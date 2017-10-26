«В Украине нет места путинскому реваншизму»

Сергей Жадан на страницах швейцарского журнала Neue Zürcher Zeitung пишет о том, как Украина избавляется от советского наследия. Канадское издание Globe and Mail рассказывает о причинах антиправительственных протестов в Киеве. А британская газета Financial Times сообщает о появлении на лондонской бирже российской компании – первой с момента аннексии Крыма.

Швейцарский журнал Neue Zürcher Zeitung публикует статью украинского писателя Сергея Жадана «Земля без Ленина ‒ Украина отвергает советское наследие». Автор отмечает, что после Евромайдана (и почти 100 лет советско-российского господства) Украина наконец-то строит собственное независимое государство. Сейчас идет работа над деколонизацией сознания украинцев.

Жадан пишет, что даже после того, как Украина обрела независимость и отвергла коммунизм, фигура Ленина присутствовала в повседневной жизни страны. Конечно, Ленин потерял свою «монополию», однако его политическое влияние и далее ощущалось в Украине. Политические актеры постоянно разыгрывали карту ностальгии определенной прослойки украинского населения за советским временем. Украина надолго увязла в опасном болоте постсоветской реальности.

Пока другие страны бывшего коммунистического лагеря осуществляли серьезные реформы и люстрации, в Украине создавали модель, которая в целом была неким «волчьим капитализмом» со средневековыми олигархическими структурами и остатками старых отношений времен коммунизма. В этой модели православная вера странным образом связывалась с марксизмом, а национализм ‒ с либеральными ценностями. Часть населения страны жила в прошлом, которое стало препятствием для продвижения Украины вперед. Автор статьи добавляет, что украинская власть пыталась балансировать между «Сциллой» марксизма и «Харибдой» свободного рынка.

Сергей Жадан пишет, что ценности украинцев коренным образом изменились зимой 2014 года – когда в Киеве началась революция. Оказалось, что часть населения не только стремилась к интеграции с Европой, но и ставила под сомнение руководящую политическую систему. В той новой системе, которой требовал Майдан, Ленину не было места, как и не было там места путинскому неосоветскому реваншизму. Майдан стал олицетворением декоммунизации и разрыва с колониальным прошлым Украины. До 2014 года Россия не только контролировала внешнюю политику суверенной Украины, но и ее масс-медиа и культурный ландшафт. В этом плане отказ от Ленина, красного флага, Советского Союза стал частью освобождения Украины и украинцев от бремени коммунистически колониального прошлого. Украинцы сейчас интуитивно чувствуют, что именно сейчас закладываются основы нового украинского общества. И именно украинцы должны решить ‒ будет ли это олигархическое, постколониальное и посттравматическое общество, или же оно будет открытым и демократичным.

«Надо думать о важности исторических образов, иначе прошлое будет ядовитой смесью»

Канадская газета Globe and Mail размещает материал «Сила народа в Украине раскачивает еще одно правительство». Корреспондент издания Марк Маккинон пишет из столицы Украины об антиправительственных выступлениях и требованиях тех, кто вышел на улицы Киева. Маккинон приводит слова одного из участников протестных выступлений ‒ 49-летнего мужчины по имени Андрей Малый, который также участвовал в драматических событиях на Майдане 2004 и 2014 годов.

«Две революции произошли – а страна совершенно не меняется. Систему никто не меняет. Одного олигарха выбросили, а на его место приходит новый», ‒ говорит Андрей Малый.

Канадский журналист отмечает, что дальнейшие беспорядки в Украине, которую Запад поддерживает в борьбе против российской агрессии, ‒ это последнее, в чем нуждается власть в Киеве, и совсем не то, что хотели бы видеть союзники Украины в Канаде, США и Европе. Наличие среди протестующих лидеров предыдущих восстаний в Украине и Грузии вместе с ветеранами боевых действий на востоке Украины, по мнению корреспондента, делают ситуацию непредсказуемой.

Автор статьи пишет, что демонстранты в Киеве недовольны шагами президента-миллиардера Порошенко, обвиняя его в неспособности побороть коррупцию. Но несмотря на нарекания тех, кто протестовал на улицах Киева, две революции в Украине фундаментально изменили отношения между властью и населением Украины.

Маккинон пишет, что пытаясь избежать участи беглого экс-президента Януковича, украинская власть заявила, что не будет использовать силу против демонстрантов и их палаточного лагеря, а парламент уже рассматривал два главных требования протестующих.

В заключение канадский журналист ссылается на слова премьер-министра Украины. По мнению Владимира Гройсмана, выступления украинских граждан говорят о том, что Украина стала открытым государством. Но несмотря на то, что демонстранты пытаются достичь изменений в Украине, среди них присутствуют и «деструктивные силы», которые, по мнению Гройсмана, пытаются «захватить власть».

«Сила народа в Украине раскачивает еще одно правительство»

Британский журнал деловых кругов Financial Times публикует материал «Дерипаска направляется к первому для России с 2014 года публичному размещению акций в Лондоне».

В подзаголовке указано, что Олег Дерипаска, российский магнат металлургической промышленности, попытается собрать полтора миллиарда долларов для своей алюминиевой и энергетической империи. После аннексии Крыма это первый подобный шаг российской компании на бирже в Лондоне. По мнению британского журнала, речь пойдет об испытании ситуации среди западных инвесторов в отношении государства, испытывающего жесткие санкции за агрессию в Украине. Издание добавляет, что Дерипаска построил промышленную империю, скупив государственные акции металлургической и энергетической отрасли в хаотичные годы после развала Советского Союза.

Financial Times отмечает, что Олег Дерипаска станет первым российским владельцем бизнеса, попытавшемся публично разместить акции своей компании на рынке в Лондоне, с тех пор как Владимир Путин захватил украинский Крым в 2014 году. Именно эти шаги Путина привели к введению санкций в отношении России со стороны стран Запада, что, в свою очередь, охладило интерес западных инвесторов к России как новому рынку энергоносителей.

Издание добавляет, что размещение акций компании Дерипаски на бирже в Лондоне должно стать некой лакмусовой бумажкой испытания инвесторов ‒ на фоне падения российского рубля и отрицательного образа самого Дерипаски, у которого были связи с экс-руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа ‒ Полом Манафортом. Власти США расследует бизнес-сделки, которые совершал Пол Манафорт в России, в частности, работая с Дерипаской.

«Дерипаска направляется к первому для России с 2014 года публичному размещению акций в Лондоне»

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