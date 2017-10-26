26 октября вышел во всероссийский прокат фильм "Матильда", против которого Наталья Поклонская и православные активисты много месяцев вели непримиримую борьбу.

Эта премьера обещала стать одним из самых скандальных событий года: иностранные актеры, исполнившие главные роли, побоялись ехать в Россию, одна из крупных сетей кинотеатров отказалась от проката фильма, а телеканалы не захотели его рекламировать и вернули прокатчикам деньги. В ожидании поджогов и нападений в кинотеатрах организовали усиленную охрану.

Однако первые показы "Матильды" 23 октября в Петербурге и 24 октября в Москве прошли на удивление мирно: немногочисленные активисты ограничились одиночными пикетами и "молитвенными стояниями". Некоторых задержала полиция.

Главной эмоцией зрителей в итоге оказалось недоумение: никто так и не смог понять, что в этой безобидной костюмной драме вызвало такое возмущение у ее противников.

​Надежда Зиновьева

Посетили премьеру "Матильды". На самом первом сеансе были) Полиции и охраны больше, чем зрителей. Про картину в двух фразах: как я не понимала весь фильм, что мужики нашли в Матильде, так я до сих пор не поняла, что такого в фильме, что стоило такой шумихи. Слишком много аллюзий, всего много... Не орали бы - прошел бы незамеченным. 170 р не жалко, потому что люблю #Киндзадза#матильдобесие

Andrey Rost

Ну вот я сходил на «Матильду», ребята. Причём как сходил .... неожиданно. Звонит мне батя в шесть и говорит, а хочешь ли пойти на премьеру сегодня. Я и дернул прямо со встречи. Как обычно опоздал. Похожу к Октябрю, пусто, тусовка вся внутри, а снаружи турникеты, автозаки и менты замёрзшие. Не пускают забрать приглашение оставленное в кассе, вот говорят люди тоже ждут, показывая на двух озябших чуваков поодаль, их тоже в списках нет.

«Какие нафиг списки - напираю я, подогретый на встрече - у меня там пригласительный, меня Учитель пригласил» (отчасти правда). Наконец от ментов отделяется человек в чёрном и говорит участливо - пойдёмте я вас провожу. «Вот они всесильные органы» - не без удовлетворения думаю я. Забираю свой пригласительный, поднимаюсь, и опоздав, правда, на представление съемочной группы, но взяв в буфете мерзавец водки, отправляюсь на просмотр. Аншлаг. Мест себе не нашёл, сел в проходе. Рядом примостились и солидные люди, знакомый мне директор известного юмориста - пародиста. Он мне шепчет успокоительно, видишь, мол, мне тоже места не досталось...

Просмотр начинается с видеообращение главных артистов, которые на премьеру не приехали. В том числе Данилы Козловского, у которого странная роль, он играет ревнивого поручиком или ротмистра (не суть важно) влюблённого в Кшесинскую, мечтающую убить всех ее поклонников, роль невыразительная, короткая, почти без слов, играть в ней нечего, во всяком случае складывается впечатление, что его пригласили, только для того чтобы на афише было известное лицо, потому что два других главных героя Матильда и Николай Кровавый сыгранные иностранными артистами - никому не известными. Кстати, Кровавым царя начали величать, кажется, не после расстрела рабочих на Сенатской площади в 1905 году, а после Ходынки, которая в фильме показана мельком без заслуживающего натурализма, зато все остальное в кино очень красочно и богато: интерьеры, наряды, автомобили. Фильм очень красивый и нарядный , без относительно всего в нем происходящего, прямо глаз радуется. А происходит в нем давольно банальная история увлечения наследника миловидной балериной. Актриса на роль Матильды, надо сказать, подобрана не удачно, секса в ней нет. Знаете, роковая женщина, из за которой по сюжету сходят с ума несколько не самых последних мужчин, должна иметь манок, она может не быть такой уж красавицей, но манок в ней обязан быть. В этой нет. Из за этого нет ощущения страсти, и все абсолютно бесстрастно отговаривают наследника, а он сопротивляется, переодически постреливая ворон, и говорит мол брошу все, от престола откажусь, лишь бы быть с ней. Но в конечном итоге долг, честь обязательства перед Александрой Фёдоровной, делают своё дело и безвольный Ники приносит свою любовь в жертву отчеству. В общем абсолютно монархический фильм. Из за чего сыр бор поднятый неадекватной прокуроршей не понятно.

В процессе просмотра пришёл какой то дядя и сказал, что проход, где я восседал должен быть свободен в целях пожарной безопасности, и нашёл мне место в пятом ряду рядом с Андреем Кураевым. На титрах я его спрашиваю, падре, ответьте, ну и чего тут оскорбительного для РПЦ? Да, говорит мудрый дьякон, зря патриарх эту травлю не осек.

Dmitry Ashman

Посмотрел Матильду. Оставив в стороне художественную сторону картины, могу сказать, что по уровню эротических сцен этот фильм находится где то между Ералашем и Короной Российской Империи. Что там смог усмотреть нездоровый мозг известной всем гражданки - для меня загадка. Приходит на память анекдот про Вовочку, Мороженое, Классную 👍руководительницу и Сексопатолога. Такие дела....

Max Borodin

Посмотрел "Матильду".Девчачая мелодрама,чтобы всласть пореветь.Так и не понял на что тут было оскорбляться.Николай Второй - там образец морали.А так клюква,клюквой.

Кристина Потупчик

Сходила-таки на премьеру скандально прославившегося не без Божьей помощи х/ф «Матильда».

Одно слово — разочарование.

Ожидала, что хотя бы какие-нибудь оскорблённые казаки начнут выгонять нас из зала нагайками. Но прошло все достаточно мирно: несколько пожарных машин у входа в кинотеатр так и остались не задействованы, а так называемые противники Матильды ограничились лишь исполнением "Боже царя храни" и чтением акафиста. Никто даже какашкой не метнул. Это конечно сильно снизило градус предвкушения.

Впрочем, первые 15-20 минут действительно тревожилась, и думаю не я одна, а не придётся ли бежать из переполненного зала, когда какая-нибудь Дуняша в косынке ворвётся в него с коктейлями Молотова. Но вскоре страх, как и малейшие иллюзии об искренности протеста, рассыпаются как хилые башенки с императорскими подарками на Ходынке.

Вообще, думаю, что дело изначально разворачивалось следующим образом. После того, как была отснята большая часть материала, создатели поняли, что на выходе может получиться «осетрина второй свежести». Что в таких случаях нужно делать в наши дни? Правильно, звонить лоббистам. Либо из околоказачьих кругов, если фильм подходит по профилю, либо сразу в Госдуму, где наличествует самый широкий спектр организаторов торжеств.

Картину надо спасать, а то инвесторы могут не так понять. Ну вот, судя по всему, дозвонились по обоим номеркам.

Если говорить исключительно о промокампании, то этот кейс войдёт как в учебники истории, так и в учебники маркетинга. Снимаю свою волшебную шляпу. Но когда речь идёт о художественной составляющей кинокартины, начинают возникать вопросы.

На протяжении всего фильма богоизбранное семейство всем хуралом бегает за инфантильным Никки, который, с плутоватой тупостью домашней скотины, не может определится примерно ни с чем, параллельно предпринимая попытки пожрать разом из всех вёдер.

Александра Фёдоровна тоже носится, как обезумевшая моль, пытаясь странными способами удержать возлюбленного. Бегает там и сама Матильда: то за царём, то от царя, периодически покрикивая «отрекись, да отрекись!». У Матильды ко всему прочему балагану есть ещё и безумный ухажёр, который в свою очередь бегает за ней, пытаясь добиться обещанного поцелуя. Так они и бегают весь фильм. Словно ремейк «Бенни Хилла» посмотрела.

О пугающей многих антидокументальности картины сказать особо нечего. Творческий замысел художника на то и творческий, что не обязан зависеть от каких-либо фактов, помимо фантазии самого автора. Так что упавший в обморок во время коронации государь не вызвал у меня такого негодования, как у коллег по самобичеванию с соседних кресел.

Что действительно понравилось, точнее даже произвело совершенно гипнотическое действие - роль самой Матильды Кшесинской. Бесстыжая прожора, похожая на молоденькую крольчиху, но с грацией лани, она словно Лорелея сводит с ума всех мужчин, задействованных в кадре. Сыграно очень убедительно. Этот образ, совмещённый с хорошо подобранным музыкальным сопровождением, тронул некоторых зрителей так, что кто-то даже попытался сморгнуть слезу.

Но в целом, конечно, во многих моментах остро не хватало наложенного телехохота.

Послевкусие с тонкой ноткой ностальгии и явственным ощущением [обмана]. У зрителя действительно могут возникнуть не самые приятные ощущения, когда он вдруг осознает, что бывшая прокурорская работница, мягко говоря, обвела его вокруг среднего пальца. Конечно, всегда легче поверить, что вокруг полно людей с диагнозом шизофазия, и которые просто так живут среди нас, но вот чтобы настолько масштабный флешмоб оправославившихся на всю голову, почти год, или сколько там, выбивался на первые строчки цитируемости в СМИ и соцсетях — вот это действительно вызывает много вопросов.

Может ли этот фильм оскорбить чьи-либо чувства? Однозначно нет. Разве что здравый смысл. На мой взгляд, «Матильда» стала настоящим порождением эпохи развитого постмодернизма, этаким перформансом, вышедшим далеко за рамки экрана и длившимся почти год. Год, что иронично, столетия Русской революции.

Roman Romanov

Читаю отзывы посмотревших "Матильду" и могу сказать одно: агентство партизанского маркетинга "Няша" отработало на все 146%.

Сталингулаг

Вчера мы проснулись в совершенно другой стране. В сердце нашей родины, в Москве, наконец был показан скандально известный фильм Матильда. И небо не упало на землю. И солнце не взошло на западе. И огненный дождь не испепелил всё живое. Даже перекрытых противников этой картины не ра[зорва]ло в клочья от злобы. Ни-че-го! Предсказания старцев оказались пусты, вера уничтожена. Получается, депутат Поклонская с соратниками провели самую масштабную антирелигиозную кампанию в честь столетия революции, бывшая няша этим своим перформансом нам сказала: народ, упарывайтесь в сопли, водите гей-парады, [трахайте] гусей, прыгайте на рейвах, ловите покемонов, смотрите порно, не учите основы православия в школе вместо физики и математики, читайте книги, даже незнайку читайте, сношайтесь в жопу, ешьте мясо в пост – "БОГА НЕТ, ВСЁ ДОЗВОЛЕНО!" - кричит нам Поклонская

Многие зрители хвалят игру актеров, а также работу костюмера и художника-постановщика. Некоторым антураж, в котором происходит действие, показался даже чересчур декоративным.

Sergey Yakovlev

Я сегодня в тайне ото всех и под угрозой расстрела посмотрел «Матильду». И безо всяких спойлеров хочу сказать, что человек в здравом уме, досмотревший картину до конца, никогда не найдет причин ее запрещать. Пышное кино для женщин 40+ про настоящие скрепы. Все, что происходит сейчас вокруг него, – клиника для душевно больных и порочных.

Макс Голивуд Литовченко

Очень красиво снято. Очень красивые костюмы. Польская актриса, сыгравшая Матильду Кшесинскую, очень сильная!))) Озвучила ее Таисия Вилкова. Очень хорошо!!!...

Прилепов Андрей

Посмотрел Матильду. Красиво снято. Режиссер тоже постарался. Дапкунайте и Гармаш молодцы. Сценарист смог хорошо написать первую половину часа и... устал. Что обидело православных активистов - не смог понять. Если их не обидел князь Владимир в Викинге, насилующий малолеток и блюющий в гавнище от наркоты. До уровня тех же Гардемаринов фильм явно не дотянул, крепкий середнячок.

Алена Солнцева

Что сказать вам про "Матильду"? Очень пышные, красивые, богатые костюмы и декорации, как и положено в императорском балете. Сценарий тоже сделан по принципу либретто -- условно, нелепо, неправдоподобно. Но кто же требует от либретто психологизма или историзма? "Щелкунчик", "Ундина", "Лебединое озеро" как -то обходились без здравого смысла.

Как искусство придворное, классический балет, помимо приключений, имеет простую мораль, этакое игривое поучение. Есть оно и в "Матильде". Даже два. Первое: уважаемый господин президент, то есть простите, ваше императорское величество, не влюбляйтесь вы в танцовщиц и иже с ними, засмеют. Второе - не полагайтесь на отечественные спецслужбы, они конечно ретивы и усердны, но уж больно не удачливы, то подводу на рельсах проворонят, то Ходынку устроят....

Alexandra Garmazhapova

Таня Троянская сходила на премьеру "Матильды". Разочарована. Говорит, что картина похожа на искусственные цветы на кладбище.

А ей в комментариях: "Оскорбиться-то хоть удалось?".

Оскорбиться удалось разве что режиссеру Юрию Грымову, который счел, что создатели фильма "поиздевались над героями".

Юрий Грымов

Матильда. Не тот фильм назвали «Краем»

Я посмотрел фильм, после которого возникло одно желание: срочно пересмотреть «Летят журавли», «Апокалипсис сегодня», снова увидеть те ленты, благодаря которым я заболел кино, из-за которых я в него влюбился по уши. Потому что то, что я увидел, показало мне голую и горькую правду: российское кино сегодня балансирует на грани катастрофы. Оно подошло к самому краю, за которым — адовы глубины пошлости, бескультурья и профанации.

Я посмотрел «Матильду».

Любому режиссеру, в том числе и мне, стоит помнить, что случаи, когда звезды на небе сходятся — встречаются творческие личности, талантливые люди, идеи которых понятны и созвучны, они работают вместе, и происходит чудо нового творения, — такие случаи происходят нечасто. Бывают неудачи. Они случаются у всякого. По моему мнению, так произошло с «Матильдой».

Что снимал Алексей Учитель? Драму? Фэнтези? Мелодраму? Историческое кино? Внутри фильма персонажи существуют каждый в своем жанре: Данила Козловский изображает триллер, Евгений Миронов — комедию, а актеру, приглашенному на роль Николая, видимо, сказали, что нужна мелодрама, и потому на протяжении всего фильма у него мокрые глаза. И если прекрасный Миронов что-то играет, то про остальных это сказать никак нельзя — они изображают. У них получаются в лучшем случае типажи, а не живые персонажи. И зачем было приглашать в этот фильм зарубежных актеров — для меня загадка.

Затем: какая идея легла в основу фильма? О чем это кино? Не нахожу ответа. После увиденного у меня возник один, главный вопрос: зачем? Зачем было снимать этот фильм? Зачем было нужно государству поддерживать эту картину двадцатью пятью миллионами долларов? Какие политические или пропагандистские, или воспитательные цели оно, государство, преследовало? Я понимаю, когда государство тратит деньги на создание фильмов про космос, хоккей и т. д. Это нормально — гордиться своими достижениями. Художественную ценность этих проектов сейчас не обсуждаю — просто понимаю, зачем нужны такие фильмы.

Может быть, правы те конспирологи, которые предрекают в скором времени реставрацию в России монархии — и тогда можно предположить, что таким способом народ начинают готовить к новым политическим реалиям? Но любой здравомыслящий человек, посмотрев фильм «Матильда», сделает единственно возможный вывод: монархия — удел развратных вырожденцев, полный тупик, выхода из которого нет; впереди — революция. Это — цель?

Может, это патриотическое кино? Авторы в своих интервью произнесли много пафосных слов, намекая, что фильм — о высоком: Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцена Мариинского театра — в этих местах, мол, бьется сердце России. Тогда, простите, я что-то пропустил. Я не увидел в фильме ни единой идеи, ни поступка, ничего, чем я мог бы гордиться как гражданин. А места — ну, что места: в Кремле после 1917 года такие субъекты поселились, что — будь здоров, до сих пор стыдно вспоминать. Мне показывают персонажа с бородой, в мундире, похожего на последнего русского императора, и я вижу, что это похотливый человек, патологический потаскун, который тащит к себе в спальню балерину, едва только та на сцене случайно (?) оголила грудь. Сразу же — в койку. Это даже не страсть. Это просто животное желание. Николай вскакивает, издавая нечленораздельный звук. И «сердце России» забилось учащенно, да.

Сама Кшесинская в реальной жизни была нерядовая женщина — красавица, авантюристка и интриганка, умная и талантливая, обладавшая даром влиять на людей. Но в фильме все просто — она шлюха, предназначенная для лиц определенного круга. И хотя даже шлюху можно сыграть интересно, приглашенная иностранная актриса не играет ничего.

Будущую императрицу Александру Федоровну, неглупую, прекрасно образованную, с хорошим воспитанием женщину превратили в тупую немку, полную дуру с пустым взглядом — как будто вклеенную сюда из какого-то другого, комедийного фильма.

Персонаж Данилы Козловского — психически нездоровый человек, которого назвали «графом Воронцовым». Граф он или не граф — не знаю. Но когда он запросто врывается в личные апартаменты императора (?!) и сходу бьет императора в лицо (?!!), у меня ощущение, что такое понятие, как бытовая правда, в концепции фильма просто отсутствовало. Почему «граф Воронцов» так поступает — Бог его знает, нам не рассказали. О том, что русские дворяне друг друга (не говоря уже об особах императорской крови) не могли ударить ни при каких обстоятельствах, речь не идет: мужики бабу не поделили, понимать надо. До 1917 года еще далеко, но «кино-царь» и «кино-граф» ведут себя как председатель домкома и дворник, между которыми разрывается любвеобильная Дунька-повариха из рабочей столовой.

Граф хватает Кшесинскую, они пытаются спастись на плоту. На плоту! Просто схватить беглецов — слишком простая задача для преследователей. Плот поджигают. Но граф остается верен — нет, не Кшесинской — себе: стоя в пламени, он продолжает хватать ее за грудь, видимо, руководствуясь простым и понятным желанием: «А, гори оно все синим пламенем! Хоть за бабу подержаться перед смертью».

Плот взрывается (!), Воронцов погибает. Кшесинская остается в живых, ведь впереди — коронация, и циничная авантюристка просто обязана испортить торжественную церемонию. То, что на самом деле ее и близко не подпустили ко дворцу — не проблема для авторов: балерина появляется на коронации, да еще как появляется! Классика: распахиваются двери собора — и врывается она, вся в белом. Почему-то ее не замечают (а она-то так старалась!). Но потом лазутчицу обнаруживают, и начинается беготня в духе «Кода да Винчи»: за балериной гоняются по всему собору. Наконец она оказывается на хорах, откуда — посреди коронации — романтически восклицает: «Ники!..» Окрик долетает до уха Николая — и он грохается в обморок. Чудо что за начало правления.

Без двух минут император лежит без сознания посреди Успенского собора. Вокруг — сотни, тысячи людей. А Ники лежит. Высвободившееся время он тратит с пользой: он фантазирует, как он подбегает к Кшесинской, целует ее, обнимает… Но все хорошее когда-нибудь заканчивается: обморок проходит, и надо вставать, чтобы принять корону Российской империи. За все это время ни единой душе в голову не приходит помочь государю. Ну, упал в обморок, очухался, встал — и слава Богу, продолжим. Ники демонстрирует качества, которые выдают в нем незаурядный характер и силу воли: сам поднимает корону, сам водружает себе на голову. Историческое кино?..

Вообще, император России — на секундочку, самого могущественного государства мира на тот момент — в фильме существует вне всякого контекста. Он как будто в вакууме. Вокруг него нет ни адъютантов, ни слуг — никого, никакого окружения. Он просто перемещается по экрану. Единственный момент, когда контекст появляется, — сцена, где Николай стреляет по воронам из ружья. Кто постарше — сразу вспомнит знаменитую сцену из великой «Агонии» Элема Климова. Вот тебе и контекст. Но ту сцену руководство «Мосфильма» распорядилось вставить в фильм, так как у режиссера получался слишком хороший царь. А сейчас она зачем понадобилась?

Сцена репетиции коронации — испытание не для слабонервных. Детей в кино не берите. Потому что там Александре Федоровне неосторожно прикалывают шпилькой к волосам корону — и тут вдруг по лицу будущей императрицы начинает течь струя густой венозной крови в палец толщиной. От укола шпилькой.

Иногда с концептуальными недостатками фильма тебя примиряет эстетическое наслаждение — это когда кино здорово снято, когда в нем отличные декорации, музыка, грим — в общем, когда есть нечто высококлассное, помимо содержания. Здесь этим надеждам не суждено сбыться. У персонажей «Матильды» второсортные, криво приклеенные искусственные бороды, у них ужасающий грим. Зато балерины Мариинки танцуют в сценических костюмах со вставленными в них светодиодами. Не шучу. Светодиоды в конце девятнадцатого века. А за что тогда японцы Нобелевскую премию получали в 2014-м?

К балетной теме создатели подошли с большим вниманием. В какой-то момент в картине возникает еще одна балерина. Зачем? Чтобы показать, как во время спектакля, тут же, за сценой ее употребляет некий высокопоставленный сановник из ближайшего окружения императора. Еще один ценитель прекрасного. Она пытается возразить — мол, ей сейчас на сцену, вот, уже и увертюра заканчивается; властный мужчина, обуянный страстью, отмахивается: подождут. Кто подождет: император? Вся свита, весь петербуржский высший свет, зрители?

Такое ощущение, что историческим персонажам, взятым из прошлого, создатели дали взаймы свои собственные сегодняшние представления о жизни. И тогда все становится на свои места. Тогда понятно, откуда это хамовато-пренебрежительное: «подождут». Понятно, почему Николай прикрывает голую Кшесинскую, лежащую на царском ложе, императорской мантией с горностаями, которую, на минуточку, надевали по самым торжественным и крайне редким случаям: успех нынешнего российского кино уже немыслим без «американской красоты» — красивой голой задницы в дорогом VIP-антураже. И тогда понятно, почему в фильме НЕТ царя. Его личности, пусть даже воссозданной силами кино, — нет. Актер есть, имя в титрах есть, а царя Николая — нет. Пустота. Некого винить: таких понятий, как чувство долга, собственное достоинство, честь, вера и тому подобных в окружающей нас действительности осталось так мало, что показать, сыграть их уже мало кто сумеет.

Все знают, что финал — это половина успеха. Что мы видим здесь: Николай приезжает на Ходынку, где произошли страшные события, и молится, просит прощения, стоя среди мертвых тел. А в следующем кадре — праздничный фейерверк, на фоне которого кино-царь смотрится не хуже Рэмбо в той сцене, когда американский герой бежит из джунглей, а позади него разрываются мины.

Концовка вообще сражает наповал. Надпись на экране: «Они жили счастливо 24 года». Это про Николая и Александру. Прозрачное: «…и умерли в один день» спрятано от зрительских глаз, но мгновенно возникает в голове у каждого первого. В конце концов, трэш тоже нужно красиво «закольцевать». Получилось.

Создатели фильма вволю поиздевались над всеми своими героями. Над всеми. Снова — вопрос: зачем? Чтобы мы почувствовали — что?

Как это можно назвать? Кроме как катастрофа — по-моему, никак. И это произошло с уважаемым мною режиссером Алексеем Учителем.

***

Пока писал — немного остыл. Бог с ними, с авторами. Меня порадовали зрители: народ в зале смеялся. Люди, вы прекрасны! Вы чувствуете главное. Вы понимаете, где правда, а где ложь. Не теряйте эту способность — и все будет хорошо.

Часть аудитории, впрочем, готова смотреть фильм просто из чувства противоречия.

Наталья Поклонская между тем не останавливается на достигнутом: она записала видеообращение, в котором заново призвала Генеральную прокуратуру проверить фильм и заодно попеняла генпрокурору Юрию Чайке на то, что вместо интересов противников "Матильды" он отстаивает интересы "своих успешных детей", намекнув тем самым на расследование Фонда борьбы с коррупцией, по итогам которого имена сыновей Чайки в Росреестре были заменены на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Vladislav L Inozemtsev

Интересно, эта ненормальная помнит, что она сама голосовала за закон, позволяющий засекречивать собственность чиновников? Или крыша уехала и возвращаться не собирается? Может ей с её искренностью податься в сторонники Навального? Мне кажется, что в администрации пора подумать над такой спецоперацией...

Максим Кононенко

Я вот думал, куда направит свою пассионарность Наталья Владимировна после того, как "Матильда" таки выйдет в прокат. Версий у меня было много, но я никак не мог представить себе, что она прыгнет на Генерального прокурора! В интересное время живем. С нетерпением жду слива ее хоумвидео, что кажется мне наиболее естественным в сложившейся ситуации.

Анастасия Кашеварова

Все вытащили Навального из обращения Поклонской. Хотя Навального и между строк там нет. Это плод ваших фантазий.



А главное в ее словах то, что если Генеральная прокуратура будет топить ее по прошлой деятельности, то она не при чем. Она выполняла на посту прокурора Крыма приказы от руководства - Генерального прокурора Юрия Чайки. Не выполнила только один приказ - икону Николая II не сняла со стены. А приказ, видать, такой был ещё тогда...

​Ilya Shumanov

Весь хайп, который Наталья Владимировна Поклонская устроила против Генерального прокурора может быть связан с тем, что ей так и не отдали служебную квартиру, которую она пыталась отжать у Прокуратуры Крыма. Напомню, что Поклонская подавала заявления о снятии с этой квартиры статуса служебного жилья, с тем чтобы ее можно было приватизировать. Прошло 1.5 года, а сейчас Росреестр показывает, что ее служебная квартира в Симферополе до сих пор в собственности РФ (оперативное управление Прокуратуры Крыма). Конечно Наталья Владимировна будет злится на генпрокурора. Вопрос об имуществе стоимостью 12 млн. руб. решён не в ее пользу.

В отличие от "наезда" на генерального прокурора, выступление Поклонской с критикой в адрес Собчак в Сети истолковали вполне однозначно.

​Екатерина Винокурова

Забавно. Поклонская только освободилась после подряда на пиар «Матильды», а ее тут же наняли в штаб Собчак.

Ну что, ждем молитвенных стояний, воплей «Собчак-антихрист», историй о том, что дедушка Нарусовой расстрелял царскую семью, визг про оскорбление Ксенией Анатольевной чувств верующих да просто так, ну и весь наш любимый цирк.

Интересно, сколько стоит такой пакет от Поклонской?