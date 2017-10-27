В объективы крымских пользователей YouTube попали набережная Алушты, ДТП в Симферополе и последствия неисправной канализации в одном из домов Севавстополя.

Пользователь Живи и радуйся пока жив снял видео на набережной Алушты. По словам автора, здесь ведется реконструкция. Также можно увидеть редких отдыхающих и людей, купающихся в море. «Видео, снятое в конце октября, мало чем отличается от видео, которое было снято в конце мая... В Крыму сейчас, как и в Сибири, лето (курортный сезон) всего 2 месяца – июль-август...» – написал в комментариях по этому поводу один из пользователей.





Пользователь Геннадий Родичев опубликовал видео общения с сотрудником ДПС. Последний остановил автомобиль, за рулем которого находилась супруга автора ролика. При попытке снять на телефон процесс проверки документов «гаишник» начал возмущаться, требуя прекратить съемку. Инцидент завершился тем, что работник внутренних дел вернул документы и попросил не фиксировать его на камеру.

Пользователь Крым 24 life опубликовал видео возгорания автомобиля в Симферополе. Водитель хотел погасить пламя огнетушителем, но

попытки не увенчались успехом.

Пользователь АвтоПриключения Крым опубликовал видео ДТП с участием автомобиля ДПС возле Центрального рынка в Симферополе. Автор высказал предположение, что виноватым в происшествии является автомобиль сотрудников ГАИ.

Пользователь ИНФОРМЕР Новости Севастополя опубликовал видео, снятое в одном из жилых домов Севастополя. В ролике женщина жалуется на плохо работающую канализацию, из-за чего подвал в помещении забился нечистотами. «Все залито, все грязно. Бейся не бейся – толку никакого», – рассказала собеседница.