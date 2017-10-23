Когда подводная лодка "Курск" легла на дно и начался предсмертный для экипажа отсчет времени, президент Российской Федерации Владимир Путин играл в теннис в Сочи. Никакие прецеденты из его прежнего послужного списка, включавшего резидентство в Дрездене и руководство в КГБ, не могли подсказать ему, как правильно вести себя в такой ситуации на высоком политическом посту. Дальнейшее известно – и желание утаить подробности ценой человеческих жизней, и выпады против членов семей пострадавших, и сакраментальное "она утонула" в ток-шоу Ларри Кинга.

Этот инцидент, как мы знаем, никак не отразился на последующей карьере президента РФ. Но президенты Соединенных Штатов живут по другим правилам, по крайней мере жили до сих пор. Этот урок пришлось усвоить в свое время Джорджу Бушу-младшему, который подвергся уничтожающей критике за промедление федеральной администрации в оказании помощи пострадавшим от урагана "Катрина" в Новом Орлеане. Даже на фоне затянувшейся кровопролитной войны в Ираке этот эпизод стал надиром его президентства, поскольку внутренние катастрофы страны всегда важнее для ее населения, чем внешние. Теперь нам предстоит понять, насколько уязвим для подобной критики нынешний президент, Дональд Трамп, который, ввиду своей кажущейся неуязвимости, уже успел обзавестись прозвищем "тефлоновый".

Судя по всему, катастрофа, постигшая остров Пуэрто-Рико в результате двух последовательных ураганов, "Ирмы" и "Марии", намного масштабнее тогдашней новоорлеанской. Хотя число человеческих жертв поначалу казалось сравнительно небольшим, оно неуклонно возрастает. Пуэрто-Рико – остров, население которого составляет примерно 3,4 миллиона человек. Это территория США, не имеющая прав штата, ее жители обладают американским гражданством, но, ввиду положений Конституции, не имеют голоса в Конгрессе и не голосуют на выборах президента. Накануне стихийных бедствий остров фактически обанкротился, оказавшись в исключительно уязвимом положении перед лицом стихии. Уничтожены все линии электропередач, полностью прерваны водоснабжение и сотовая связь, приведены в негодность дороги и аэропорты, бензоколонки опустошены. Поступающая помощь, как правило, застревает в портах, поскольку не хватает водителей грузовиков – они попросту не могут добраться до места потенциальной работы ввиду отсутствия бензина. Больницы, которые еще действуют, зависят от дизельных генераторов, горючее к которым трудно доставлять. Территория фактически обрушилась в каменный век, и на восстановление цивилизации уйдут как минимум месяцы.

Поначалу Трамп повел себя вроде бы адекватно ситуации, выразив сострадание и объявив об оказании помощи. Но эта помощь, ввиду перечисленных обстоятельств, на протяжении первых двух недель фактически не достигала пострадавших. Тем временем президента отвлекли другие проблемы, на его взгляд более существенные. Он посетил Алабаму, где пытался поддержать республиканского кандидата на выборах, а в основном проводил время в своем гольф-клубе в Нью-Джерси – параллель с сочинским теннисом просто трудно отмести. Между тем войска, дислоцированные на острове для оказания помощи, бездействовали в отсутствие информации о местных нуждах, о которых не было возможности сообщать ввиду прервавшейся связи. Доведенная до отчаяния Кармен Юлин Круз, мэр столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана, упрекнула федеральное правительство в бездействии. В ответ Трамп разразился штормом раздраженных твитов в адрес мэра и населения с ответным обвинением в бездействии: дескать, прежде помогите сами себе, а затем просите помощи у других.

Трамп, видимо, имеет все основания считать, что избран не как выразитель эмпатии, а как делегат ресентимента, недовольства части населения развитием событий в стране

Эмпатия, сочувствие к ближним, попавшим в беду, – одна из лучших черт американцев, и они блестяще себя проявили в этом отношении и в случае "Катрины", и в недавно пострадавшем от "Ирмы" Хьюстоне, восполняя промахи федерального правительства. Сотни добровольцев доставляли приобретенную на собственные средства помощь на своих машинах, а так называемая "каджунская флотилия", рыбаки с побережья Луизианы, отправлялась на своих лодках для спасения жертв наводнения. Но в случае Пуэрто-Рико, отрезанного от материка сотней с лишним миль водной поверхности, этот способ бессилен, хотя, тем не менее, штат Нью-Йорк, где живет более миллиона пуэрториканцев, отправил на остров десяток судов с грузами. Упрек президента в том, что жители не помогают сами себе, особенно бессердечен ввиду того, что в отсутствие электричества, телефонной связи, питьевой воды и транспорта они часто не в состоянии даже узнать о том, что случилось с их ближайшими родными и друзьями, а помогать им могут лишь выражением сочувствия.

Эмпатия в демократических странах считается одним из важнейших качеств политика – в такой степени, что даже те, кто не обладает им от природы, учатся имитации на протяжении всей карьеры. Но политическая карьера Трампа началась практически вчера, с президентской кампании, а в прошлой жизни эмпатия не была его главной заботой. Кроме того, Трамп, видимо, имеет все основания считать, что избран не как выразитель эмпатии, а как делегат ресентимента, недовольства части населения развитием событий в стране. Некоторые комментаторы полагают, что, поскольку жители Пуэрто-Рико не голосовали за него и вряд ли голосовали бы, если бы имели право, президент не чувствует себя связанным особыми обязательствами по отношению к ним.

Судя по всему, Трамп имеет довольно туманное представление о статусе Пуэрто-Рико и американских Виргинских островов, также потерпевших катастрофический ущерб от урагана: недавно он сообщил в твиттере о встрече с "президентом" последних, то есть губернатором, поскольку президентом является он сам. Похоже, он не очень понимает, что имеет дело с бумерангом: отток населения из Пуэрто-Рико неизбежен, он уже начался, и в основном во Флориду. Флорида с ее почти равновесным политическим балансом, как правило, играет решающую роль во всеобщих выборах. Легко предсказать, что приток сотен тысяч граждан с серьезными претензиями к нынешней администрации этот баланс опрокинет, и не в пользу Трампа и его Республиканской партии.

Алексей Цветков, нью-йоркский публицист и политический комментатор

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