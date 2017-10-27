Российский «зомбоящик» дает сбой

У меня плохие новости для пропагандистов Кремля. Решила провести эксперимент и пообщалась с несколькими пожилыми крымчанами, не пользующимися интернетом. Специально выбрала пророссийски настроенных, чтобы узнать мнение именно этой целевой аудитории, зная, что среди крымских татар российский «зомбоящик» никогда не пользовался популярностью. Даже после 2014 года, когда украинские каналы на полуострове отключили, большинство крымскотатарских семей нашло способ смотреть их. Пусть моя выборка и не носит характер официального соцопроса, но определенные выводы для размышления дает.

К своему небольшому удивлению обнаружила, что большинство уже не в восторге от Аксенова, чего не наблюдалось еще пару лет назад. Эти люди не читают «Фейсбук» и крымских оппозиционных общественников, они смотрят российские каналы и видят реальность вокруг них.

Жду, когда Путин уберет всю эту аксеновскую братию

​«Аксенов не оправдал наших надежд. Мы ему поверили, мы даже гордились им, а что он натворил… Трудоустроил на теплые места всех друзей и родственников. Какие из них хозяйственники? Вот и не получается развивать Крым. Народ беднеет. Жду, когда Путин уберет всю эту аксеновскую братию», – пожаловалась мне соседка, тетя Оля.

Тетя Оля со слезами обиды рассказывала мне, как ей тяжело жить с пенсией в восемь тысяч рублей при оплате коммунальных услуг в четыре тысячи в месяц.

Душа уже не радуется. Пенсии не хватает. И чем дальше, тем хуже

​«В 2014 году было хорошо. Был подъем на душе. Нам обещали достойную жизнь. Пенсии стали хорошие. Хоть мне и обидно было за Украину, что бандит Янукович довел страну до революции, но радовалась, что мы в Крыму под мирным небом и защитой сильной России. Теперь душа уже не радуется. Пенсии не хватает. И чем дальше, тем хуже. Тревожно стало на душе. Империалисты сжимают круг над Россией. Все ее ненавидят. Кругом враги. Что будет дальше? Страшно за будущее детей и внучков», – сетует бывшая учительница баба Вера, с которой присела посудачить на лавочке у подъезда.

Помню, как баба Вера со злостью и самоуверенным видом сказала мне что-то неприятное, когда весной 2014 года узнала, что я отказалась идти на «референдум». Помню хорошо ее распирающий от удовольствия вид. Теперь передо мной сидела жалкая старушка, на которую я уже не обижаюсь.

Работы нормальной для молодежи нет. Вся пенсия на детей и внуков уходит

​«Ох, тяжко стало. Работы нормальной для молодежи нет. Вся пенсия на детей и внуков уходит. Про себя забыла. Дочка при Украине за тысячу двести гривен снимала квартиру, и ей еще оставалось столько же на жизнь. Теперь у нее зарплата пятнадцать тысяч рублей, а оплату за ту же квартиру подняли до семнадцати тысяч. Пришлось ей с сынишкой возвращаться в мою двухкомнатную квартиру. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но переживаю за ее личную жизнь, все-таки, когда сама жила, то проще было найти мужчину для серьезных отношений», – поделилась своими переживаниями пенсионерка тетя Люба.

Говорю ей с серьезным видом, мол, зато вы работаете на всех выборах в избирательной комиссии, агитируете за власть. На что она, не знаю, поняв ли мой сарказм, поспешно ответила, что это только ради денег, ради выживания, чтоб внучек-безотцовщина себя не чувствовал ущербным…

В мои годы дома давно пора сидеть, а я пашу до сих пор

​«Сил нет, устала. В мои годы дома давно пора сидеть, а я пашу до сих пор. А как иначе, когда сын после сокращения уже полтора года на работу устроиться не может. Он у меня умничка, два высших образования, ответственный, грамотный. Правда, физически работать ему здоровье не позволяет. Участвует во всех подряд конкурсах на госслужбу, но безрезультатно. Все время берут блатных. Рассказывает мне, что особенно девочки пользуются успехом у нынешних крымских управленцев. Любят себя окружать молодыми и сексуальными сотрудницами. Фу, срамота», – рассказала свою историю пожилая женщина из соседнего подъезда.

​Говорю ей: «А по телевизору сообщают, что все хорошо, все честно». На что она лишь хмуро улыбнулась и сообщила, что перестала верить телевизору. Говорит, что хочет попросить сына, чтобы обучил работе на компьютере – хочет зарегистрироваться в соцсетях.

Вот такие дела. Теряет позиции российский «зомбоящик». Не оправдывают пропагандисты миллиарды, которые режим тратит на их содержание. Не зря все больше ресурсов кидают на пропаганду в интернете и соцсетях. Только все это тщетно. Слишком сильно реалии стали отличаться от образов, рисуемых кремлевской пропагандой.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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