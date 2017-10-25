За неделю просмотра российского телевидения можно очень много узнать о событиях в мире, однако не получить информацию о том, что происходит в самой России.

«Будьте уверены, вам много расскажут об Украине», – пишет в своем отчете рабочая группа Евросоюза по преодолению дезинформации European External Action Service East Stratcom Task Force.

Из 71 темы 60 было о событиях вне России, отмечается в отчете рабочей группы Евросоюза, составленном на основе просмотра российского телевидения в течение недели, с 13 по 19 октября – 21 телевизионный час. Исследователи подсчитали вес сообщений о мире вне России в 15 политических и аналитических ток-шоу на трех наиболее популярных каналах: «Первый», «Россия 1» и «НТВ».

«Выключив телевидение, вы осознаете, что практически ничего не узнали собственно о России. Детальные обсуждения мировых событий повторяют одинаковые и хорошо скоординированные посылы о расколах и противостояниях», – отмечают исследователи.

«60 минут», канал «Россия 1», 13 октября:

в Украине осуществляется давление на русскоязычных;

строительство морского операционного центра на базе ВМС в Очакове, Украина;

противоречивый языковой закон в Украине.

«Место встречи», канал «НТВ», 13 октября:

Дональд Трамп планирует увеличить ядерный арсенал США;

планирует увеличить ядерный арсенал США; спор между Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном ;

; позиция США по ядерной сделке Ирана;

ядерное противостояние США-Россия;

НАТО размещает танковое подразделение у границ с Россией;

ситуация на Корейском полуострове;

обращение Горбачева к Путину и Трампу.

«Вести недели», канал «Россия 1», 15 октября – 14 международных тем, 6 внутренних. Некоторые из них:

«нацистская оргия» в Украине;

США обвиняют Россию в разжигании ненависти с помощью Pokemon Go;

почему американцы снимают российские флаги с российских дипломатических миссий;

Украина расследует убийство бывшего российского депутата в Киеве;

ремонт гигантского памятника «Родина зовет» в России.

«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 15 октября:

спор в отношениях Евросоюза и США;

Европа не осудила марш националистов в Киеве.

«Воскресное время», «Первый канал», 15 октября – 6 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:

международный фестиваль молодежи начался в Сочи с речи Путина ;

; продолжается строительство моста в Крым;

что бывший российский депутат Пономарев делает в Украине;

делает в Украине; США охватило безумие.

«Итоги недели», канал «НТВ», 15 октября – 13 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:

проблемы Порошенко в Украине;

в Украине; продолжается противостояние в Каталонии;

«белые вдовы» в Сирии.

«Время покажет», «Первый канал», 16 октября:

международная политика Вашингтона;

заявление министра иностранных дел Германии;

выход США по ядерной сделке с Ираном подтолкнет Евросоюз к России и Китаю;

Россия скоро сможет сдерживать Соединенные Штаты.

«60 минут», канал «Россия 1», 16 октября:

Северная Корея;

возможная поставка оружия США в Украину;

языковой закон и оплата в украинских школах.

«60 минут», канал «Россия 1», 17 октября:

антиправительственные протесты в Украине.

«Время покажет», «Первый канал», 17 октября:

недавние протесты в Киеве.

«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 17 октября:

протесты в центре Киева смехотворны и доказывают, что Украина рушится как государство.

«Время покажет», «Первый канал», 18 октября:

протесты в Киеве могут перерасти в еще одну революцию на Майдане.

«60 минут», канал «Россия 1», 18 октября:

антиправительственными протестами в Украине управляют олигархи и США.

«Время покажет», «Первый канал», 19 октября:

Россия может опираться давлению США, и Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией над решением проблем в мире, вместо того, чтобы нарушать международное право.

«60 минут», канал «Россия 1», 19 октября: