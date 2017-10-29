В Украину с незапланированным визитом прилетел специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Сначала он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Позиция Волкера неизменна ‒ Россия должна заплатить за агрессию в отношении Украины; миротворческую миссию следует ввести на украинских условиях; а Киеву стоит ускорить реформы.

На встрече со спецпредставителем Куртом Волкером спикер Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Украины.

Несколько дней назад, 23 октября, Волкер вместе с послом США в Украине Мари Йованович пятый раз посетил зону АТО, поэтому вопрос Донбасса был ключевым.

«Вы своими глазами увидели последствия российской агрессии, вместе с тем хочу отметить, что в последний период она только возрастает на Востоке Украины. За последние два месяца погибли 10 украинцев и были ранены 70 военнослужащих, а с начала года 162 погибших», ‒ сказал Парубий.

Парубий призвал США предоставить Украине летальное оружие, и ввести дополнительные энергетические санкции против России

Кроме того, он обратил внимание Волкера на увеличение российского военного присутствия на государственной границе с Украиной. Парубий призвал США предоставить Украине летальное оружие, и ввести дополнительные энергетические санкции против России.

«Россия также продолжает наращивать военный потенциал на границе с Украиной. В частности, Россия продолжает строительство военной базы в Богучарах в Воронежской области, и в Валуйках, расположенных в Белгородской области России», ‒ отметил глава украинского парламента.

Курт Волкер выразил соболезнования семьям погибших украинцев в войне на Донбассе.

Реформы, Донбасс, миротворческая миссия

На закрытой от журналистов части встречи присутствовала председатель комитета по вопросам иностранных дел Анна Гопко. В комментарии она пересказала Радіо Свобода, о чем говорил Курт Волкер.

По словам Гопко, спецпредставитель заверил украинскую делегацию, что США очень заинтересованы и активно действуют для восстановления территориальной целостности Украины. И они готовы работать с парламентом и всеми политическими силами, чтобы это произошло, говорит Гопко.

«И сейчас по разным столицам, куда он ездит ‒ Париж, Лондон, Берлин, Вена ‒ он постоянно четко говорит, что это горячая стадия войны, а не замороженный конфликт, пытаясь сменить российскую пропаганду и те нарративы, которые она распространяет. И чтобы изменить отношение к конфликту на Востоке Украины: что это не внутренний конфликт, а российское вторжение», ‒ рассказывает Гопко тезисы Волкера.

Он четко сказал, что цена российской оккупации не будет меняться. Она будет, наоборот, расти. Также поддержка международного сообщества Украины не уменьшится

Курт Волкер также подчеркнул, что Россия должна признать: ее усилия по превращению Украины в лояльного по отношению к Кремлю игрока провалились. Ведь украинское общество сейчас объединено как никогда, говорит Гопко.

«Он четко сказал, что цена российской оккупации не будет меняться. Она будет, наоборот, расти. Также поддержка международного сообщества Украины не уменьшится. И что Кремль также четко должен понимать, что отношения США-Россия-Европейский союз ухудшились именно потому, что Россия не осуществляла никаких шагов для того, чтобы выполнять свою часть обязательств», ‒ рассказала Гопко.

В вопросе о миротворческой миссии позиция Волкера остается неизменной, говорит председатель комитета по вопросам иностранных дел.

«Миссия должна быть по всей территории, должна полностью локализовать тяжелое вооружение, и должен быть контроль Украины над украинско-российской границей. Это, фактически, поддержка украинской позиции», ‒ рассказывает она содержание разговора.

Отдельно обсудил Волкер с представителями парламента течение украинских реформ. Он отметил, что в этой области есть прогресс, в частности, принятие медицинской и пенсионной реформ.

Миссия должна быть по всей территории, должна полностью локализовать тяжелое вооружение, и должен быть контроль Украины над украинско-российской границей

И отметил необходимость ввести в Украине антикоррупционный суд, добавляет Гопко. «Он ожидает, что, в частности, те антикоррупционные силы, которые были до того, будут усилены принятием антикоррупционного суда», ‒ добавляет Гопко. Обсуждали и вопрос «Северного потока-2», говорит председатель комитета по вопросам иностранных дел.

«Потому что Андрей Парубий четко отметил, что для энергетической безопасности Европы, не только Украины, очень важно не допустить этого проекта. Курт Волкер в Берлине поднимал этот вопрос», ‒ продолжает Гопко.

А вот о чем Волкер будет говорить с президентом, он не отмечал во время встречи с парламентариями.

Международное присутствие на Донбассе

Во время закрытой встречи президент Петр Порошенко выразил благодарность специальному представителю Волкеру за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение российской агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента.

Волкер и Порошенко скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН.

Отдельным вопросом было освобождение заложников, незаконно удерживаемых на оккупированной территории и в российских тюрьмах

«Собеседники обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники», ‒ говорится в заявлении.

Отдельным вопросом было освобождение заложников, незаконно удерживаемых на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Волкеру передали соответствующее обращение членов семей заложников и выразили надежду на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой.

Сайт Администрации президента также сообщает, что Курт Волкер высоко оценил одобрение Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Во время встречи были обсуждены график ближайших контактов и переговоров в нормандской формате и в рамках деятельности Специального посланника Президента США по делам Украины.

Накануне Курт Волкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.