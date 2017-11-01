Подконтрольные Кремлю власти Крыма считают переброску воды из Тайганского водохранилища, расположенного в Белогорском районе полуострова, наиболее подходящим вариантом для решения проблем водообеспечения Северного Крыма.
«Изучение данного вопроса показало, что наиболее приемлемым вариантом является переброска воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично – по трубопроводу со строительством соответствующих гидротехнических сооружений», – заявил вице-премьер российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Подобное заявление вызывает недоумение у крымских общественников, учитывая то, что Тайганское водохранилище уже два года подряд не имеет полезного запаса воды.
Идея переброски воды из Тайганского водохранилища в Северный Крым возникла от полной безысходностиОлег Зубков
«Идея переброски воды из Тайганского водохранилища в Северный Крым возникла от полной безысходности, однако, по моему убеждению, не имеет ни перспектив, ни должного эффекта», – прокомментировал новость Крым.Реалии хозяин крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков.
По его информации, воды в Тайганском водохранилище практически не осталось.
Остатки усохшего Тайганского водохранилища Северный Крым не спасутОлег Зубков
«Во-первых, не нужно быть специалистом, чтобы убедиться в очевидном – воды в Тайганском водохранилище практически нет, плотина стоит сухая и рассыхается, на дне водохранилища из 35 млн м³ осталась лужа в 1 млн м³. Этой воды не хватит даже напоить парк львов «Тайган», а не то что Северный Крым. Да, рядом есть еще Белогорское водохранилище, но оно тоже «на мели», и его мощностей едва хватает, чтобы обеспечивать водой Керчь, Судак, Феодосию. Объем в нем достигает 20 млн м³ воды весной, после таяния снегов, и уменьшается до 5-6 млн м³ к концу курортного сезона. Во-вторых, эти несколько миллионов кубометров воды практически не дойдут до Северного Крыма, поскольку транспортировка воды по иссохшему дну Северо-Крымского канала приводит к потерям воды в 50-60%. То, что дойдет до Северного Крыма из Белогорского (через Тайганское) водохранилища – будут «слезы» против того, что нужно Северному Крыму, чтобы хотя бы выжить, а не развиваться. Северному Крыму для восстановления утерянных отраслей народного хозяйства нужны миллиарды кубометров пресной воды, и остатки усохшего Тайганского водохранилища Северный Крым не спасут. Если сегодня мелиоводхоз не может выдать техусловия с августа 2017 года на подачу 90 тысяч м³ воды для объекта природно-заповедного фонда России, каким является парк львов «Тайган», то о каком водоснабжении Северного Крыма может идти речь?» – отметил Олег Зубков.
По мнению крымского бизнесмена, есть два пути решения водной проблемы Крыма.
Первое – это договариваться с Украиной о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналуОлег Зубков
«Я вижу решение проблемы водоснабжения Северного Крыма и Крыма в целом в работе по двум направлениям. Первое – это, как угодно и на каких угодно условиях, договариваться с Украиной о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. По сравнению со 100 миллионами долларов, которые Россия платила Украине за аренду базы ВМФ в Севастополе, это будет стоить гораздо дешевле. Второе направление – это налаживание и обеспечение нормального цивилизованного инвестиционного климата в Крыму. Для того, чтобы инвесторам было не страшно, интересно и выгодно заходить в Крым. И тогда проекты опреснительных станций росли бы в Крыму, как грибы после дождя. Чего-чего, а морской воды вокруг полуострова – сколько хочешь. Проекты опреснительных установок типовые и успешно работают во многих странах мира, а стоят они не миллиарды, а миллионы долларов, что посильно даже средним предпринимателям. Главное, чтобы правила игры, а, вернее, ведение бизнеса, в российском Крыму были честные, а вот до этого, к сожалению, еще, очевидно, далеко», – сообщил Зубков.
Крымскотатарский общественник Али Хамзин считает, что проблему водоснабжения Крыма внутренними силами решить не получится.
Никакими опреснителями эту проблему не решитьАли Хамзин
«Никакими опреснителями или системой опреснителей эту проблему будущего – крупнейшую гуманитарную катастрофу – не решить. Уверен, этой тематикой проблемы займется ООН. Она может быть решена только за счет переброски дополнительных водных ресурсов извне. Как и в какой форме это будет – время покажет», – заявил Крым.Реалии Али Хамзин.
Аналогичное мнение для Крым.Реалии высказывает и крымскотатарский общественник Нури Бейтулаев.
Проблема будет решена, когда Северо-Крымский канал заполнится днепровской водойНури Бейтулаев
«Проблема будет решена, когда Северо-Крымский канал заполнится днепровской водой. Или тогда, когда Крым вернется в Украину, или тогда, когда в Украину придет пророссийское руководство. Использование для нужд сельхоза, промышленности, армии приведет к замене подземной пресноводной воды на соленую морскую и к экологической катастрофе. Воинские части смогут продолжать функционировать и в условиях безводной пустыни, а вот остальные…», – отметил общественник.
Общественник Аркадий Шарапов уверен, что проблема водоснабжения Крыма будет лишь усугубляться.
«Ситуация с водоснабжением Северного Крыма никакая. Нет никакого водоснабжения и не будет. Можно ли решить эту проблему? Конечно. Нужно всего лишь вернуть Крым в состав Украины, запустить Северо-Крымский канал и подождать лет 5-10, пока экосистема не наладится. А так будет только хуже. Впрочем, Россию это мало волнует», – сообщил Крым.Реалии общественник.
Проблему водоснабжения Северного Крыма можно решить только государственной программой по закупке и установке опреснительных установокСергей Дудченко
Более оптимистичен пророссийский общественник Сергей Дудченко.
«Проблему водоснабжения Северного Крыма можно решить только государственной программой по закупке и установке опреснительных установок. Достаточно интересный проект разработан в Израиле, где себестоимость литра опресненной воды очень низкая. Система скважинного бурения, которая используется сейчас, в итоге приведет к экологической катастрофе», – заявил Крым.Реалии Сергей Дудченко.
Также рассчитывает на решение проблемы и пророссийский общественник и блогер Александр Горный.
«Крым изначально был регионом с ограниченными водными ресурсами, тем более на севере. Северо-Крымский канала давал дополнительный объем воды, но и без него раньше жили. Мы уже три года живем без днепровской воды и адаптировались, в том числе и сельское хозяйство. Это хорошая возможность задуматься об экономии воды в быту, замене труб, капельном орошении и опреснении воды. Я не считаю, что нужно в Крыму упираться в сельское хозяйство, нужно развивать то, что возможно. В первую очередь – туризм, санаторное лечение, производства. Если вдруг будет не хватать собственной сельхозпродукции, то с открытием (Керченского – КР) моста это перестанет быть даже теоретической проблемой. Но, конечно, проблема была и есть. Ничего в этом страшного нет, есть успешные примеры других стран, где есть недостаток воды», – сообщил Крым.Реалии Александр Горный.
В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове
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