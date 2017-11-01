Подконтрольные Кремлю власти Крыма считают переброску воды из Тайганского водохранилища, расположенного в Белогорском районе полуострова, наиболее подходящим вариантом для решения проблем водообеспечения Северного Крыма.

«Изучение данного вопроса показало, что наиболее приемлемым вариантом является переброска воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично – по трубопроводу со строительством соответствующих гидротехнических сооружений», – заявил вице-премьер российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Подобное заявление вызывает недоумение у крымских общественников, учитывая то, что Тайганское водохранилище уже два года подряд не имеет полезного запаса воды.

Идея переброски воды из Тайганского водохранилища в Северный Крым возникла от полной безысходности

«Идея переброски воды из Тайганского водохранилища в Северный Крым возникла от полной безысходности, однако, по моему убеждению, не имеет ни перспектив, ни должного эффекта», – прокомментировал новость Крым.Реалии хозяин крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков.

По его информации, воды в Тайганском водохранилище практически не осталось.

Остатки усохшего Тайганского водохранилища Северный Крым не спасут

«Во-первых, не нужно быть специалистом, чтобы убедиться в очевидном – воды в Тайганском водохранилище практически нет, плотина стоит сухая и рассыхается, на дне водохранилища из 35 млн м³ осталась лужа в 1 млн м³. Этой воды не хватит даже напоить парк львов «Тайган», а не то что Северный Крым. Да, рядом есть еще Белогорское водохранилище, но оно тоже «на мели», и его мощностей едва хватает, чтобы обеспечивать водой Керчь, Судак, Феодосию. Объем в нем достигает 20 млн м³ воды весной, после таяния снегов, и уменьшается до 5-6 млн м³ к концу курортного сезона. Во-вторых, эти несколько миллионов кубометров воды практически не дойдут до Северного Крыма, поскольку транспортировка воды по иссохшему дну Северо-Крымского канала приводит к потерям воды в 50-60%. То, что дойдет до Северного Крыма из Белогорского (через Тайганское) водохранилища – будут «слезы» против того, что нужно Северному Крыму, чтобы хотя бы выжить, а не развиваться. Северному Крыму для восстановления утерянных отраслей народного хозяйства нужны миллиарды кубометров пресной воды, и остатки усохшего Тайганского водохранилища Северный Крым не спасут. Если сегодня мелиоводхоз не может выдать техусловия с августа 2017 года на подачу 90 тысяч м³ воды для объекта природно-заповедного фонда России, каким является парк львов «Тайган», то о каком водоснабжении Северного Крыма может идти речь?» – отметил Олег Зубков.

По мнению крымского бизнесмена, есть два пути решения водной проблемы Крыма.

Первое – это договариваться с Украиной о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу

«Я вижу решение проблемы водоснабжения Северного Крыма и Крыма в целом в работе по двум направлениям. Первое – это, как угодно и на каких угодно условиях, договариваться с Украиной о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. По сравнению со 100 миллионами долларов, которые Россия платила Украине за аренду базы ВМФ в Севастополе, это будет стоить гораздо дешевле. Второе направление – это налаживание и обеспечение нормального цивилизованного инвестиционного климата в Крыму. Для того, чтобы инвесторам было не страшно, интересно и выгодно заходить в Крым. И тогда проекты опреснительных станций росли бы в Крыму, как грибы после дождя. Чего-чего, а морской воды вокруг полуострова – сколько хочешь. Проекты опреснительных установок типовые и успешно работают во многих странах мира, а стоят они не миллиарды, а миллионы долларов, что посильно даже средним предпринимателям. Главное, чтобы правила игры, а, вернее, ведение бизнеса, в российском Крыму были честные, а вот до этого, к сожалению, еще, очевидно, далеко», – сообщил Зубков.

Крымскотатарский общественник Али Хамзин считает, что проблему водоснабжения Крыма внутренними силами решить не получится.

Никакими опреснителями эту проблему не решить

«Никакими опреснителями или системой опреснителей эту проблему будущего – крупнейшую гуманитарную катастрофу – не решить. Уверен, этой тематикой проблемы займется ООН. Она может быть решена только за счет переброски дополнительных водных ресурсов извне. Как и в какой форме это будет – время покажет», – заявил Крым.Реалии Али Хамзин.

Аналогичное мнение для Крым.Реалии высказывает и крымскотатарский общественник Нури Бейтулаев.

Проблема будет решена, когда Северо-Крымский канал заполнится днепровской водой

«Проблема будет решена, когда Северо-Крымский канал заполнится днепровской водой. Или тогда, когда Крым вернется в Украину, или тогда, когда в Украину придет пророссийское руководство. Использование для нужд сельхоза, промышленности, армии приведет к замене подземной пресноводной воды на соленую морскую и к экологической катастрофе. Воинские части смогут продолжать функционировать и в условиях безводной пустыни, а вот остальные…», – отметил общественник.

Общественник Аркадий Шарапов уверен, что проблема водоснабжения Крыма будет лишь усугубляться.

«Ситуация с водоснабжением Северного Крыма никакая. Нет никакого водоснабжения и не будет. Можно ли решить эту проблему? Конечно. Нужно всего лишь вернуть Крым в состав Украины, запустить Северо-Крымский канал и подождать лет 5-10, пока экосистема не наладится. А так будет только хуже. Впрочем, Россию это мало волнует», – сообщил Крым.Реалии общественник.

Проблему водоснабжения Северного Крыма можно решить только государственной программой по закупке и установке опреснительных установок

Более оптимистичен пророссийский общественник Сергей Дудченко.

«Проблему водоснабжения Северного Крыма можно решить только государственной программой по закупке и установке опреснительных установок. Достаточно интересный проект разработан в Израиле, где себестоимость литра опресненной воды очень низкая. Система скважинного бурения, которая используется сейчас, в итоге приведет к экологической катастрофе», – заявил Крым.Реалии Сергей Дудченко.

Также рассчитывает на решение проблемы и пророссийский общественник и блогер Александр Горный.

«Крым изначально был регионом с ограниченными водными ресурсами, тем более на севере. Северо-Крымский канала давал дополнительный объем воды, но и без него раньше жили. Мы уже три года живем без днепровской воды и адаптировались, в том числе и сельское хозяйство. Это хорошая возможность задуматься об экономии воды в быту, замене труб, капельном орошении и опреснении воды. Я не считаю, что нужно в Крыму упираться в сельское хозяйство, нужно развивать то, что возможно. В первую очередь – туризм, санаторное лечение, производства. Если вдруг будет не хватать собственной сельхозпродукции, то с открытием (Керченского – КР) моста это перестанет быть даже теоретической проблемой. Но, конечно, проблема была и есть. Ничего в этом страшного нет, есть успешные примеры других стран, где есть недостаток воды», – сообщил Крым.Реалии Александр Горный.

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове