни сербов записались в ряды боевиков. СБУ дважды передавала властям Сербии списки ее граждан, воюющих на Донбассе.

«Первое информирование было летом 2014 года. А последнее – в 2017 году. К сожалению, мы пока не получили никаких официальных ответов», – говорит сотрудник Центрального аппарата СБУ Игорь Гуськов.

По официальным данным, с той стороны линии фронта воюют более 300 сербов.

Из источников «Донбасс.Реалии» стало известно, как одна из групп сербов попала на оккупированную территорию. Людям оплатили перелет Белград-Москва, затем – автобус в Ростов-на-Дону. Там сербы прошли военный инструктаж. И дальше – в Донецк. Занималась привлечением общественная организация «Косовский фронт» – российская организация, действующая на Балканах.

Прокремлевские силы уверенно чувствуют себя в Сербии, рассказывает сербский политолог.

У нас сотни таких организаций, движений, лидеров. Мне кажется, что правительство Сербии им потакает

​«Идет очень-очень мощная активность на самом деле. У нас буквально сотни таких организаций, движений, лидеров. И мне кажется, что правительство Сербии им, к сожалению, потакает, потому что их слишком много», – говорит политолог из Сербии Венцислав Буйич.

Так что же заставляет сербов участвовать в чужой войне? «Если бы не Россия, Сербия не возникла бы как государство. Одна кровь, одна вера, один род», – рассуждает сербский боевик Радомир, который воюет на Донбассе.

Радомир – более известный как боевик «Гризли» – член группировки «Сербские гусары». У всех сербов, воюющих здесь, одна легенда – мол, сражаются на Донбассе за свой город.

«Здесь есть Бело-Сербское государство – Славяносербия. Главным городом является Славяносербск», – воспроизводит легенду боевик «Гризли».

Славяносербск – небольшой городок в Луганской области.

– Здесь поселились славяне и сербы. Так и получился Славяносербск.

– А когда поселились?

– Да где-то в 1700-х годах, – рассказывает местная жительница.

Но местные здешних сербов особенно не помнят.

«Да кто его знает, сынок, уже все умерли. Да, может, и есть наследники, так нет. Старики умерли, а так не знаем», – говорит пожилая женщина из Славяносербска.

У аналитиков, исследующих вопросы Балканских стран, свое объяснение, почему сербы массово едут на оккупированный Донбасс. Все дело в пропаганде, говорят они.

«Обходя официальную финансовую помощь сербскому правительству, они (власти России – КР) финансируют своих агентов влияния в Сербии – пророссийские организации, культурные центры, всевозможные религиозные организации. В том числе – парамилитарные организации, которые не контролируются сербским правительством», – отмечает эксперт Института общественно-экономических исследований Елена Снигирь.

Эксперты не исключают вербовку и подготовку наемников и в самой Сербии.

Это именно российская инициатива, это именно российские инструкторы

​«Это именно российская инициатива, это именно российские инструкторы. То есть говорить, что это инициатива Сербии, их желание поставлять наемников, я бы не решилась. Это Россия, это их желание установить влияние на Балканском полуострове и вербовать новых наемников», – говорит аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

За последние три года только один гражданин был осужден за участие на стороне боевиков в войне на Донбассе

Сербские власти официально пока не отреагировали на запросы СБУ. Не дождались ответа и в украинском посольстве в Сербии.

«По информации посольства, за последние три года только один гражданин был осужден за участие на стороне боевиков в войне на Донбассе, и даже в этом случае наказание было условным, то есть он до сих пор остается на свободе», – отметил посол Украины в Сербии Александр Александрович.

Несмотря на то, что правительство Сербии приняло «украинский закон», согласно которому те, кто «засветился» в войне на Донбассе на стороне боевиков будут осуждены за наемничество, на практике он пока не работает.

А тем временем ряды сепаратистов на востоке Украины пополняются.

«Во-первых, в самой Сербии – безработица, и людям делать нечего. Заняться нечем. Хочется что-то делать. И во-вторых, это деньги, если смотреть, сколько там платят», – констатирует сербский политолог Венцислав Буйич.

И деньги наемники получают немалые. Как известно, в частной российской военной компании Вагнера платят около пяти тысяч долларов.