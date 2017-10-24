Итальянский журнал La Stampa поднимает вопрос гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. Австралийское издание The Sydney Morning Herald рассматривает цели российских кибератак на объекты в Украине. Испанская газета El Mundo пишет о заявлении антикоррупционной прокуратуры страны о принадлежности украинского олигарха Дмитрия Фирташа к российской организованной преступной группировке.

Популярный итальянский журнал La Stampa содержит материал своего собственного корреспондента в Украине Франчески Сфорца «Артиллерия, кибернападения и пропаганда. Фронт новой войны в Украине». Автор пишет, что недавно пророссийские боевики в Донецкой и Луганской областях вновь увеличили интенсивность обстрелов прифронтовых районов. Последний раз в течение дня в той части Украины было не менее 150 артиллерийских взрывов. Итальянская журналистка приводит слова представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который удивляется, как в условиях постоянных обстрелов местное население как-то справляется со своей ежедневной жизнью.

Франческа Сфорца отмечает, что война на Донбассе является гибридной войной, здесь речь идет и о боевых действиях, и о потоке пропаганды, и о кибернападениях. Итальянское издание считает, что именно в этой гибридной войне, ведомой Россией на территории Украины, Москва испытывает свою тактику и возможные ходы в разных ситуациях. Поэтому война на Донбассе ‒ это еще и испытательная лаборатория Кремля. Россияне упорно ведут свою линию, придерживаясь только своей точки зрения в конфликте на востоке Украины. Итальянское издание в этой связи ссылается на Романа Шутова ‒ программного директора организации Detector Media, разоблачающей российские фейковые новости и пропаганду. По словам Шутова, Кремль упорно продолжает использовать постулаты, что президент Порошенко якобы «связан с Путиным», украинские генералы «работают на россиян», Запад «не помогает» Украине, а сама Украина «осталась наедине» с Россией и «никогда не победит».

Далее Сфорца пишет об украинском противодействии кремлевской волне лжи и пропаганды. По словам Евгения Федченко, содиректора агентства Stop-Fake, идея заключается в том, чтобы предоставить трибуну украинским военным с линии фронта, рассказывать о добровольческих батальонах, выстраивать рассказ о новых украинских героях. Впрочем, по мнению автора статьи, главная проблема заключается в том, что многие украинские средства информации являются собственностью олигархов, приближенных к Кремлю. И даже когда украинцы уже в своем большинстве не верят тому, что звучит из Москвы, эти средства информации могут сеять неуверенность и даже панику среди населения Украины.

«Артиллерия, кибернападения и пропаганда. Фронт новой войны в Украине»

Один из самых уважаемых журналов Австралии The Sydney Morning Herald публикует статью «Преследование хакеров: как Украина стала испытательной лабораторией для России, учитывая кибернетическую войну». Газета рассказывает об украинце Алексее Ясинском, специалисте по кибернетической безопасности, и его расследовании кибератак на украинские энергоснабжающие сети, которые произошли в течение последних двух лет. Австралийское издание пишет, что Украина стала за это время дважды жертвой кибернетического оружия, и следы этого ведут в Россию. Внезапные отключения украинских систем энергоснабжения в результате кибератак российских хакеров не были чисто изолированными случаями. Эти нападения стали частью того, что австралийский журнал определяет как «кибернетический блицкриг». В дополнение, как пишет сиднейская газета, целое войско российских хакеров систематически подрывает работу практически каждого сектора жизнедеятельности украинского государства, то есть средств информации, финансовой отрасли, транспорта, армии, политики, энергетики.

«В Украине нельзя найти сферу общественной жизни, которая в последнее время не претерпела бы кибернетическое нападение», ‒ говорит специалист НАТО по кибернетической безопасности Кеннет Гирз.

The Sydney Morning Herald цитирует президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что в последнее время было осуществлено 6500 кибератак на 36 целей в Украине. Журнал отмечает, что, согласно данным многих аналитиков в области кибернетической безопасности, Россия использует Украину как лабораторию для выработки новых форм ведения кибернетической войны в глобальном масштабе. Австралийское издание приводит слова исследовательницы систем безопасности промышленного контроля американской компании Honeywell Марины Кротофил, которая определяет хакерские нападения на объекты инфраструктуры в Украине как такие, что вырабатывают новую, все более эффективную тактику. Американский специалист по кибернетической безопасности Роберт Ли, который разрабатывал возможные сценарии кибернетической конфронтации России и США, считает, что цель России в этой ситуации ‒ продемонстрировать, что Москва реально может поразить своим кибернетическим оружием цели в Соединенных Штатах. Ли отмечает, что Россия может осуществить кибернападения на цели в США, «если почувствует, что ее загоняют в тупик, когда США будут угрожать вмешаться в российские интересы в Украине и Сирии».

«Преследование хакеров: как Украина стала испытательной лабораторией для России, учитывая кибернетическую войну»

Ведущее периодическое издание Испании El Mundo печатает статью «Украинский олигарх Дмитрий Фирташ утверждает, что он стал жертвой политически мотивированного судебного процесса». Мадридский журнал пишет, что Фирташа обвиняют в отмывании денег, тогда как сам он заявляет, что обвинения против него, выдвинутые антикоррупционной прокуратурой Испании, делают из него настоящую жертву политически мотивированного судебного процесса. Фирташ написал письмо в органы судопроизводства в Барселоне, в котором он вспоминает, что австрийские власти недавно отвергли международный ордер на его арест из-за якобы «недостатка конкретики» в уголовных обвинениях, выдвинутых против него. Испанская газета добавляет, что Фирташ в письме к испанским судебным чиновникам указывает, что власти США также использовали, по его словам, определенную политическую подоплеку в обвинениях против него.

El Mundo продолжает, что адвокаты Фирташа из мадридской фирмы Business and Law заявляют, что обвинения против их клиента якобы направлены на то, чтобы удовлетворить судебных чиновников в США, которые прислали в свое время запрос об экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты из Австрии, где Дмитрий Фирташ жил много лет. Испанский журнал отмечает, что, по данным испанских следователей, Фирташ является членом российской организованной преступной группы «Соломонская». По информации испанской прокуратуры, Фирташ находился под руководством Семена Могилевича. Испанское издание при этом отмечает, что Могилевич является одним из 10 самых разыскиваемых американским ФБР преступников и находится в международном розыске. В дополнение, завершает мадридский журнал, Могилевича рассматривают как одного из крупнейших руководителей организованной преступности Восточной Европы.

«Украинский олигарх Дмитрий Фирташ утверждает, что он стал жертвой политически мотивированного судебного процесса»