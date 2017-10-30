Крымская колония России

Специально для Крым.Реалии

Когда в марте 2014 года Россия аннексировала Крым, ее спикеры на разные голоса рассказывали крымчанам сказки об их «волеизъявлении», «историческом воссоединении» и «возвращении в родную гавань». На деле же это была оккупация территории суверенного государства и превращение полуострова в колонию Москвы. Спустя несколько лет после аннексии признаки российского колониализма все отчетливее проступают в Крыму.

Одним из первых критериев колонизации выступает сам способприсоединения Крыма – в виде банальной аннексии украинского полуострова. И сколько бы ни рассказывали в Москве о том, что «народ Крыма выбрал свой путь», легитимным мартовский «референдум» 2014 года признают только в Зимбабве и ряде аналогичных стран.

Полуостров является лишь лакомым куском для алчных российских олигархов, которые скупают за бесценок крымские земли и бизнес

Насаждение колониальной, то есть российской администрации – второй важный признак колонизации полуострова. Это в Украине Крым обладал особым статусом – был единственной автономной республикой с довольно широкими правами. В России ситуация изменилась кардинальным образом. Нет, конечно, Крым получил статус «субъекта Российской Федерации» и полтора года вместе с Севастополем даже составлял «Крымский федеральный округ». Однако его политическая субъектностьостается минимальной – все вопросы решаются в Кремле, а сам полуостров является лишь лакомым куском для алчных российских олигархов, которые скупают за бесценок крымские земли и бизнес.

Российская колониальная администрация с каждым днем все активнее вытесняет местные кадры. И если Аксенову в Крыму еще хоть как-то удается сохранить местный костяк, то Севастополь уже сдался без боя – вся кадровая верхушка города в лице губернатора и его замов приехали из России. В крымском оккупационном правительстве ключевые посты также отданы на откуп федералам.

Кадровые перемены коснулись не только министерских портфелей – меняют управленцев и в других сферах. Заняв руководящие должности,россияне ведут себя в лучших традициях колонизаторов, рассматривая крымчан словно аборигенов племени «мумба-юмба». Местные жители молчат и терпят, боясь лишиться работы.

В советских учебниках истории подробно описывалось, как колонизаторы хищнически эксплуатируют природные богатства колоний. Сегодня мы можем наблюдать картину варварской добычи полезных ископаемых на территории Крымского полуострова. Так, только за 2015 год оккупационные власти выдали более 40 лицензий на разработку полезных ископаемых, а в 2016 году было открыто 14 новых месторождений: восемь – пильного известняка, три – песчано-гравийной смеси и два – песка.

По отношению к местной природе оккупационные власти ведут себя, руководствуясь принципом «не мое, не жалко». В результате бесконтрольной добычи песка площадь пляжей на западном побережье полуострова сократилась в несколько раз, территория вблизи озера Донузлав превращается в пустыню, а крымские горы исчезают под ударами дробильных установок. Карьеры открывают всюду – на территории природоохранных зон, вблизи археологических памятников и на околицах крымских деревень. Ради строительства коттеджей для колонизаторов в заповедных урочищах вырубают краснокнижные деревья. Попытки протестовать против убийства крымской природы обычно заканчиваются безрезультатно– колониальные суды встают на сторону метрополии, то есть России, и ее представителей в Крыму.

Неоколониализм внес свою лепту, добавив практику вытеснения крымского бизнеса и создания привилегированных условий для деловых кругов метрополии.Местных предпринимателей разоряют под разными предлогами – то под банкротство из-за долгов подведут, то чуму у свиней найдут, а то обвинят в использовании российского конфетного бренда, как это произошло с кондитерской фабрикой в Симферополе. В результате число крымских производителей сокращается, а российский бизнес все активнее оккупирует Крым. Уцелеть могут лишь те, кто согласится войти в состав российских концернов, но только на кабальных условиях.

Правовая система метрополии, которую применяют в колонии, как правило, работает исключительно в пользу колониальной администрации.Отсюда невозможность доказать свои права на землю, недвижимость и другое имущество, на которое позарились россияне. Для начала руками местных коллаборантов была проведена национализация украинской госсобственности, которая затем очень быстро перешла под контроль федерального центра. Остатки в виде уникальных лечебных санаториев и детских лагерей крымские власти теперь распродают за гроши, а российские бизнесмены их покупают.

Оккупационные суды... апеллируют к необходимости доминирования общественного над личным

Не могут защитить свое право собственности на землю вместе с домами и жители Севастополя – оккупационные суды ссылаются на неправомочный характер получения ими земли (до аннексии Крыма Россией) и принимают решения в пользу российского правительства. Или же просто апеллируют к необходимости доминирования общественного над личным, анонсируя массовое изъятие 2000 земельных участков под строительство новых транспортных развязок в городе. «Здесь всем придется делать выбор между общественными и личными интересами», – открыто заявил главный архитектор в колониальном правительстве Севастополя Александр Моложавенко.

И это, к сожалению, только начало: как только будут удовлетворены аппетиты первой волны, последует вторая – более масштабная, но менее привередливая, что приведет к дальнейшему отжиму собственности у крымчан в пользу понаехавших россиян.

Один из важнейших аспектов колониальной политики – это иммиграция колонизаторов. За почти четыре года, прошедшие с начала аннексии, на полуостров только по официальной статистике приехало более100 тысяч россиян. Однако на самом деле их гораздо больше. Львиную долю российских варягов составляют представители силовых структур. Так, число российских военных на полуострове выросло почти в два раза – с 12500 до 24 тысяч. А к 2020 году Россия планирует разместить в Крыму порядка 43 тысяч военных. Если к этой цифре добавить полицию, сотрудников ФСБ, прокуроров и других силовиков – получится значительно большее количество.

В отношении туземцев – ой, простите, конечно же крымчан – россияне ведут себя гораздо хуже, чем европейские колонизаторы прошлых веков Так,когда французы колонизировали Западную Африку, то первым делом вели там систему бесплатной медицинской службы для местного населения, чего не было даже в самой Франции. Это позволило снизить смертность среди жителей французских колоний. В Крыму ситуация обратная – после «возвращения в родную гавань» скорость вымирания в сравнении с 2012 годом выросла в два раза – с 1,4 до 3,1%.

Медицину колонизаторы превратили в малодоступную для крымчан роскошь. Чтобы попасть на прием к врачу в государственной поликлинике, нужно потратить не один день и остатки здоровья, которого и так нет. Можно, конечно, воспользоваться услугами частных клиник, но они большинству крымчан не по карману. Вот и фиксируют российские медики, что в Крыму за четыре года оккупацииколичество избыточно умерших превысило 9,4 тыс. человек.

Несмотря на бравурные речи россиян об улучшении жизни крымчан, большинство жителей полуострова еле сводит концы с концами. Рост средней зарплаты не является в данном случае показателем, потому как данная методика подсчета позволяет вывести среднее арифметическое между зарплатой генерала ФСБ России и санитарки в больнице. А вот попробовал бы фсбшник прожить на 7 тысяч рублей нянечки из детского сада. Хотя такие низкооплачиваемые должности только для местных. Как и невозможность устроить ребенка в детский сад в силу массы привилегий для россиян. И тут не поспоришь: колонизация, как учили в советские времена – это всего лишь эксплуатация захваченной территории.

Для более тесной интеграции крымской колонии происходит активное насаждение русского языка, истории и культуры. Несмотря на наличие трех государственных языков в Крыму, на полуострове действуют только 16 школ с национальными языками обучения – одна украинская и 15 крымскотатарских. В итоге на родном языке могут учиться 3,1% крымских детей – 0,1% на украинском и 3% – на крымскотатарском.

Колонизаторы заново переписывают историю Крыма, подчеркивая «незыблемость связей колонии с метрополией» и выставляя Украину в крайне негативном свете. Российская мифология всячески насаждает в Крыму новые культы – Победы, Войны и Путина. Кремль с детства готовит крымчан к будущим войнам, ведь солдат из колонии проще бросать на вражеские амбразуры – не свои, вот и не жалко. Хотя в России и своих не жалеют, что уж тут о чужих говорить…

Мечом и самоваром россияне колонизируют Крым. Правда, для большинства крымчан эта атрибутика остается чуждой, как и сама Россия

Россияне активно насаждают в Крыму свою культуру – девушки в кокошниках стали неотъемлемым атрибутом любого праздника, а на блошиных рынках засилье самоваров. Так, мечом и самоваром россияне колонизируют Крым. Правда, для большинства крымчан эта атрибутика остается чуждой, как и сама Россия. Колонизаторы все больше разочаровываются в жителях «спасенного полуострова», обвиняя их в неблагодарности. В результате колониальное давление на Крым будет только усиливаться, а крымчане все больше будут ощущать на себе дискриминационную политику России.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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