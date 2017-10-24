После аннексии Крыма на полуострове резко выросли цены на недвижимость.

На данный момент однокомнатная квартира в «хрущевке» или «малосемейке» в Симферополе стоит от 30 тысяч долларов, а однокомнатные квартиры в новых домах с простым ремонтом и мебелью – более 50 тысяч долларов.

При этом, по словам спикера подконтрольного Кремлю парламента полуострова Владимира Константинова, 15% жилого фонда на полуострове находится в ветхом и аварийном состоянии, а 45% жилья построено 50 и более лет назад.​

Руководитель симферопольского агентства «Парад недвижимости» Дмитрий Майоров считает, что крымский рынок недвижимости развивается нормально и не нуждается в миллионах новых квадратных метров.

Власти говорят о необходимости строить больше нового жилья. Это может свидетельствовать о личной заинтересованности Константинова

– Ситуация для курортного региона типичная: есть у человека деньги – он покупает второй дом на лето, который потом, конечно, простаивает. Но разве это проблема? Пусть цены высокие, но они дают импульс развитию региона. К тому же коммерческие многоэтажки выглядят лучше, чем социальное жилье, что улучшает внешний вид городов. Люди хотят покупать современные квартиры, растет спрос на первичном рынке, а дефицит если и есть, то совсем незначительный. Вторичный рынок, насколько я знаю, остается преобладающим. То, что крымские власти говорят о необходимости строить больше нового жилья, может свидетельствовать о личной заинтересованности Владимира Константинова и его бизнеса. С точки зрения рынка, все довольно сбалансировано.

Президент Ассоциации риелторов «Недвижимость Севастополя» Григорий Апресов уверен, что цены на жилье в этом городе неоправданно завышены, в том числе из-за ожиданий от строительства Керченского моста.

Цены очень сильно и неоправданно задрали после 2014 года

– В Севастополе достаточно предложений и очень хороший спрос. Но у нас нет баланса между возможностями и желаниями покупателя с континентальной России, с одной стороны, и теми ценами, которые сложились в связи с экономическими потрясениями –​ с другой. В итоге сделки срываются, потому что основной покупатель-россиянин приезжает к нам с 2-3 миллионами рублей и хочет купить на эти деньги трехкомнатную квартиру. Естественно, это ему не дано сделать. У нас нет нехватки жилья, предложений и на первичном, и на вторичном рынке предостаточно – по крайней мере, по Севастополю. Цены очень сильно и неоправданно задрали после 2014 года. При этом продавцы ждут (Керченского – КР) моста! Они думают, что вот тогда понаедет много богатых россиян и все скупят. Но все богатые уже давно прилетели на самолете.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348328764&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​Эксперт рынка первичной недвижимости в Одессе Юрий Мазурков отмечает, что в этом курортном городе можно купить довольно дешевое жилье.

Одесса оказывается более доступным городом для приобретения жилья, чем аннексированный Крым

– В Одессе сейчас покупают мало курортного жилья, в основном люди все же берут квартиры для постоянного проживания. Дело в том, что это теперь единственный крупный украинский город с прямым доступом к морю. Застройщики стали возводить дома с квартирами-студиями по 23 квадратных метра, совсем небольшими. В них можно заселиться, уже начиная со следующего года, одна квартира стоит всего от 15 тысяч долларов. Это 650-700 долларов за квадратный метр для маленьких квартир. То есть из того, что я слышал, Одесса оказывается более доступным и успешным городом для приобретения жилья, чем аннексированный Крым.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)