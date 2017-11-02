В России 1 ноября вступил в силу закон о запрете интернет-сервисов по обходу блокировок. Он позволяет заблокировать VPN-программы и анонимайзеры, которые не закрыли доступ к сайтам, запрещенным Роскомнадзором. Корреспондент Крым.Реалии выяснил, как действие этого закона отразится на крымчанах.

30 июля президент России Владимир Путин ​подписал закон, позволяющий блокировать VPN-сервисы. Он вступил в силу 1 ноября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «внедряется с целью предотвращения вредных последствий от использования средств обхода блокировок». К таким последствиям авторы проекта относят «распространение запрещенной информации, экстремистских материалов и нарушение исключительных прав».

Однако правозащитники и специалисты по кибербезопасности считают, что этот закон являются частью компании российских властей по борьбе с инакомыслием и блокировке критически настроенных к ним сайтов. Представители международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что решение властей блокировать VPN является «последней атакой в наступлении на онлайн-свободы».

Процедура блокирования

Главная цель законопроекта – запретить анонимайзерам и VPN-сервисам предоставлять доступ к запрещенным сайтам.

Блокировка веб-страниц и интернет-сайтов в России происходит по следующему алгоритму. Профильное ведомство – Роскомнадзор – выявляет, что содержание сайта противоречит законодательству, после чего направляет владельцу требование убрать незаконный контент. Если он этого не делает, чиновники вносят адрес портала, содержащего нарушение, в Единый реестр запрещенных сайтов.

Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокированы около 80 тысяч сайтов. В их числе торрент-трекеры, независимые СМИ, в частности «Каспаров.ру» и «Грани.ру», некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.

Любую блокировку можно обойти с помощью анонимайзеров, VPN-сервисов (Psiphon, ZenMate, Opera Free VPN) и анонимных сетей (Tor). Эти приложения, расширения и программы выполняют функцию посредников – помогают создать зашифрованные каналы связи с иностранными серверами и перенаправляют через них интернет-трафик пользователей. Именно эти инструменты собирается запретить Госдума.

Как пишет «Медуза», в законопроекте прописано, что сервисы по обходу блокировок не могут давать россиянам доступ к запрещенным сайтам.

«Роскомнадзор станет следить за такими сервисами и сетями. Если ведомство обнаружит, что какие-то сервисы, сети или программы позволяют россиянам зайти на заблокированные страницы через зарубежные серверы, сотрудники направят владельцам требование – сделайте, пожалуйста, так, чтобы россияне не смогли с вашей помощью зайти на такие-то и такие-то запрещенные сайты. Если владельцы в течение месяца не исполнят требования, Роскомнадзор начнет блокировать их серверы, с помощью которых пользователи обходят блокировки, и сайты, где они устанавливают нужную программу», – поясняет предложенный депутатами механизм «Медуза».

Кроме того, законопроект запрещает поисковым системам (Google, «Яндекс» и др.) показывать ссылки на запрещенные сайты и страницы. Им планируют предоставить доступ к списку запрещенных страниц, который будет вести Роскомнадзор. За нарушения владельцам поисковых систем грозит штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

Исключения для Крыма

Учитывая, что на аннексированный Крым распространяется российское законодательство, запреты на те или иные VPN-сервисы установят и на полуострове. Причем для крымчан это создает больше проблем, чем для жителей России. Кроме сайтов, запрещенных Роскомнадзором, ряд ряд программ и приложений в Крыму ограничен из-за западных санкций. В частности, программное обеспечение, производимое в США.

Например, компания Google заблокировала в Крыму все свои платные приложения и коммерческие сервисы. И поэтому крымские владельцы смартфонов и планшетов не могут свободно пользоваться службой Google Apps и магазином Google Play, как это делают пользователи из России и Украины.

На полуострове блокируются и другие американские и европейские информационные продукты. К примеру, популярный сервис онлайн-игр Steam, интернет-магазины Ebay, Amazon, Netflix и другие подобные платформы, которые присоединились к санкциям.

Сейчас все эти ограничения можно обойти с помощью VPN-сервисов. Но если программы для обхода блокировок запретят, местные жители потеряют доступ ко многим интернет-технологиям и услугам.

Летом этого года депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал коллег сделать для крымчан исключение и не запрещать на полуострове VPN-сервисы. Политик направил в Роскомнадзор и Минкомсвязь письма с просьбой установить «особые правила» для пользователей из Крыма после вступления в силу закона об анонимайзерах. В сентябре Белик заявил, что он получил от ведомств ответы, которые «вселяют оптимизм».

Но представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, комментируя предложения депутата, заявил, что закон требует от анонимайзеров отфильтровать запрещенные сайты, а сами анонимайзеры при этом не запрещены.

«Таким образом, утверждение депутата, если оно передано верно, лишено смысла», – сказал Ампелонский изданию «КоммерсантЪ».

Несмотря на активность Белика, в Госдуму пока не внесли законопроекты, в которых оговариваются исключения для крымчан по поводу использования VPN-сервисов. То есть, скорее всего, запреты будут действовать в Крыму так же, как и в России.

«Будет вялотекущий процесс»

Впрочем, пока что крымчанам рано паниковать. Несмотря на то, что закон вступил в силу, на практике он не начал работать. По прогнозам директора российского Центра защиты цифровых прав Саркиса Дарбиняна, власти приступят к блокировкам не раньше, чем в декабре, а, возможно, и позже.

«Закон вступил в силу только вчера. Теперь ФСБ должна определить список этих сервисов, предоставить информацию в Роскомнадзор. И там должна начаться процедура, которой предусмотрено 30 дней на получение реквизитов оператора сервиса, и, соответственно, согласие на подключение к единой системе. И только после этого могут последовать блокировки», – сказал эксперт в комментарии для Крым.Реалии.

По словам Саркиса Дарбиняна, пока не понятно, какие сервисы подпадут под действие закона и как будут блокировать программы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам.

«Есть только ощущение, кто получит первые весточки от Роскомнадзора. Я думаю, это популярные сервисы в виде плагинов к браузерам, TOR и известные VPN-решения, которые сегодня присутствуют на рынке в первой десятке Google», – предположил эксперт.

По прогнозам Дарбиняна, сервисы по обходу блокировок не исчезнут в России и аннексированном Крыму. Эксперт считает, что это технически невозможно – заблокировать доступ к информации, размещенной в интернете.

Варианты всегда будут. Невозможно на 100 процентов ограничить доступ к информации

«Варианты всегда будут. Я думаю, это будет вялотекущий процесс с какой-то показательной поркой. Все прекрасно понимают, что интернет изначально создавался так, что невозможно на 100 процентов ограничить доступ к информации», – сказал Саркис Дарбинян.

В Крыму доступ к ряду сайтов и информационных продуктов закрыт не только из-за западных санкций и запретов Роскомнадзора. Отдельные провайдеры блокируют ряд украинских информационных сайтов: «Цензор.Нет», «Украинская правда», «Громадське радіо», «15 минут», АТР и многих других. Некоторые операторы связи закрыли доступ и к сайту Крым.Реалии. Причем для блокировки этих СМИ нет юридических оснований – Роскомнадзор не вносил их доменные имена в Единый реестр запрещенных сайтов. Но зайти на заблокированные сайты все же можно – используя VPN-сервисы и анонимайзеры, над которыми сейчас нависла угроза.