На коляске за грабителями

Латвийский короткометражный фильм "Вперед, Юст!" режиссера Павла Гуменникова стал лауреатом престижного международного фестиваля короткометражного кино Manhattan shorts, а исполнитель главной роли Александр Ронис был признан на киносмотре лучшим актером. Фильм основан на реальной истории из жизни молодого человека из латвийской Елгавы. Он прикован к инвалидному креслу, но живет насыщенной жизнью и не теряет оптимизма.

​Больше всего в фильме запоминается один эпизод: молодой человек в инвалидном кресле пытается догнать грабителей, которые отобрали сумочку у девушки. Александр рассказывает, что эта фантастическая, на первый взгляд, история основана на реальных событиях. Однажды он действительно смог поймать преступника, несмотря на то, что догонять его пришлось на четырех колесах.

Назвать Рониса "инвалидом" язык просто не поворачивается. Он – профессиональный спортсмен, нападающий сборной Латвии по волейболу сидя. Живет молодой человек в городе Елгава и четыре раза в неделю ездит в Ригу на электричке на тренировки. При этом посторонняя помощь ему не нужна: он так быстро передвигается по городу на коляске, что оператору приходится бежать рядом, чтобы успеть снять хотя бы несколько кадров.

"Я часто задумываюсь, чего хочу от жизни. Но, думаю, у меня все будет, просто со временем, – уверен Александр. – Я, когда просыпаюсь, думаю, что сегодняшний день должен быть лучше, чем вчера".

Каждый день Александра расписан по минутам. Он ходит учиться в вечернюю школу, играет в волейбол, а после выхода "Вперед, Юст!" его еще регулярно приглашают на съемки и интервью.

Сам Александр звездой себя не считает:

"Больше людей пишут в фейсбуке, кто-то дружить со мной хочет. Как у всех, наверное", – замечает он.

Андрей Филипавичус, вице-президент Латвийской ассоциации по волейболу сидя, говорит, что фильм с Александром очень важен, и не только как история о герое. По его словам, важно показать людям, что инвалидная коляска – не препятствие для того, чтобы вести полноценную жизнь.

Также с помощью кино спортсмены рассчитывают привлечь в команду больше людей. Сейчас Андрею приходится искать игроков в сборную буквально на улице.

"Просто подходишь к человеку, знакомишься, говоришь: "Чем ты занимаешься?" И предлагаешь прийти на тренировку, попробовать, – рассказывает Андрей Филипавичус. – Заняться волейболом или любым другим видом спорта".

Сейчас команда, где играет Александр Ронис, готовится к очень важному турниру: в начале ноября в Хорватии пройдет Чемпионат Европы по волейболу сидя. Победа там может стать путевкой на Паралимпийские игры в Корее. А Александр ждет новых ролей в кино и новых крупных фестивалей.