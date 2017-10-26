В Симферополе 25 октября прошел митинг в честь 97-летия со дня рождения крымскотатарского летчика времен Второй мировой войны, дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Провластные активисты и российские чиновники принесли к памятнику российские флаги и баннер «Русская община Крыма». В Киеве представители Меджлиса крымскотатарского народа также провели акцию в память о великом летчике. В парк Вечной Славы пришли и государственные деятели Украины.

После окончания войны у Амет-Хана Султана были проблемы с работой – из-за того, что он крымский татарин, а его родителей в 1944 году не депортировали только из уважения к подвигам их сына.

Крымский историк Гульнара Абдуллаева отмечает, что Амет-Хан Султан после депортации проявил себя и как правозащитник.

– Это национальный герой крымскотатарского народа и герой Украины. Вся родная Алупка его знала, он приезжал в Узбекистан и встречался с депортированными. Позднее, во время новой волны национального движения, крымскотатарские делегации посещали Москву, и именно Амет-Хан Султан направлял их – куда нужно идти, кому писать и так далее. Конечно, в Советском Союзе и у него самого были проблемы, но личные связи и уважение к его боевому прошлому помогли герою устроиться в мирной жизни. Его семью действительно оставили в Крыму в виде едва ли не единственного исключения. Для советских властей не было крымских татар – были просто татары. В СССР попытались вычеркнуть целый народ из истории, но у них ничего не вышло.

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Сотрудник Института национальной памяти Максим Майоров называет Амет-Хана Султана героем для всей Украины.

Мы последовательно утверждаем Амет-Хана Султана в памяти как героя Украины

– Какие-либо улицы или объекты, названные в честь Амет-Хана Султана, не подлежат переименованию в рамках декоммунизации – поскольку он просто воевал и не занимал руководящих постов. Кроме того, в украинском законе есть исключение для тех, кто участвовал в изгнании нацистов с территории страны. Амет-Хану Султану и депортации крымских татар посвящены отдельные стенды в украинских музеях истории Второй мировой. Мы последовательно утверждаем его в памяти как героя Украины, поскольку крымскотатарская нация сейчас считается частью украинской политической нации. А на российских официозных мероприятиях звучат уже привычные речи о том, что Амет-Хан Султан – советский герой, что его смешанное происхождение – отец был из Дагестана – исключает крымскотатарскую тему.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель считает, что дело не столько в национальной принадлежности Амет-Хана Султана, сколько в его сопротивлении тоталитарному режиму.

– Этот человек внес большой вклад в развитие авиации Советского Союза, да и мировой авиации – как летчик-испытатель. Делить его между нациями много лет спустя – на мой взгляд, неуместно. Сам Амет-Хан Султан считал себя крымским татарином и не отказался от своей идентичности даже под нажимом тоталитарного режима. За это и за помощь крымскотатарскому национальному движения его особенно чтят. Это еще один пример того, как человек может быть полезным своему народу и своей родине.

Крымский историк Сергей Громенко заключает, что правдивая история Амет-Хана Султана способна разрушить миф о «народе-предателе».

Советский миф о крымскотатарском «народе-предателе» должен быть разрушен как несостоятельный

– Надо понимать, что ответственность за развязывание Второй мировой войны, которая лежит в том числе на политическом руководстве Советского Союза, не переносится на героев той войны. Амет-Хан Султан, как и другие летчики, солдаты и так далее, участвовал в борьбе с нацизмом и не виноват в том, что она началась именно в таких обстоятельствах. Очень хорошо, что с 2015 года в Украине стали чтить память этого героя как одного из деятелей украинской истории, в которой есть место не только украинцам. Благодаря правильной расстановке акцентов мы можем показать, что советский миф о крымскотатарском «народе-предателе» должен быть разрушен как несостоятельный.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)