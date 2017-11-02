Корреспондент севастопольского информационного ресурса «Примечания» Евгений Гайворонский заявил об озвученных в свой адрес угрозах убийством. По словам журналиста, крымский девелопер – директор ООО «Ливадия Эстейт» Дмитрий Тюкаев – позвонил ему и сказал, что его скоро убьют.

По словам Гайворонского, звонок с угрозой поступил на его телефон 28 октября. Разговор в общей сложности продолжался более 6-ти минут. Кроме того, Тюкаев, как утверждает журналист, пообещал ему, что некие лица нетрадиционной сексуальной ориентации отныне «…превратят его жизнь в ад».

Редакция «Примечаний» связывает угрозу убийством с расследованием Гайворонского, которое было опубликовано на сайте издания 24 сентября с заголовком «Гаспра, бетонный саркофаг для денег».

В тексте описывается длительный конфликт жителей Гаспры с Тюкаевым, который, согласно представленным данным, совместно со своей супругой незаконно застраивает территорию поселка.

Сам Тюкаев отрицал юридическую причастность к строительству, однако крымчане утверждали, что на протяжении всего времени конфронтации с девелопером на них перманентно оказывалось давление, как психологического, так и физического характера.

Жители поселка Гаспра говорят, что Тюкаев – человек с «богатым» прошлым. В Крым приехал еще до 2014 года. До этого проживал в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого округа России. Там, по некоторым данным, против него было возбуждено уголовное дело, которое, по мнению местных жителей, и побудило Тюкаева к переезду.

«​Банально испугался»​

На сегодняшний день, по сообщениям сотрудников редакции «Примечаний», Гайворонский был вынужден временно покинуть свою квартиру и разместиться у друзей.

«Женя Гайворонский – это наш собкор, работающий по Южному берегу Крыма. Раньше он работал в «Комсомольской правде», больше там не работает. У нас с ним нет формальной «штатной разнарядки», но де-факто мы считаем его нашим собственным корреспондентом, работающим по ЮБК», – сказал Крым.Реалии шеф-редактор «Примечаний» Виктор Ядуха.

По его мнению, причиной угроз, поступающих в адрес Гайворонского, является банальный страх, который начал испытывать девелопер Дмитрий Тюкаев.

Тюкаев банально испугался того, что информация о его незаконной деятельности оказалась в публичном доступе

​«Практически у любого крымского застройщика есть связи с чиновниками. В случае с Тюкаевым мы можем наблюдать, что эти связи находятся не на самом высоком уровне даже в региональном масштабе. Он – девелопер сугубо локального масштаба. Однако, по сообщениям местных жителей, этот самый Тюкаев в Гаспре совсем распоясался и не считается вообще ни с кем. Мне кажется, он банально испугался того, что информация о его незаконной деятельности оказалась в публичном доступе», – подчеркнул Ядуха.

Комментарий у самого Дмитрия Тюкаева корреспонденту Крым.Реалии взять не удалось. В течение всего дня его телефон был недоступен.

«Кто знает, как убить п**ора?»

Он позвонил и сразу начал угрожать. Я пытался выяснить у него, что случилось. Ничего внятного он мне не ответил

​Евгений Гайворонский вспоминает, что звонок Тюкаева в субботу, 28 октября, застал его врасплох: «Я, откровенно говоря, еще спал. Он позвонил и сразу начал угрожать. Говорил: ты, мол, посмотри в окно, посмотри за дверь. У тебя под квартирой будут стоять толпы пи***асов, они твою жизнь в ад превратят. Все в таком духе. Я достаточно сдержанно пытался выяснить у него, что случилось, и отчего возникла такая агрессия. Ничего внятного он мне не ответил, но продолжал угрожать», – сказал Гайворонский.

–​ После этих слов вы начали опасаться за свою жизнь?

Мне рассказывали, что один журналист несколько лет назад написал критическую статью по отношению к Тюкаеву. После чего ему проломили голову

​– Я достаточно уверенный в себе человек. Но, зная жизненный бэкграунд Тюкаева, у меня возникли опасения. И я был вынужден уехать из своей квартиры на целый день к друзьям. Более того, местные жители мне рассказывали, что один журналист несколько лет назад написал критическую статью по отношению к Тюкаеву. После чего ему проломили голову. Эта информация не подтвержденная, но и она заставляет задуматься на предмет собственной безопасности. У Тюкаева есть целая группировка, состоящая из местных спортсменов, связь с которыми он не отрицает, и гастарбайтеров – людей, находящихся в Крыму нелегально и работающих без каких-либо разрешительных документов. Они все полностью зависят от Тюкаева и, по всей видимости, выполняют такие его поручения.

–​ Что происходило дальше?

– Вечером того же дня со мной связались знакомые и сказали, что Тюкаев через посредников передал им, что он избавит меня от проблем, если я начну работать на него и писать «правильные», с его точки зрения, статьи. Разумеется, я отказался. Потом фейковый аккаунт в Фейсбуке начал размещать информацию, что я якобы у себя дома организую вечеринки для геев. Там был написан мой номер телефона. Позже мне начали звонить люди с номеров, которые начинались с цифр «+7 (918)», и говорить, что они хотят записаться ко мне на гей-вечеринку. Еще позже уже сам Тюкаев со своего аккаунта начал плодить эти посты про гей-вечеринки у меня дома. И в комментариях к одному из таких постов написал: «Кто знает, как убить п**ора?». Все скриншоты у меня есть.

–​ Вы написали заявление в полицию?

– Да, в понедельник, 30 октября, написал. Я перечислил все факты, в том числе и угрозу убийством, разглашения персональных данных и так далее. Основной акцент, конечно, на угрозах. Там состав по статье 119 УК России.

–​ А по 144 статье (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов –​ КР) не подавали? Принуждение к написанию «правильных» статей ведь формирует отдельный состав.

–​ Тут момент достаточно сложный. Люди, которые передали мне эту информацию, не хотели бы, чтобы я вплетал их в это дело. А если будет расследование по 144 (статье – КР), то нужно будет их привлекать. Поэтому пока делаем акцент на угрозах убийством.

–​ Были ли уже по вашему заявлению предприняты какие-то меры в полиции?

Как мне сказали, алупкинская полиция практически в полном составе «прикормлена» Тюкаевым

​– Я подал заявление в Ялте и единственное, что они сделали, – передали его в Алупку. Но, как мне сказали, алупкинская полиция практически в полном составе «прикормлена» Тюкаевым. Я написал еще письмо в Администрацию президента России. Не знаю, поможет ли мне это, но, по крайней мере, попробовать стоит.

Виктор Ядуха говорит, что редакция «Примечаний» будет держать на контроле данную ситуацию и, в случае необходимости, найдет рычаги, чтобы на нее повлиять.

«Что может сделать редакция? Ну, во-первых, мы поможем с поиском и наймом адвоката в случае, если он будет необходим. Кроме того, у нас в любом случае есть определенные механизмы влияния, о которых я пока не хочу говорить публично. Однако главным инструментом, который может повлиять на эту ситуацию, является придание этой ситуации огласке, что, собственно, и происходит в настоящий момент», – подытожил Ядуха.