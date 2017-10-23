В Симферополе официально укомплектовали руководство подконтрольной России администрации города. Игорь Лукашев прошел спецпроверку и подписал контракт на исполнение полномочий мэра. В заместители он взял шесть человек. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кто получил должности вице-мэров, а также чего от них ожидают местные политики и общественники.

Игорь Лукашев одержал победу в конкурсе на замещение должности мэра Симферополя еще 21 сентября. На следующий день депутаты горсовета проголосовали за его назначение. Но вступил в должность он только спустя три недели после этого – 12 октября. Заключение контракта с Лукашевым затянулось в связи с тем, что он долго проходил спецпроверку со стороны контролирующих органов.

Блогеры, политики и медиа со ссылкой на неназванные источники заявляли, что на этапе этой проверки ФСБ якобы очень заинтересовала тема возможной связи претендента на должность мэра с организованной преступностью. Ходили слухи, что в связи с подмоченной в 90-е репутацией Лукашев может пролететь мимо должности. Сам он от комментариев на эту тему воздерживался.

«Мусорный директор» и экс-помощница Нахлупина

После того, как все формальности были улажены и с Лукашевым был заключен контракт, наступил момент назначения его заместителей. Для этого депутаты нынешнего симферопольского горсовета 20 октября собрались на сессию.

В ходе заседания каждый из кандидатов на пост вице-мэра выступил с небольшим докладом о планах работы и ответил на вопросы депутатов. В итоге Лукашеву назначили 6 замов.

Первым заместителем главы столичной администрации стала Ирина Бойко. До этого она на протяжении трех лет возглавляла российскую администрацию Симферопольского района. Бойко – коренная крымчанка, имеет два высших образования по специальностям правоведение и психология. Карьеру чиновницы начала в 2001 году, когда стала членом исполкома Мазанского сельсовета. В 2012 году была назначена сельской головой Мазанки. После аннексии Крыма Россией резко пошла на повышение и возглавила целый район.

​Из остальных пяти замов Игоря Лукашева самым одиозным, пожалуй, является Валерий Гуменюк. Крымчанам он стал известен в 2012 году. В марте упомянутого года в местных медиа появилась информация о том, что Гуменюк должен возглавить «Чистый город» – коммунальное предприятие, специализирующееся на уборке и утилизации мусора. Но вместо этого его внезапно отправили руководить ГТРК «Крым», хотя к телевидению он не имел никакого отношения.

В результате у Гуменюка быстро возник конфликт с сотрудниками телеканала, которые жаловались на цензуру и ухудшение условий работы. С требованием отставки директора ГТРК «Крым» выступил даже Независимый медиа-профсоюз Украины. Спустя два месяца после назначения Гуменюка уволили. После этого он все-таки стал директором «Чистого города», куда его изначально и приглашали. В роли вице-мэра Симферополя бывший «мусорный директор», как его раньше называли в крымских СМИ, будет курировать сферу ЖКХ.

​Двое утвержденных заместителей Игоря Лукашева – Сергей Круцюк и Анжела Николаенко – занимали аналогичные должности при предыдущем мэре Симферополя Геннадии Бахареве.

Круцюк работает на разных должностях в столичных органах власти с 1999 года. До аннексии Крыма на протяжении двух лет был председателем симферопольского райсовета. Вице-мэром города стал в декабре 2014.

Анжела Николаенко является заместителем главы администрации Симферополя с августа 2015 года. До этого работала в команде мэра Евпатории Андрея Даниленко.

​Заместителем Игоря Лукашева также стала Софья Батова, которая до этого была помощницей российского вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Отныне в мэрии Симферополя она будет руководить аппаратом администрации.

И, наконец, последний новый вице-мэр – Инна Смаль. Ранее она руководила разными подразделениями в симферопольской мэрии: департаментом муниципального имущества, управлением земельных ресурсов, отделом советников и помощников мэра.

​Наследие Бахарева

Сам Игорь Лукашев, комментируя назначения, заявил, что его заместители – это профессиональные люди с большим опытом работы во власти.

«Каждый из них имеет определенные наработки в своей сфере. Они знают, какие сегодня вопросы волнуют жителей крымской столицы и какие задачи являются приоритетными для нас. Самое важное, что все готовы работать в усиленном режиме, ведь нам нужно многое наверстать по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Я надеюсь, что общими усилиями мы сможем реализовать план векторного развития столицы Республики Крым», – процитировала Лукашева пресс-служба администрации.

Все его заместители были поддержаны депутатским корпусом большинством голосов. При этом фракция КПРФ, состоящая из двух человек, при голосовании воздержалась.

«За» мы не можем голосовать, потому что было все сделано в спешке

​«За» мы не можем голосовать, потому что было все сделано в спешке. Круцюка мы знаем, по нему спорный вопрос. А другие лица – новые. Мы просто напросто воздержались. Голосовать «против», не зная как все это будет, неправильно», – пояснил представитель фракции КПРФ Степан Кискин.

​По его словам, критиковать новых заместителей мэра рано, поскольку они только вступили в должность. На сессии депутат Кискин озвучил свои предложения для нового руководства администрации Симферополя по поводу точечной застройки, установки торговых объектов, проблемы пробок и по другим вопросам. Политик надеется, что его идеи будут взяты на вооружение новой городской властью.

А российский общественник из Крыма Илья Большедворов, напротив, не ждет от заместителей Лукашева действий, которые приведут к позитивным изменениям в городе. По его мнению, замами нового мэра фактически стали члены команды его предшественника – Геннадия Бахарева, при котором город находился в упадочном состоянии.

С назначением нового главы каких-то улучшений в жизни города мы не ожидаем

​«Если бы не было информации о том, что Игорь Михайлович (Лукашев – КР) сам является креатурой Сергея Валерьевича Аксенова (российского главы Крыма – КР), тогда можно было еще сомневаться в том, почему эти люди остаются. Они с определенным опытом, конечно, со знанием проблем. Но глава администрации у нас тоже совершенно определенно относится к тем людям, которых назначает Сергей Валерьевич. Соответственно, с назначением нового главы каких-то улучшений в жизни города мы не ожидаем», – сказал Большедворов.

​Контракт с Игорем Лукашевым на исполнение обязанностей главы города был заключен на два года. Однако нельзя исключать, что он покинет эту должность раньше данного срока, учитывая с какой частотой в последнее время в Крыму меняются мэры городов.