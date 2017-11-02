Специально для Крым.Реалии

Как сын советской актрисы и флотского начальника высокого ранга стал участником аннексии Крыма и Севастополя, а теперь планирует обучать студентов экстремальной журналистике.

Севастопольский филиал МГУ имени Ломоносова вводит курс экстремальной журналистики, сообщила на днях пресс-служба вуза. «С инициативой открытия курса, практическими его разработками выступили сотрудники «Севастопольской телерадиокомпании»: заместитель директора по безопасности Ян Гагин и специальный корреспондент Сергей Минабутдинов. Оба имеют за плечами опыт нахождения в «горячих точках», в зоне боевых действий, а непосредственно Минабутдинов – опыт в сфере военной журналистики», – говорится в сообщении.

Целью курса является обучение слушателей навыкам выживания в экстремальных ситуациях: в зоне боевых действий, в условиях чрезвычайных ситуаций. На практических занятиях также будут отрабатываться ситуации поведения в тылу, на первой линии обороны, в плену, в горах, в населенном пункте в условиях боевых действий и ЧС.

Экстремальная журналистика, безусловно, нужна – время сейчас такое. Но что за личности собираются учить этой науке севастопольских юношей и девушек? И если с Сергеем Минабутдиновым все понятно – классический журналист, закончил факультет журналистики МГУ, работал на телеканалах «ТНТ» и «НТВ», более 10 лет трудился в «Российской газете», дорос до ведущего специалиста отдела спецпроектов этого издания, то у Яна Гагина совершенно другая история.

Московский юрист с опытом «​горячих точек»​ и аннексии Крыма

Ян родился в 1976 году в Севастополе в семье морского офицера Дмитрия Гагина и актрисы Татьяны Клюевой, наиболее известной по главным ролям в советских фильмах 1960-х годов «Акваланги на дне» и «Варвара-краса, длинная коса».

В интервью часто рассказывал, что хотел пойти по стопам отца, но помешал развал СССР. Закончил военно-морской лицей, получил юридическое образование в МГУ, жил и работал в Москве. Родители Яна Гагина продолжали жить в Севастополе: мать, член Национального союза кинематографистов Украины, торговала обувью, отец – капитан первого ранга – до середины 1990-х командовал 37-й бригадой спасательных судов, затем возглавил вспомогательный флот.

Что же касается Гагина-младшего, то в российских реестрах значится, что индивидуальный предприниматель Гагин Ян Дмитриевич в городе Люберцы Московской области с 2005 по 2009 год занимался частной охранной деятельностью и приблизительно в это же время возглавлял ООО «Агентство безопасности «Сатурн» в городе Жуковский.

Деятельность моя, скажем так, связана со сферой безопасности

​«Деятельность моя, скажем так, связана со сферой безопасности», – рассказывал Ян Гагин журналистам. И признавался, что бывал в «горячих точках», например, в Чечне и Северной Осетии.

Чем в «горячих точках» занимался юрист Гагин, непонятно, но перед аннексией Крыма он был заместителем начальника российского учебного центра вневойсковой подготовки «Каскад» в городе Жуковский. Задачами центра являются «комплексная подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, подготовка высококвалифицированных, мотивированных кадров для силовых структур, привлечение юношей в военно-учебные заведения и на контрактную службу, создание системы воспитания, закладывающей основы морально-волевой, психологической подготовки и всестороннего физического развития будущих воинов». Курс подготовки рассчитан на 6 лет, выпускники «Каскада» служат, в основном, в подразделениях спецназа. На YouTube есть, например, сюжет о совместной тренировке школьников с подразделением антитеррора. Представляете? Это же подготовка спецназа!

Также Гагин значится профессором «АБОП Информационно-Аналитическая деятельность» в Агентстве конкурентной разведки и экономической безопасности «Паутина». Эта организация связана с общероссийской общественной организацией «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка», созданной в 2000 году по решению Аппарата Совета Безопасности России, Министерства обороны, МИД, ФСБ и других государственных органов.

В феврале 2014 Ян Гагин «по велению совести» отправился в Севастополь. «У меня теплые отношения с настоятельницей Боголюбовского монастыря, что под городом Владимир, матушкой Марией. Она меня не раз благословляла на ратные дела. А в этот раз вместе с благословлением настоятельница предложила мне в попутчики прихожан-добровольцев. И у нас сформировался добровольческий отряд. Там были и казаки, и москвичи, и ребята из Нижнего Новгорода. Вот такой разношерстный по возрасту и жизненному опыту отряд я возглавил. Позже со мной связался Братислав – командир «сербских четников»», – рассказывал позже Гагин в интервью.

Мы добирались до Севастополя самостоятельно, а там уже нашли российское командование севастопольского штаба самообороны

​«Я летел самолетом, кто-то поездом, кто-то на машине. Мы добирались до Севастополя самостоятельно, а там уже нашли российское командование севастопольского штаба самообороны. Они распределили наших людей по блокпостам на въезде в город», – добавил он. Отметим словосочетание «российское командование … самообороны» – для протокола.

По рассказам Яна, он был в отрядах «самообороны», стоял на блок-постах, пытаясь «не допустить фашистов в Севастополь».

А его мама 27 февраля писала в блоге: «Севастополь в опасности! Город против фашистов! Требуется помощь! … Началась 3 оборона!».

19 марта 2014-го, на следующий день после оформления аннексии в Кремле, Ян Гагин на пресс-конференции сообщил, что хочет открыть российский учебный центр вневойсковой подготовки. Благо, опыт имеется. Вскоре он уже руководил военным учебным центром «Прибой», который организовывал для школьников, в частности, горную подготовку в районе села Соколиное.

Заслуги «активиста» были отмечены не только фейковой медалью «За возвращение Крыма». Один из руководителей захвата полуострова, а впоследствии российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло, назначил Яна Гагина заместителем начальника Управления безопасности и противодействия коррупции. Пробыв около года на этой должности, «московский юрист» в декабре 2015-го был направлен служить директором многофункционального центра.

И вот теперь, уже будучи заместителем директора по безопасности «Севастопольской телерадиокомпании», Ян Гагин собирается учить местных студентов экстремальной журналистике.

Между тем его «звездная» мама в этом году возглавила «Императорский фонд сохранения исторического и культурного наследия в Севастополе и Крыму», а отец стал финансовым директором этой организации.

На украинском сайте «Миротворец», заблокированном в России, у Яна Гагина есть персональная страничка, где значится: «Сепаратист. Пособник российских оккупантов в АР Крым».

Севастопольской журналистики и так практически не осталось, дышит на ладан, погрузившись в болото пропаганды. Теперь же в ее скорой смерти не приходится сомневаться.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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