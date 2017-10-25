За неделю просмотра российского телевидения можно очень много узнать о событиях в мире, однако не получить информацию о том, что происходит в самой России.
«Будьте уверены, вам много расскажут об Украине», – пишет в своем отчете рабочая группа Евросоюза по преодолению дезинформации European External Action Service East Stratcom Task Force.
Из 71 темы 60 было о событиях вне России, отмечается в отчете рабочей группы Евросоюза, составленном на основе просмотра российского телевидения в течение недели, с 13 по 19 октября – 21 телевизионный час. Исследователи подсчитали вес сообщений о мире вне России в 15 политических и аналитических ток-шоу на трех наиболее популярных каналах: «Первый», «Россия 1» и «НТВ».
«Выключив телевидение, вы осознаете, что практически ничего не узнали собственно о России. Детальные обсуждения мировых событий повторяют одинаковые и хорошо скоординированные посылы о расколах и противостояниях», – отмечают исследователи.
«60 минут», канал «Россия 1», 13 октября:
- в Украине осуществляется давление на русскоязычных;
- строительство морского операционного центра на базе ВМС в Очакове, Украина;
- противоречивый языковой закон в Украине.
«Место встречи», канал «НТВ», 13 октября:
- Дональд Трамп планирует увеличить ядерный арсенал США;
- спор между Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном;
- позиция США по ядерной сделке Ирана;
- ядерное противостояние США-Россия;
- НАТО размещает танковое подразделение у границ с Россией;
- ситуация на Корейском полуострове;
- обращение Горбачева к Путину и Трампу.
«Вести недели», канал «Россия 1», 15 октября – 14 международных тем, 6 внутренних. Некоторые из них:
- «нацистская оргия» в Украине;
- США обвиняют Россию в разжигании ненависти с помощью Pokemon Go;
- почему американцы снимают российские флаги с российских дипломатических миссий;
- Украина расследует убийство бывшего российского депутата в Киеве;
- ремонт гигантского памятника «Родина зовет» в России.
«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 15 октября:
- спор в отношениях Евросоюза и США;
- Европа не осудила марш националистов в Киеве.
«Воскресное время», «Первый канал», 15 октября – 6 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:
- международный фестиваль молодежи начался в Сочи с речи Путина;
- продолжается строительство моста в Крым;
- что бывший российский депутат Пономарев делает в Украине;
- США охватило безумие.
«Итоги недели», канал «НТВ», 15 октября – 13 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:
- проблемы Порошенко в Украине;
- продолжается противостояние в Каталонии;
- «белые вдовы» в Сирии.
«Время покажет», «Первый канал», 16 октября:
- международная политика Вашингтона;
- заявление министра иностранных дел Германии;
- выход США по ядерной сделке с Ираном подтолкнет Евросоюз к России и Китаю;
- Россия скоро сможет сдерживать Соединенные Штаты.
«60 минут», канал «Россия 1», 16 октября:
- Северная Корея;
- возможная поставка оружия США в Украину;
- языковой закон и оплата в украинских школах.
«60 минут», канал «Россия 1», 17 октября:
- антиправительственные протесты в Украине.
«Время покажет», «Первый канал», 17 октября:
- недавние протесты в Киеве.
«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 17 октября:
- протесты в центре Киева смехотворны и доказывают, что Украина рушится как государство.
«Время покажет», «Первый канал», 18 октября:
- протесты в Киеве могут перерасти в еще одну революцию на Майдане.
«60 минут», канал «Россия 1», 18 октября:
- антиправительственными протестами в Украине управляют олигархи и США.
«Время покажет», «Первый канал», 19 октября:
- Россия может опираться давлению США, и Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией над решением проблем в мире, вместо того, чтобы нарушать международное право.
«60 минут», канал «Россия 1», 19 октября:
- кризис Восток-Запад;
- кризис в Украине;
- кризис в Каталонии;
- Ксения Собчак идет в президенты России.
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