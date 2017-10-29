Специально для Крым.Реалии

В оккупированной Россией Абхазии живут не только абхазы (правильнее – апсуа), большинством являются этнические армяне, на втором месте по численности населения находятся грузины-мегрелы, живущие компактно на территории Гальского района. Все 24 года оккупации марионеточные власти создают на этой территории этническое гетто.

В 1993 году произошел перелом в вооруженном противостоянии в Абхазии с сепаратистами, которых отчасти поддержала Конфедерация горских народов Кавказа, поверивших в 1992 году российской пропаганде. Со временем стали известны сведения об участии российских военных в войне в Абхазии. А после появления там, по утверждению военного историка Михаила Жарихина, нескольких штурмовиков Су-25, война перешла в фазу российско-грузинского противостояния. Никто не скрывал, что цель России была одна – объявить Абхазию «независимой» от Тбилиси территорией, а также зачистить ее от этнических грузин. Что удалось?

Этнических грузин в Абхазии было 239872 человека, что составляло 45,68% населения. После русско-грузинской войны этнических грузин стало 45953 человека, то есть, 21,35% населения

По статистике, основанной на переписи населения в 1989 году, этнических грузин в Абхазии было 239872 человека, что составляло 45,68% населения. После русско-грузинской войны, сепаратистами в 2003 году была проведена перепись и оказалось, что этнических грузин стало 45953 человека, то есть, 21,35% населения. Кстати, за это же время почти втрое сократилась численность этнических русских – с 74913 до 23420 человек, греков и украинцев – в десять раз. Манипуляция с официальной статистикой нужна была для оправдания создания «абхазского государства», но реально ситуация такова, что называющих себя абхазами людей меньше, чем хотелось бы марионеточным властям.

Население Абхазии сократилось почти втрое – с 525061 человек в 1989 году, до 215272 человек в 2003 году. Однако и оставшиеся после войны люди скорее сосуществуют, поскольку последние год-два началось серьезное противостояние между абхазской и армянской общинами: последние считают, что их притесняют и даже преуменьшают их роль в годы войны. В когда-то в автономной республике гордились своей толерантностью и этническим разнообразием, а жители Сухуми, как и тбилисцы или бакинцы, не делили себя по этнической принадлежности, а гордо себя говорили: «У нас одна нация, мы – сухумчане».

Только в Гальском и отчасти в Ткварчельском районе живут мегрелы – грузинский субэтнос

Теперь этнических грузин нет в Сухуми и Гаграх, Пицунде и Гудауте, только в Гальском и отчасти в Ткварчельском районе живут мегрелы – грузинский субэтнос. Мегрелы – это значительная часть населения западной Грузии, проживающая в грузинском регионе Самегрело, а также в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, в других городах и селах по всей стране. У мегрелов свой язык, той же картвельской группы, но отличающийся от грузинского, свои особенности в культуре и кухне, подавляющее большинство мегрел считает себя частью грузинской нации и не поддаются предложениям Москвы тоже стать сепаратистами. Во время войны 1992-1993 годов мегрелы Абхазии поддерживали Тбилиси, часть из них воевала, многие покинули родные дома, переместившись в глубь Грузии, но затем, после обещания Москвы урегулировать ситуацию, вернулись назад.

В Сухуми им постоянно напоминают, что они чужие в «независимом абхазском государстве». Мегрелы и не скрывают своего лояльного отношения к Тбилиси

Никто не может точно сказать, сколько сейчас мегрелов живет в Абхазии, сами жители Гальского района говорят, что примерно 40-45 тысяч: некоторые во время войны вообще покинули Грузию, часть живет в Тбилиси или других местах, для оставшихся жизнь в Абхазии напоминает кошмар, из которого они никак не могут выбраться. В Сухуми им постоянно напоминают, что они чужие в «независимом абхазском государстве». Мегрелы и не скрывают своего лояльного отношения к Тбилиси, подчеркивая, что они остаются грузинами, несмотря на любые попытки марионеточных властей ассимилировать их. Почти у всех есть грузинское гражданство, они могут пользоваться всеми государственными услугами Грузии.

Мегрелы занимаются сельским хозяйством, получая приличную прибыль от продажи ореха, никаким образом не зависят от сепаратистских властей

Формально никто не препятствует мегрелам передвигаться по Абхазии, но они пересекают эти 80 километров только в крайней необходимости, когда нужно получить в Сухуми справку или привезти контрабанду – перенесенные на себе через административную границу продукты питания, поскольку в Абхазии свои производят в очень ограниченном количестве. Мегрелы занимаются сельским хозяйством, получая приличную прибыль от продажи ореха, никаким образом не зависят от сепаратистских властей, а при необходимости перебираются через реку Ингури вглубь Грузии – навещают родственников, лечатся или учатся. Такая «вольность» возмущает абхазское начальство, придумывающее все новые способы урезонить непокорных.

Между Гальским районом и остальной частью оккупированной Абхазии нет ограждений или препятствий, кроме абхазских гаишников, которые зарабатывают на взятках, обирая по дороге мегрелов. Вынужденные посещать Сухуми стараются не говорить вслух по-грузински, предпочитая разговаривать на всем привычном русском, между собой на мегрельском языке. Из-за коррумпированности чиновников жителя Гальского района постоянно ощущают на себе отношение как к людям «второго сорта», и Сухуми поддерживает это ощущение, назначая на руководящие посты в моноэтничном районе не местных, а приезжих абхазов. Имеющейся мелкий бизнес также в руках абхазов или их гальских родственников из смешанных браков. Такое отношение мегрелы чувствуют и в судах, где для них добиться справедливости почти никогда невозможно.

Мегрелов унижает не столько отношение оккупационных властей к себе, сколько бесперспективность будущего – их детям запретили учиться на грузинском языке

Мегрелов унижает не столько отношение оккупационных властей к себе, сколько бесперспективность будущего – их детям запретили учиться на грузинском языке, взамен – только русский и в начальных классах часть уроков на языке апсуа (абхазском). Соответственно, для детей есть возможность получить образование только в Сухуми, о качественном можно забыть. Абхазы обложили жителей Гальского района многочисленными ограничениями – и официальными, и не официальными, когда рынок сельскохозяйственных продуктов находится в руках местного криминала, устанавливающего свои заниженные цены. Пенсионеры получают социальные выплаты в меньшем размере, чем жители других районов Абхазии. Теперь марионеточные власти решили отбирать пустующие дома, не обращая внимание на то, что это частная собственность, конфискованное дарят семьям «героев войны».

Уже несколько лет у мегрелов Гальского района нет никаких документов, подтверждающих, что они являются жителями и владельцами своих домов. В Сухуми посчитали, что если у мегрелов есть грузинские паспорта, то абхазские им иметь нельзя. Хотя абхазские паспорта кроме Абхазии нигде не признаются, с ними нельзя выехать за границу. Единственно на что могут рассчитывать люди – на получение вида на жительство. Трудно себе представить, что с установлением сепаратисткой власти, жившие здесь столетиями люди оказались чужими, их право на частную собственность игнорируется, а родовые кладбищами с могилами предков не могут быть доказательством того, что это – их родная земля.

Без документов российские пограничники не пропустят мегрелов через административную границу на реке Ингури, которую они называют «государственной». К 12 октября было выдано всего 500 таких документов, остальные люди стоят в огромных очередях по несколько недель, тратя время и деньги на взятки. Житель села Набакеви рассказал корреспонденту проекта Радио Свобода «Эхо Кавказа»: «Обладатель этого документа (вида на жительство) не имеет права владеть частной собственностью, вести частный бизнес. У лица с видом на жительство нет права продавать недвижимость, словом, есть определенные ограничения». По существу, эти документы узаконят отсутствие каких-либо прав – ни за землю, ни на право защиты от абхазского беспредела.

Сухумские власти и сейчас пытаются склонить мегрелов к изменению национальности, придумывая истории о том, что все жители Гальского района в прошлом были абхазами

Ситуация складывается похожей на историю конца 19 века, когда Российская империя зачищала Кавказ от мусульман, выселяя в Турцию черкесов и абхазов. Тогда мухаджирами-переселенцами из Абхазии стало более 80 процентов населения, и часть абхазов, чтобы остаться на родине, принимали православие. В советское время абхазов неожиданно стало больше – мегрелы стали заполнять абхазское меньшинство, называя себя абхазами и получая привилегии в вузах и на работе. Вот почему большинство абхазов носят мегрельские фамилии, хотя мало кто из них вообще говорит на языке апсуа. Сухумские власти и сейчас пытаются склонить мегрелов к изменению национальности, придумывая истории о том, что все жители Гальского района в прошлом были абхазами, а потом стали грузинами.

Следуя цели Кремля очистить Абхазию от грузин, марионеточные власти приняли «закон», который утверждает, что владельцем паспорта гражданина Абхазии может быть этнический абхаз, а также лицо, которое не является этническим абхазом, но в 1994-1999 годах проживало на территории Абхазии и не является гражданином другого государства, за исключением России. Теперь по указке Кремля марионеточные власти ставят коренных жителей в положение евреев Варшавского гетто, когда они вроде бы существуют, но у них нет никаких прав и обязаны жить на определенной территории. Осталось только потребовать, чтобы мегрелы носили отличительный знак на одежде, как евреи нашивали звезду Давида.

Опять-таки по указке Кремля и на деньги российского бюджета «власти» сепаратистской Абхазии ездят по разным странам и с помощью пророссийских организаций открывают «представительства», о чем по несколько дней рассказывают по телевидению жителям республики. Как правило официальные власти этих стран быстро опровергают существование какого-либо «представительства» Абхазии, но пропаганда усиленно пытается внушить своему населению, что «государство» вот-вот признают еще больше стран. Об этнической чистке и выдавливании коренных жителей они конечно молчат, а население полагает, что так и должно быть. Как бы то ни было, но на карте постсоветского пространства есть грузинское гетто, как теперь те же российские оккупанты пытаются создать и для крымских татар.

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