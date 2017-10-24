Специально для Крым.Реалии

Севастопольские католики вновь получили надежду – российские власти могут вернуть им здание костела, переоборудованное после второй мировой сначала в склад «томата и пасты», а затем в кинотеатр. Подобные обещания верующие слышат уже не впервые.

20 октября в Центральной библиотеке имени Л.Н. Толстого состоялся «круглый стол», на котором обсуждали один из самых долгоиграющих вопросов – о передаче здания кинотеатра «Дружба» общине римско-католической церкви. Представители севастопольской власти при этом акцентировали внимание на размещении там органа и возможным созданием в соборе концертного зала. В целом вопрос стоял так: передать здание пустующего кинотеатра «Дружба» католической общине или открыть в нем органный зал? Рассматривался также вариант проведения концертов органной музыки в действующем храме.

«Католики принимали участие в строительстве Севастополя, в первой обороне города, а также во всех последующих исторических событиях. В 1914 году в храме состоялось первое богослужение, а в 1936 году храм закрыли под формальным предлогом «отсутствие священника», с конфискацией храмового имущества», – рассказал настоятель местной религиозной организации римско-католической церкви отец Анатолий.

Между тем, проект севастопольских властей, озвученный директором департамента общественных коммуникаций Иваном Чихаревым, нацелен на строительство органного зала. По его словам, это нескорый вопрос, он требует всестороннего и длительного рассмотрения.

Местная пресса пишет, что о передаче костела шла речь на состоявшейся в августе встрече госсекретарем Ватикана Пьетро Паролина с президентом России Владимиром Путиным. Мне таких сведений найти не удалось, но это и неважно. Пропагандистская машина работает слаженно.

Местные СМИ, как по указке, вставили в репортажи о событии фразу приблизительно такого содержания: представители католической общин заявили о том, что не претендуют на выведение здания из городской собственности и согласны принять его на правах долгосрочной аренды.

Отец Александр, также присутствовавший на встрече, был очень удивлен таким искажением позиции общины, чем и поделился с прихожанами. По его словам, речь шла о передаче здания в постоянное пользование, а не в аренду.

Непростая судьба костела

Об истории севастопольского римско-католического храма Крым.Реалии уже писали. Судьба его строительства и использования была весьма непростой. В 1837 году император Николай I утвердил план города, на котором было обозначено место для постройки костела. Все материалы, собранные для строительства костела, в начале Крымской войны были переданы для возведения Девичьей батареи. Это отложило строительство храма на полстолетия. В 1898 году богатый мещанин Ю.И. Каминский пожертвовал в пользу общины купленный им за 2000 рублей земельный участок, расположенный на ул. Большой Морской. Новое разрешение на строительство костела в 1903 году дал император Николай II.

Католический храм был построен в 1911 году в честь священномученика Климента Римского на ул. Католической (теперь ул. Шмидта) на средства севастопольских католиков. Пожертвования на возведение костела шли со всей Российской империи.

В 1917 году, когда власть захватили большевики, для верующих наступили трудные времена. Для севастопольских католиков они продолжаются и по сей день.

В 1936 году священник Матвей Гудайтис, возглавлявший приход, был расстрелян, а храм закрыт и изъят советской властью. В костеле планировали разместить культурно-просветительское учреждение. Во время второй мировой войны костел пострадал от бомбардировок, однако около 80% здания уцелело.

Когда отгремели сражения, в Севастополе специальные бригады занимались разборкой неперспективных зданий с целью сбора строительного материала. Жертвой подобного вандализма стал и католический храм. До 1958 года в здании костела находился склад Севастопольского коопторга, на котором хранились «томат и паста».

В том же году Севастопольской городской архитектурно-проектной конторой «Горпроект» был разработан проект реконструкции бывшего здания костела под кинотеатр. Работы по реконструкции начали с опозданием в связи с тем, что в здании костела проживала семья из 4-х человек, полностью не освобожден склад с торговым имуществом, со стороны главного фасада продолжала работать фотография, киоск по ремонту обуви артели «Парижская коммуна», стекольный пункт и открытый навес для продажи овощей.

В пояснительной записке к проектному заданию реконструкции костела под кинотеатр записано: «…здание костела должно быть реконструировано под кинотеатр с наименьшими затратами, с максимальным сохранением конструкций и ликвидацией культового характера».

В 1960 году реконструкция была завершена – и кинотеатр «Дружба» начал работу. В алтарной части оборудовали общественный туалет, действовавший до 2009 года. Да уж, «ликвидировали культовый характер», изощренно надругавшись в типично коммунистическом стиле.

Но и власть коммунистов оказалась недолгой, гораздо короче срока жизни здания костела. В 1994 году вышел Указ президента Украины «О возвращении религиозным организациям культового имущества». Собственность надо было передать верующим в срок до 1 декабря 1997 года. В это время у власти в Севастополе были коммунисты, имевшие подавляющее большинство в горсовете. Под различными предлогами верующим отказали. Севастопольские католики каждое воскресенье проводили службу под открытым небом у здания кинотеатра (и проводят сейчас), пытаясь привлечь внимание общественности и властей к проблемам их религиозной общины.

Проблески надежды

Надежда впервые забрезжила только в 2008 году, когда 28-29 ноября Севастополь с официальным визитом посетил апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Его Преосвященство архиепископ Иван Юркович. Он встретился с представителями Севастопольской горгосадминистрации и горсовета и обсудил возможность передачи католической общине Севастополя здания костела. Впервые за много лет в помещении кинотеатра прошла церковная служба. Литургия в честь священномученика Климента состоялась при полном зале.

После визита посла Ватикана кинотеатр «Дружба» закрыли, и с тех пор он в качестве кинотеатра не функционировал, поскольку городские власти пообещали представителю Ватикана решить вопрос положительно. Однако, на пути по-прежнему стоял городской совет, хотя уже и не коммунистический, но зато почти на 100 процентов православный и поэтому упорно отказывающийся решать проблему католиков.

В 2011 году севастопольцы собирали подписи за передачу здания католической общине – удалось собрать более 10 тысяч, но воз с места не сдвинулся.

После аннексии Крыма ситуация не изменилась. Назначенные Россией чиновники заявляли о необходимости восстановления работы детского кинотеатра – мол, сейчас «вопрос передачи здания кинотеатра «Дружба» католической общине не актуален. Целевое назначение здания меняться не будет».

Только через полтора года, в ноябре 2015-го, состоялась первая официальная встреча епископа римско-католической церкви Яцека Пыля и начальника отдела по делам национальностей и религий департамента внутренней политики российского правительства Севастополя Владимира Рябых. По итогам встречи было заявлено, что рассматриваются варианты юридического оформления возвращения римско-католического храма Приходу Святого Климента в Севастополе. Обязательным условием принято размещение органа и проведение концертов органной музыки в действующем католическом храме.

После этого вопрос, как и принято в городе-герое, завис где-то в чиновничьих кабинетах. Очередное «осеннее обострение» случилось в канун дня памяти священномученика Климента (отмечается 23 ноября – авт.) ​.

Кстати, в начале нынешнего года власти «вспомнили» о католиках. Как рассказал пастве отец Анатолий, по требованию правоохранительных органов в квартире пришлось установить видеокамеры наблюдения, поскольку в ней регулярно проходят общественные мероприятия. Это «удовольствие» обошлось в 70 тысяч рублей. Власти также требуют сделать паспорт «храма», стоимость которого около 60 тысяч рублей. Но в религиозной общине, насчитывающей около 200 активных членов, таких денег нет.

Между тем, прихожане Прихода Святого Климента отправляют службы в квартире священника, расположенной в доме напротив храма, и продолжают верить, что вопрос решится. Христианское смирение, как и вода, перетирало и не такие камни. Даже если они с неба.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове