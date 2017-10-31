Крымские газеты в начале недели пишут об отрицательной стороне празднования Хэллоуина, принципах работы машинно-технологической компании и заседании российского парламента полуострова.

«Крымская правда» по случаю празднования Хэллоуина опубликовала интервью с руководителем Епархиального отдела по делам семьи (родительского комитета) протоиереем Владимиром Кашлюком. Собеседник критически отзывается об этом мероприятии. «Хэллоуин – издевательская насмешка над религиозным сознанием верующих, потому как этот праздник не имеет абсолютно никакого отношения к христианским святым Западной церкви. По словам протоиерея, психологи и психиатры предупреждают, что «у юных участников подобных мероприятий демонического характера формируется асспрессивное отношение к жизни, которое, увы, уже нередко заканчивается попытками суицида, немотивированной агрессией и прочими психическими расстройствами и неврозами». Кашлюк выразил сожаление, что современная общественность «слишком толерантно относится к этому празднику».

«Крымская газета» в статье под заголовком «Пахать изволите?» рассказывает о работе появившейся на полуострове первой машинно-технологической компании, предоставляющей сельскохозяйственные услуги. Издание отмечает, что прообразом компании послужили советские машинно-тракторные станции. В работу МТК включилась с начала октября, выполняя задания сельхозпроизводителей Красногвардейского и Джанкойского районов. «Появление МТК – важная составляющая для успешного развития сельского хозяйства Крыма, и одной компании явно недостаточно. В России лидеры в реализации подобных проектов – Башкортостан, Татарстан, Саратовская и Калужская области, при этом предприятия помогают не только в сельском хозяйстве, но и поддерживают инфраструктуру сел – чистят снег с дорог, участвуют в ремонтных работах», – отмечает КГ.

«Крымские известия» сообщают о заседании подконтрольного России парламента полуострова. Поводом для сессии стал закон об установлении прожиточного минимума пенсионера на 2018 год. По информации издания, в нынешнем году он составляет 8410 рублей, а в следующем – поднимется до 8530 рублей. Также были приняты изменения в бюджет полуострова на 2017 год. Объем доходов увеличится на 10,4 млн рублей, а объем расходов – на 17,4 млн рублей. «Серьезную проблему поднял депутат Алексей Андреев: до населенных пунктов Северного Крыма не доходят сигналы российских радиостанций, зато украинские вещают вовсю. Не предлагая их глушить, парламентарий призвал обеспечить вещание российского радио. Спикер Владимир Константинов назвал проблему более чем актуальной и дал протокольное поручение разобраться в ситуации», – пишет газета.

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове