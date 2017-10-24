Не в интересах Януковича

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий независимое расследование возможной связи избирательной кампании Дональда Трампа и правительства России, проверяет деятельность американской лоббистской компании Podesta Group и Тони Подесты. Они представляли интересы Януковича в США – так же, как и экс-председатель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт. Об этом сообщают американские СМИ.

Джон Подеста, брат Тони Подесты, возглавлял избирательную кампанию Хиллари Клинтон, а до этого был советником Барака Обамы.

По сообщениям СМИ, Роберт Мюллер расследует, нарушила ли компания Podesta Group законодательство США, работая на «Европейский центр современной Украины» – неправительственную украинскую организацию, которая работала в интересах Партии регионов вместе с Полом Манафортом.

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«В соответствии с FARA (американское законодательство, которое регулирует деятельность в США лоббистов иностранных правительств – ред.), люди, осуществляющие лоббизм в интересах иностранных правительств, должны предоставлять Министерству юстиции США подробные данные о своих расходах и деятельности. Умышленное нарушение является преступлением и может повлечь за собой заключение на срок до 5 лет, но преследование по этой статье является редкостью», – уточняет американский канал NBC.

Сообщают, что Podesta Group сотрудничает со следствием.

Информация о внимании следствия к компании Тони Подесты вызвала восторг в кругу сторонников Дональда Трампа. Некоторые из них считают, что следствие может в конечном итоге переключиться на признаки сговора между Клинтон и представителями правительства России, которая могла быть в годы, предшествовавшие избирательной кампании в США и якобы касалась закупки российскими компаниями американского урана. Недавно стало известно, что в годы президентства Барака Обамы ФБР осуществляло проверку признаков коррупции во взаимодействии Клинтонов с правительством России.

«Сейчас Мюллер расследует Тони Подесту, дальше будет Джон Подеста – а потом Хиллари», – пишет республиканский активист Скотт Преслер.

«Подеста. Это имя уже воняет коррупцией...» – пишет голливудский актер и консервативный американский комментатор Джеймс Вудс.

Другие комментаторы надеются, что расследование позволит очистить американскую политику от коррупции, невзирая на партийную принадлежность коррупционеров.

«Надеюсь, Мюллер всех их зачистит. Демократы и республиканцы – чрезвычайно грязные», – пишет Энди Ласснер, американский телевизионный продюсер.