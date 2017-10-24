Археологи, искавшие в северной части Крыма останки воинов времен Второй мировой войны, обнаружили захоронение 861 солдата армии князя Василия Долгорукова периода Русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

По словам археологов, найденные в могилах металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и монеты позволяют определить точные даты. Между тем, в российских источниках потери при штурме Перекопа записаны как 25 убитых и 6 пропавших без вести. А вхождение Крыма в состав империи история России преимущественно трактует как «добровольное присоединение».

Кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко объясняет, почему обнаруженное захоронение имеет большое значение для науки.

– Ничего подобного в истории археологии Крыма еще не происходило, находка уникальная. К 18-му веку на полуострове относится в основном крымскотатарский культурный слой, и его исследованиями после 1947 года советская археология предпочитала не заниматься – понятно, по каким причинам. А все российские исторические источники в один голос твердят, что крымская кампания 18-го века прошла абсолютно мирно – якобы за две недели русские заняли всю восточную часть полуострова. Князь Василий Долгоруков, видимо, просто умолчал о потерях, чтобы получить разрешение на дальнейшие действия. В той войне, кстати, принимали участие и запорожские казаки, и донские – так что было бы неплохо, если бы россияне допустили к находкам наших, украинских специалистов.

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Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин утверждает, что находки законсервируют по всем правилам.

– У одного из захороненных там людей нашли кошелек с монетами 18-го века. Последняя из них датировалась 1768 годом – то есть годом начала Русско-турецкой войны. Сейчас кости находятся в специальном месте, откуда их потом увезут на перезахоронение. Сопутствующие материалы переданы в музей: это пуговицы, монеты, нательные крестики и иконы, фрагменты обуви и тканей. Есть офицерская шпага и фрагмент мушкета. Предметы очистят от мусора и законсервируют.

Доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий называет судьбу этого забытого захоронения типичной для истории России.

Для России любой живой человек, а тем более погибший на войне, вообще не представляет ценности

​– Это захоронение было раскрыто случайно, и как-то ситуация не соответствует общей тенденции, принятой в мире: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. А тут сотни людей были закопаны в землю, и все о них забыли. После Крымской войны французы и англичане очень трепетно относились к захоронениям своих воинов. Мы видим, что для России любой живой человек, а тем более погибший на войне, вообще не представляет ценности.

Декан исторического факультета Таврической академии Александр Герцен считает, что найденное захоронение не представляет собой ничего особенного.

– Любая археологическая находка, тем более связанная с какими-либо реальными историческими событиями, представляет интерес. Но я бы не сказал, что здесь есть нечто сенсационное. На Перекопском перешейке в последние три тысячи лет происходило очень много боевых столкновений. Именно этот эпизод хорошо освещен в письменных источниках. В 1771 году в Крыму шли военные действия: армия Василия Долгорукова наступала через Арабатскую стрелку, преодолела оборону – и летом он взял Кафу. Чего-то сногсшибательного и заставляющего пересмотреть историю в найденном захоронении нет.

А крымский историк, кандидат исторических наук Сергей Громенко настаивает, что захоронение более чем 800 солдат того времени должно дать ученым новую информацию об этой Русско-турецкой войне.

– Надо понимать, что речь идет не просто о военных действиях на территории Крыма, а о полномасштабной и одной из крупнейших войн в череде русско-турецких – она продолжалась с 1769 по 1774 год.

Если эти 800 с лишним человек погибли именно в боях, можно говорить о подделке статистики или манипуляции цифрами

Общая структура потерь российской армии позволяет утверждать, что на поле боя остались не менее 15 тысяч человек с ее стороны и еще приблизительно 30 тысяч получили ранения и выжили. Кроме того, еще около 60 тысяч человек умерли от болезней, истощения и последствий ранений. Таким образом, исследование захоронения около Перекопа надо проводить не просто тщательно, а очень тщательно. Если обнаружится, что все эти 800 с лишним человек погибли именно в боях, то можно будет говорить о подделке статистики или манипуляции цифрами. Если же нет, то речь будет идти о крупнейшем захоронении жертв армейской халатности.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)