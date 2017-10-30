Сейчас можно заметить, как в определенных кругах активизируется вопрос о крымской автономии – как в кругах законодательных, чиновничьих, министерских, так и в более широких кругах – интернет-сообщества. Мол, нужно ли давать будущему освобожденному Крыму автономию или нет, а если давать, то какую – крымскотатарскую по названию или по сути; или национальный вопрос как-нибудь обойти и основываться на особом географическом положении; или же вообще первейшим вопросом признать пресечение будущих и неизбежных имперских аппетитов России и только на таком защитном мотиве и обустраивать будущий освобожденный Крым. И кончено же, сразу возникает вопрос о крымчанах – а уж не являются ли они прирожденными сепаратистами, а настоящие ли они граждане Украины? Крымчан это часто обижает, но, замечу, и сами они дают для такого мнения бездну оснований.

Следует, наверное, признаться сразу – я тоже крымский сепаратист. Я, бывало, мечтаю, как в какой-нибудь международной компании, за рюмкой или бокалом, сдержанно, но весомо заявляю, мол, а мы, крымчане, на это смотрим эдак, по своему, своеобычно, на вон то – вот эдак, у нас, мол, есть свой взгляд, ни на что не похожий, и я вам его сейчас представлю. Как представитель маленькой, но гордой нации, живущей на небольшом, но интересном, самостоятельном полуострове. И при этом я хочу быть гордым тем, что эти воображаемые крымчане способны сами собой управлять. Но ни крымчан таких, сами собой управляющих, ни Крыма такого, кроме как в моих мечтах, нет.

Когда доходит дело до исторического наследия, то тут могут начаться противоречия, когда одному особенно больно при виде разрушенной мечети, а другому – разрытого равелина, а третьему – тяжело вспоминать о средневековом некрополе, укатанном в асфальт

Да и кто такие сепаратисты? В самом простейшем, дополитическом состоянии – это те, кто свою маленькую родину считают отличной от других, прекрасной и отдельной. Каждый крымчанин именно таким и считает свой Крым. И истоки этой любви, что характерно именно для крымчан, проистекают в первую очередь от неповторимых крымских ландшафтов и вообще – в какой-то природной, биологической и ботанической сферах, даже в особенностях климата и атмосферы. Когда же доходит дело до исторического наследия, то тут уж могут начаться противоречия, когда одному особенно больно при виде разрушенной мечети, а другому – разрытого равелина, а третьему – тяжело вспоминать о средневековом некрополе, укатанном в асфальт. И вслед за этими восторгами от пейзажей и размышлениями о прошлом шевелится у таких крымчан вопрос: «А кто же любит эту землю больше нас?». Конечно, никто, да по-другому и быть не должно. И тут один шаг до сепаратизма политического, но его крымчане всегда делали потрясающе по-идиотски. Вот сейчас отдались под власть России.

Мои крымчане питались бы скудно, но это были бы аристократы духа – своей уникальной крымской породы

Будь я крымским диктатором, я бы на первых порах вообще закрыл туда въезд всем праздным туристам – во-первых, чтобы мои крымчане хотя бы лет 5 могли насладиться пляжами и морем, вдоволь в нем накупались бы. А во-вторых, заставил бы их привести в порядок все свои живописные развалины – чтобы потом, показывая их приезжим из других стран, не краснеть за их преступно-убогое состояние. Я засадил бы профессоров с доцентами за многотомные истории Крыма, а для зоологов и орнитологов устроил бы огромный заповедник на всех горах и половине степи, океанологов я тоже бы не позабыл. У меня была бы и своя Академия художеств, и мгновенно узнаваемая архитектурная школа. Издавались бы затерянные средневековые эпосы и трагические воспоминания крымских партизан, гуннские предания и мемуары симферопольских цеховиков. И лет через 50 эдакого просвещенного правления крымчане, вспоминая свое происхождение на международном уровне, произносили бы свои спичи с гордостью. Мои крымчане питались бы скудно, но это были бы аристократы духа – своей уникальной крымской породы.

И потому не стоит так уж в штыки встречать проявления крымского самосознания – и так уже травмированного, тем более что как и раньше, так и сейчас – живет оно более всего мечтами.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин

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