«Беспричинно плюнул в снайпера»

Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело против 24-летнего крымчанина Шевкета Раззакова. Его обвиняют в оскорблении сотрудника полиции, снайпера федеральной службы войск национальной гвардии России. По данным следствия, Раззаков якобы плюнул в полицейского и нецензурно выругался в его адрес. Адвокаты крымчанина заявляют о спорности обвинения.

27 октября​ Шевкета Раззакова вызвали на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля. Уже там ему сообщили, что он сам является фигурантом уголовного дела.

«Беспричинно плюнул в адрес полицейского»

Из крымского главка Следкома России Шевкета Раззакова отпустили под подписку о невыезде. Следователь по Бахчисарайскому району Безух Д.В. счел, что такая мера пресечения нужна, чтобы обвиняемый не препятствовал расследованию дела и не скрылся от следствия.

Согласно постановлению следователя, против Раззакова возбудили уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса России (публичное оскорбление представителя власти).

«Беспричинно плюнул в адрес полицейского бойца-снайпера отделения № 2, взвода № 2 роты № 1 федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым» старшего сержанта полиции Шабельника А. И., после чего высказал выражения в его адрес в нецензурной форме, чем публично оскорбил его в присутствии посторонних граждан», – сказано в документе.

Когда и при каких обстоятельствах это произошло – в постановлении не уточняется.

Связаться с Шевкетом Раззаковым Крым.Реалии пока не удалось. Но его слова передает адвокат Эмиль Курбединов.

«Раззаков Шевкет связался с нашим офисом и сообщил, что его обманным путем вынудили прийти в следственный комитет, сообщив, что он вызывается в качестве свидетеля. Когда же он явился, то узнал, что является подозреваемым. Следователь сообщил о намерении допросить гражданского активиста в статусе подозреваемого с использованием видеокамеры. Также следователь сообщил, что им будет вызван адвокат на этот допрос. Раззаков отказался от назначенного адвоката и отказался от дачи показаний. Тогда у него взяли подписку о невыезде и отпустили», – пишет в фейсбуке адвокат.

«Это был плевок от переизбытка слюны»

Крымский юрист Лиля Гемеджи сообщила Крым.Реалии, что уголовное дело Шевкета Раззакова связано с апрельскими событиями в Бахчисарае.

13 апреля российские силовики нагрянули с обысками в дома бахчисарайцев Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. Несколько десятков местных жителей пришли к месту проведения обысков, чтобы поддержать соотечественников. Когда силовики попытались оттеснить их, между активистами и правоохранителями произошли стычки. Здесь видно, как правоохранители бьют людей резиновыми дубинками.

Как следует из видео, снятого активистами движения «Крымская солидарность», после того, как один из силовиков дважды выстрелил в воздух, бахчисарайцы стали возмущаться. Женщины упрекали правоохранителей, что они отрабатывают свою зарплату «через страдания нормальных людей». Видно, что силовики неоднократно стояли вплотную к активистам, но инцидента с плевком в адрес кого-либо из них на этих кадрах нет.

По словам Лили Гемеджи, в материалах уголовного дела имеется видео инцидента, снятое правоохранителями. Однако оно, по ее мнению, не доказывает вину Шевкета Раззакова.

На видео не было никаких нецензурных выражений, Шевкет Раззаков стоял молча

«В момент провокации Шевкет Раззаков находился в первых рядах, и он действительно плюнул. Но здесь очень спорный момент. По материалам дела однозначно не понятно, плевал ли он в сотрудника полиции или на пол. Но это очень похоже на плевок, как обычно мужчины сплевывают, когда выкурят сигарету. Поэтому говорить о том, что он плюнул в сотрудника правоохранительных органов на основании того видео, которое есть в материалах дела, я считаю неуместным. Плевок действительно был, но я полагаю, это был плевок от переизбытка слюны. На видео также не было никаких нецензурных выражений, мата и прочего. На видео Шевкет Раззаков стоял абсолютно молча – без выкрикиваний, без размахиваний руками и так далее», – говорит она.

В связи с этим защита Раззакова не видит оснований для привлечения его к ответственности по статье, которую ему вменяют, но не исключают, что это может произойти.

Принцип презумпции невиновности в Крыму, к сожалению, не действует

«Я думаю, все это будет иметь последствия – независимо от того, будут ли доказательства следствия обоснованными. Потому что принцип презумпции невиновности на сегодняшний день в Крыму, к сожалению, не действует, особенно в отношении крымских татар и крымских мусульман», – отмечает Лиля Гемеджи.

Виновность или невиновность активиста должен будет установить суд. Санкция статьи, которую инкриминируют Шевкету Раззакову, предусматривает наказание в виде крупного штрафа, обязательных работ до 360 часов или исправительных работ до одного года.