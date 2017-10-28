До 2014 года Крым по большей части пил украинское молоко и ел украинские сыры. После аннексии поставки украинских товаров на полуостров были прекращены. А крымские производители молочных продуктов надеялись заработать много денег в условиях отсутствия конкуренции. Но надеждам не суждено было сбыться.

Российское молоко вытесняет из полуострова местного производителя. И это признают даже подконтрольные Кремлю чиновники. Но что же на самом деле в упаковках с надписью «молоко» российские компании предлагают жителям полуострова?

Что едят и пьют крымчане? – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13.30 (повтор в субботу в 17.30, и в воскресенье в 14.00). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.