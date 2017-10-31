Крым.Реалии – лауреат премии «За мужество»

Украинская и Российская редакции RFE/RL, а также Крым.Реалии стали лауреатами премии «За мужество» имени Андрея Сахарова. Как говорят организаторы конкурса и члены жюри, награду «За журналистику как поступок» присуждают за деятельность, «отвечающую ценностям, которые отстаивал Андрей Сахаров».

Премию имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2001 году основал правозащитник и предприниматель Петр Винс.

Долгое время жюри конкурса возглавлял президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, а в этом году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. Среди членов жюри – писатели Владимир Войнович, Светлана Алексиевич, политолог Лилия Шевцова.

Член жюри, журналист российского издания «Новая газета» Георгий Бородянский говорит, что журналистика сегодня – опасная профессия.

Для того, чтобы писать и говорить правду, требуется мужество

«Независимая журналистика – это поступок. Это связано с риском, и мы это видим по всем новостях, чуть ли не ежедневно о нападениях, об уголовных преследованиях. Это всегда риск. И для того, чтобы писать и говорить правду, требуется мужество, поэтому орден так и называется», – отметил Бородянский.

Опять «голоса»

Инициатор премии и ее главный основатель Петр Винс, сын известного советского политзаключенного Георгия Винса, говорит, что для него очень важно, что в числе лауреатов оказались Радіо Свобода, «Голос Америки» и «Би-Би-Си» – поскольку во времена СССР именно западные «голоса» были основным источником информации. Винс объяснил, почему призами отмечены украинская и российская редакции RFE/RL, а также проект Крым.Реалии.

Крым сейчас находится в очень сложной ситуации

«Крым сейчас находится в очень сложной ситуации. Я не имею в виду, что Крым был у нас, его украли или еще что. Я считаю, что Крым принадлежит крымским татарам, а все номенклатурщики, которые понаехали, и их потомки, – какие у них права на Крым?! А когда я смотрю на местных телевизионных каналах программы Радіо Свобода и смотрю их расследования, и смотрю, как они смело лезут в сам водоворот событий – это одна из самых интересных программ. Потому что у нас в Украине все куплено-перекуплено и продано-перепродано. И поэтому выбрать наиболее независимых – тоже сложно», – отметил Петр Винс.

В отдельных номинациях чествуют журналистов, которые отдали свою жизнь, и тех, кто находится за решеткой. Их объявят 10 декабря, в День защиты прав человека.