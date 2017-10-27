«Лас-Вегас» у Ласточкиного гнезда

Крымские власти вновь говорят о планах создать в Ялте игорную зону. Министр экономики Крыма объявил, что подготовительная работа уже проделана, и теперь необходимые документы ждут подписания в правительстве России. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, насколько реальны планы по созданию крымского «Лас-Вегаса» и как к ним относятся местные жители.

О создании игорной зоны в Крыму разговоры ведут еще с марта 2014 года – когда Россия объявила о «присоединении» полуострова. Было много дискуссий и заявлений чиновников, но в 2017 году тема затихла. Но в начале октября к ней неожиданно вернулся российский министр экономики Крыма Андрей Мельников. В интервью агентству «РИА Новости» он заявил, что местные власти завершили подготовительную работу по созданию игорной зоны.

«Документы в правительство Российской Федерации для принятия постановления о создании игорной зоны сданы и ждут подписания. Мы прошли фактически годовой забег и ждем принятия соответствующего решения. Игорная зона появится на Южном берегу Крыма», – заявил министр.

Мельников добавил, что для создания объектов игорного бизнеса в Крыму выделили несколько десятков гектаров земли. По его прогнозам, там также создадут туристические и гостиничные объекты.

«Мы уверены, что игорная зона станет некой точкой притяжения, вокруг которой можно возвести продвинутую инфраструктуру. Это наша основная задача. Очевидно, что основные доходы республика будет получать не столько от азартных игр, сколько с гостиничных комплексов, ресторанов, магазинов, которые будут формироваться вокруг этого ядра», – сказал Мельников.

Инициатива Путина

Российское законодательство, в отличие от украинского, разрешает создание игорных зон. Сейчас на территории страны их четыре: по одной – в Алтайском и Приморском крае и Калининградской области, и две – по соседству с Крымом, в Краснодарском крае.

Министерство регионального развития России первым предложило создать игорную зону в Крыму – еще в марте 2014 года. Следом ее подхватил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Он заявил, что зоны азартных игр следует выбрать необжитой, пустынный район.

Поначалу по поводу создания игорной зоны не было единодушия. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в апреле 2014 года сказал, что эта проблема – не первоочередная, а Общественная палата России и вовсе осудила инициативу, сославшись на то, что в регионе, который является семейным курортом, не место казино.

Точку в этой дискуссии поставил президент России Владимир Путин –он внес законопроект о создании игорной зоны в Крыму. А 4 июля его приняла Государственная дума России. В соответствии этим с законом, границы игорной зоны на полуострове должны определить органы крымской исполнительной власти.

Определение этих границ растянулось на несколько лет. В августе 2014 года глава крымской парламентской комиссии по курортному комплексу Алексей Черняк заявил, что власти рассматривают три варианта, где можно расположить игорную зону: в Большой Ялте, Раздольненском районе или в Коктебеле.

Спустя полгода депутат крымского парламента ​Виталий Нахлупин (ныне вице-премьер Крыма – КР) предложил разместить зону азартных игр на земельном участке под Гурзуфом, который ранее предназначался для гольф-клуба. А весной 2015 года мэр поселка Николаевка Алексей Ванов предложил создать игорную зону в его населенном пункте.

«Жемчужина» с блэкджеком

В итоге выбор властей остановился на Большой Ялте. Здесь решили построить казино и сопутствующую инфраструктуру прямо среди туристических объектов и жилых домов – в поселке Гаспра на территории санатория «Жемчужина». Данное учреждения раньше находилось на балансе Государственной фискальной службы Украины. В 2014 году крымский парламент, подконтрольный России, объявил о его «национализации» и передал в управление госпредприятию «Солнечная Таврика». «Жемчужина» находится по соседству с одной из туристических визитных карточек Крыма – «Ласточкиным гнездом».

29 октября 2015 года в Гаспре провели общественные слушания по поводу строительства игорной зоны. Проходили они в напряженной обстановке. Перед собранием возле здания гаспринской администрации прошли пикеты сторонников и противников игорной зоны, которые сопровождались перепалками между оппонентами. Против создания центра азартных игр в основном выступали люди возрастом старше 50 лет.

Видео с YouTube Александр Тимофеев

На самих слушаниях позицию ялтинской мэрии представляли тогдашний мэр Ялты Андрей Ростенко и главный архитектор города Владимир Приступа. Последний заявил, что, по проекту властей, игорная зона будет занимать территорию площадью 16 гектар. По его словам, прежде чем осваивать этот участок, необходимо исключить его из границ пгт Гаспра, а для этого нужно получить согласие местных жителей.

В итоге формально оно было получено. По официальным данным, из местных жителей, зарегистрированных на слушаниях, 93 выступили за изъятие земельного участка в пользу игорной зоны, 39 проголосовали против и 1 воздержался. Однако противники создания центра азартных игр считают, что голосование было сфальсифицировано.

Общественник из Гаспры Евгений Жуков утверждает, что местные власти привезли спортсменов, которые участвовали в слушаниях под видом местных жителей.

Возмущались все! Все, кто были немножко старше 50 лет, – были, естественно, против

«Нарезали цветных бумажек, которых всем не хватило. Из этой толпы не голосовало приблизительно человек 60. Естественно, это было сфальсифицировано полностью. Возмущались все! Все, кто были немножко старше 50 лет, – все были, естественно, против. И только вот эта молодежь – спортсмены, свезенные автобусами на этот случай, – были за», – рассказал Евгений Жуков корреспонденту Крым.Реалии.

Несмотря на протесты местных жителей, общественные слушания признали действительными, и 16 гектаров, на которых расположена «Жемчужина», вывели за пределы Гаспры.

Аргументы власти и местных жителей

15 июня 2016 года российское правительство Крыма приняло распоряжение № 624-р, которое определяет границы игорной зоны. Согласно документу, они совпадают с территорией «Жемчужины».

Однако в декабре 2016 года ялтинский горсовет принял решение, которое может поставить под вопрос строительство казино в Ялте. Депутаты проголосовали за стратегию социально-экономического развития города до 2030 года, в которой указано, что в Гаспре вводится мораторий на создание игорной зоны. В этом же документе говорится, что земельный участок, выделенный для строительства казино, следует вернуть в границы поселка Гаспра и восстановить его санаторно-курортное назначение. Согласно стратегии, администрация Ялты должна была осуществить эти меры в 1 квартале 2017 года. Но местные власти этого не сделали. Весь год крымские чиновники не вспоминали о игорной зоне, и только недавно министр экономики Крыма Андрей Мельников напомнил, что ее собираются создать на ЮБК.

Что сейчас происходит с санаторием «Жемчужина» – неизвестно. Сайт учреждения до сих пор действует. Когда корреспондент Крым.Реалии позвонил на номер, указанный на веб-портале, трубку взяла сотрудница одного из туристических агентств Симферополя. Она сказала, что «Жемчужина» закрыта в связи с окончанием курортного сезона.

Крым.Реалии обратились за пояснениями к Людмиле Ермаковой – гендиректору ГУП «Солнечная Таврика», на балансе которой находился санаторий. Но она отказалась что-либо комментировать. «Я вообще об этом ничего не знаю. Зайдите на сайт Совета министров, прочитайте всю информацию, пожалуйста», – сказала она и бросила трубку.

На сайте Совета министров Крыма никакой информации о текущем статусе «Жемчужины» нет.

Ранее представители власти в Крыму говорили, что, по их мнению, игорная зона принесет Ялте пользу. Звучали аргументы в пользу того, что создание центра азартных игр позволить улучшить инфраструктуру, создаст рабочие места и увеличит туристический поток.

Но часть местного населения продолжает выступать против появления казино в их городе. По мнению гаспринского общественника Евгения Жукова, сама идея строить игорную зону посреди густонаселенного поселка противоречит российскому законодательству.

Второй аргумент – это «Ласточкино гнездо», эмблема Крыма. Оно не принадлежит ни игорной зоне, ни мне, ни вам – никому

«Второй аргумент – это «Ласточкино гнездо», эмблема Крыма. Оно не принадлежит ни игорной зоне, ни мне, ни вам – никому. Что я еще могу сказать... Дома рядом стоят жилые, экскурсии ходят. На этом месте проводились и проводятся археологические раскопки, там уникальный парк «Жемчужины», – говорит общественник.

По мнению Евгению Жукова, строительство игорной зоны не приведет к появлению большого количества рабочих мест, а значит и никаких плюсов проект не принесет.

Кроме того, многие местные жители – в первую очередь, пожилые – считают, что с появлением казино в их городе появится криминалитет, а также наркотики и проституция.

Опасные инвестиции

Крымский бизнесмен Олег Зубков – создатель ялтинского зоопарка «Сказка» считает, что местные жители зря переживают по поводу возможных «моральных» последствий от появления игорной зоны.

«Я считаю, что этот проект для Крыма будет полезен во всех отношениях – и с точки зрения заработка, и с точки зрения популяризации и привлечения дополнительных инвестиций к нам. Это есть во всем мире. И ничего негативного я здесь не вижу: ни всплеска, извините, проституции, ни чего-то там еще», – сказал предприниматель в комментарии для Крым.Реалии.

При этом Зубков не поддерживает решение о размещении центра азартных игр на территории «Жемчужины». По его мнению, во-первых, там мало места для казино, а во-вторых, подобные объекты нельзя возводить возле «Ласточкиного гнезда».

При этом бизнесмен считает, что Гаспре ничего не грозит, поскольку, по его словам, крымские власти не смогут реализовать этот проект. По мнению Зубкова, в нынешней политической ситуации крупный бизнес не пойдет в Крым.

Я не верю, что серьезные инвесторы, даже под такой лакомый кусочек, как игровой бизнес, зайдут в Крым

«Я не верю, что серьезные инвесторы, даже под такой лакомый кусочек, как игровой бизнес, зайдут в Крым. Это, к сожалению, очень опасные инвестиции. И учитывая нечестную игру наших государственных органов, не говоря о бездарности крымского руководства в отношении инвесторов, я не верю в реализацию этих проектов в ближайшее время», – сказал Олег Зубков.

За три года ни одна компания не заявила о готовности открыть казино в Крыму. Хотя местные чиновники неоднократно делали заявления о том, что якобы желающие есть. Летом 2014 года звучали обещания о том, что на полуостров зайдет игорный бизнес из Китая. Сергей Аксенов даже заявлял, что «эксперты из Лас-Вегаса и Монако» приезжали изучить возможности игорной зоны в Крыму. Но в марте 2016 года он сказал, что игорную зону все же будет строить российская компания. Ее название Аксенов не сообщил, сославшись на то, что инвестор боится попасть под санкции. Российский глава Крыма тогда утверждал, что казино начнут строить в 2017 году. Однако этого пока не произошло, и произойдет ли в будущем – большой вопрос.