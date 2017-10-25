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Политика

«Вам много расскажут об Украине» – обзор российского ТВ

Иллюстрационное фото

За неделю просмотра российского телевидения можно очень много узнать о событиях в мире, однако не получить информацию о том, что происходит в самой России.

«Будьте уверены, вам много расскажут об Украине», – пишет в своем отчете рабочая группа Евросоюза по преодолению дезинформации European External Action Service East Stratcom Task Force.

Из 71 темы 60 было о событиях вне России, отмечается в отчете рабочей группы Евросоюза, составленном на основе просмотра российского телевидения в течение недели, с 13 по 19 октября – 21 телевизионный час. Исследователи подсчитали вес сообщений о мире вне России в 15 политических и аналитических ток-шоу на трех наиболее популярных каналах: «Первый», «Россия 1» и «НТВ».

«Выключив телевидение, вы осознаете, что практически ничего не узнали собственно о России. Детальные обсуждения мировых событий повторяют одинаковые и хорошо скоординированные посылы о расколах и противостояниях», – отмечают исследователи.

«60 минут», канал «Россия 1», 13 октября:

  • в Украине осуществляется давление на русскоязычных;
  • строительство морского операционного центра на базе ВМС в Очакове, Украина;
  • противоречивый языковой закон в Украине.

«Место встречи», канал «НТВ», 13 октября:

  • Дональд Трамп планирует увеличить ядерный арсенал США;
  • спор между Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном;
  • позиция США по ядерной сделке Ирана;
  • ядерное противостояние США-Россия;
  • НАТО размещает танковое подразделение у границ с Россией;
  • ситуация на Корейском полуострове;
  • обращение Горбачева к Путину и Трампу.

«Вести недели», канал «Россия 1», 15 октября – 14 международных тем, 6 внутренних. Некоторые из них:

  • «нацистская оргия» в Украине;
  • США обвиняют Россию в разжигании ненависти с помощью Pokemon Go;
  • почему американцы снимают российские флаги с российских дипломатических миссий;
  • Украина расследует убийство бывшего российского депутата в Киеве;
  • ремонт гигантского памятника «Родина зовет» в России.

«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 15 октября:

  • спор в отношениях Евросоюза и США;
  • Европа не осудила марш националистов в Киеве.

«Воскресное время», «Первый канал», 15 октября – 6 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:

  • международный фестиваль молодежи начался в Сочи с речи Путина;
  • продолжается строительство моста в Крым;
  • что бывший российский депутат Пономарев делает в Украине;
  • США охватило безумие.

«Итоги недели», канал «НТВ», 15 октября – 13 международных тем, 2 внутренних. Некоторые из них:

  • проблемы Порошенко в Украине;
  • продолжается противостояние в Каталонии;
  • «белые вдовы» в Сирии.

«Время покажет», «Первый канал», 16 октября:

  • международная политика Вашингтона;
  • заявление министра иностранных дел Германии;
  • выход США по ядерной сделке с Ираном подтолкнет Евросоюз к России и Китаю;
  • Россия скоро сможет сдерживать Соединенные Штаты.

«60 минут», канал «Россия 1», 16 октября:

  • Северная Корея;
  • возможная поставка оружия США в Украину;
  • языковой закон и оплата в украинских школах.

«60 минут», канал «Россия 1», 17 октября:

  • антиправительственные протесты в Украине.

«Время покажет», «Первый канал», 17 октября:

  • недавние протесты в Киеве.

«Вечер с Владимиром Соловьевым», канал «Россия 1», 17 октября:

  • протесты в центре Киева смехотворны и доказывают, что Украина рушится как государство.

«Время покажет», «Первый канал», 18 октября:

  • протесты в Киеве могут перерасти в еще одну революцию на Майдане.

«60 минут», канал «Россия 1», 18 октября:

  • антиправительственными протестами в Украине управляют олигархи и США.

«Время покажет», «Первый канал», 19 октября:

  • Россия может опираться давлению США, и Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией над решением проблем в мире, вместо того, чтобы нарушать международное право.

«60 минут», канал «Россия 1», 19 октября:

  • кризис Восток-Запад;
  • кризис в Украине;
  • кризис в Каталонии;
  • Ксения Собчак идет в президенты России.

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