Не успели в центре Симферополя положить новую тротуарную плитку, как строительный забор появился на улице Карла Маркса. Чиновники пояснили, что в самом сердце города в скором времени должен появиться новый торгово-офисный центр. Как стало известно Крым.Реалии, этот и другие объекты в центре крымской столицы чиновники раздали фирмам известных бизнесменов.

Решения о распределении земельных участков и объектов в Симферополе нередко провоцируют публичные скандалы, поэтому городские чиновники предпочитают не афишировать эти документы. Информация о том, кому достаются земля и имущество в городе, как правило, недоступна общественности.

История с установкой строительного забора на улице Карла Маркса, 8 не осталась незамеченной. Чиновникам подконтрольной России администрации города стали поступать жалобы от горожан.

«​Реконструкция»​ в несколько этажей

Строительные ограждения у здания по улице Карла Маркса, 8 в Симферополе появились несколько дней назад. Хотя совсем недавно здесь были завершены работы по укладке новой тротуарной плитки. В связи с этим горожане стали обращаться к городским чиновникам с опасениями по поводу возможного разрушения покрытия в результате работ на объекте.

​В администрации, в свою очередь, пояснили, что на этом месте начнутся работы по реконструкции исторического здания. «Крымская столица преображается, при этом не только силами республики и города, каждый житель вносит свой вклад в развитие родного города», – говорится в сообщении пресс-службы российской администрации Симферополя.

Судя по словам столичного мэра Игоря Лукашева, речь идет не столько о реконструкции, сколько о полномасштабном строительстве. К 1 апреля 2018 года на Карла Маркса должен появиться новый торгово-офисный центр.

Собственник взял обязательства применять строительную технику малой тоннажности, которая не повредит покрытие пешеходной зоны

​«Проводить реконструкцию здания, путем увеличения этажности, будет собственник. Хочу акцентировать внимание на том, что владельцем было получено разрешение Службы государственного строительного надзора Крыма на проведение работ, все необходимые документы он предоставил в профильное подразделение горадминистрации. <...> Во избежание повреждения зеленых насаждений, деревья будут защищены специальными конструкциями. Кроме того, собственник взял обязательства применять строительную технику малой тоннажности, которая не повредит существующее покрытие пешеходной зоны и проложенные под ней коммуникации», – утверждает Лукашев.

​Кто собирается строить объект, он не уточнил. Но после того, как будущей стройкой стали интересоваться журналисты, на сайте администрации появился проект реконструкции здания. Из него следует, что работы здесь будет выполнять ООО «Аквариус-Инвест».

​По данным российской налоговой службы, эта фирма зарегистрирована в Симферополе с уставным капиталом в 6,4 миллиона рублей, занимается операциями с недвижимостью и строительством. Предприятие принадлежит известному в Крыму бизнесмену, бывшему депутату крымского парламента Андрею Припутникову и его сыну Александру.

Зять ныне покойного первого спикера крымского парламента, экс-ректора ТНУ имени Вернадского Николая Багрова известен как основатель крупной строительной компании «Профессионал». В прежние годы эта компания застраивала самые лакомые участки земли на Южном берегу Крыма коттеджами, центрами отдыха, офисами и торговыми центрами.

​Бюджетные подряды фирма Припутникова нередко получала и в Симеизе, когда мэром населенного пункта был его друг Кирилл Костенко, застреленный в 2013 году.

Ранее Припутников был депутатом крымского парламента, главой парламентской комиссии по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Его называют одним из самых богатых крымчан.

Рынки крымских миллионеров

Землю и объекты в центре Симферополя подконтрольные России местные чиновники щедро раздают и другим крымским миллионерам. В конце прошлого года предыдущий глава симферопольской администрации Геннадий Бахарев подписал постановление о выдаче разрешения на право организации универсального розничного рынка на проспекте Кирова, 2. Право торговать в самом центре города, всего в километре от здания подконтрольного России крымского правительства, получило симферопольское ООО «Тантал-2».

По данным российского реестра, эта фирма принадлежит Ирине Файнгольд, супруге симферопольского миллионера Иосифа Файнгольда, и Рустему Ниметуллаеву – сыну экс-главы Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумера Ниметуллаева. Последний после российской аннексии Крыма переехал на полуостров, где на сегодня возглавляет провластную общественную организацию «Къырым Бирлиги». В то же время украинские правоохранители объявили его в розыск в рамках уголовного производства по статье 367 части 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

​Рустем Ниметуллаев возглавил Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей, которая тоже сотрудничает с подконтрольными России местными властями. Он также занимается бизнесом в различных сферах: от аграрного до автомобильного и гостинично-развлекательного.

В Симферополе, кроме рынка на проспекте Кирова, 2, Ниметуллаев владеет также специализированным непродовольственным розничным рынком по улице Субхи, 2. Он расположен по соседству с центральным рынком города. Пока чиновники зачищали территорию вокруг него, громя торговые палатки предпринимателей, Ниметуллаев добился продления ему права организации рынка еще на год.