Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вынести Ленина из Мавзолея. Об этом он написал в телеграм-канале Kadyrov_95:

"Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла очень важную и давно обсуждаемую тему – захоронение тела Владимира Ленина. Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин.



Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана.



Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения.



При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".

Ссылаясь на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Рамзан Кадыров имеет в виду ее интервью газете "Аргументы и факты" от 1 ноября, в котором она предположила, что рано или поздно вопрос о захоронении тела Ленина будет вынесен на всенародный референдум:

"Уверена, когда-то перезахоронение произойдёт. Его следует осуществить тогда, когда общество придёт к консенсусу по этой теме. Пока же есть ещё целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Ещё один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может, путём референдума, что позволит выявить мнение большинства. Но это будет не сегодня и не завтра".

Мотивацию чеченского лидера анализируют в телеграм-канале ​Методичка:

"Кадыров заступился за труп Ленина, который, по его мнению, надо захоронить. Идея, конечно, здравая, но только если бы не обстоятельства. Заявление Кадырова - явный ответ на недавние слова Матвиенко о том, что общество пока не созрело для принятия таких решений. А раз так - то вместо почти добытого примирения в обществе, может наступить раздрай и ругань.



В этом условном конфликте Кадыров продолжает разыгрывать свою религиозную карту, позиционируя себя как защитника не только мусульман, но и православных. Этот образ - скорее, для народа, причем совсем не для чеченского. Тогда как Валентина Ивановна пытается отчитаться перед начальством, а потому и выглядит как косный и никому не интересный бюрократ.



Эти модели поведения, безусловно, негласно укладываются в парадигму поведения власти в целом. Очень удобно, когда с помощью этого можно из ничего создавать контролируемые эрзац-дискуссии национального масштаба".

К зарождающейся "эрзац-дискуссии национального масштаба" поспешила присоединиться мастер жанра Наталья Поклонская.

Наталья Поклонская

Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески.

Неужели нахождение мёртвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?

Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории.

В соцсетях такое единодушие вызвало, с одной стороны, восторг, а с другой – вопрос: не придется ли теперь либеральной общественности выступать "за колхозы".

Roman Moguchiy

Хочу чтоб она стала его женой.

Alexey Bershidsky

Так, если Рамзан с Наташынькой против, то это мне что - за Ильича надо быть?!

Против того, чтобы Ленин продолжал покоиться в Мавзолее, выступил и глава ЛДПР.

Владимир Жириновский

Мы предлагаем вообще все захоронения с Красной площади убрать. Эти люди фактически не захоронены, а лежат в общем склепе. На Руси никогда так с покойниками не поступали. Тем более, у нас есть хорошее новое кладбище федерального значения в Мытищах. Там всё сделано для захоронения известных деятелей.



Останки Ленина нужно похоронить у могилы его мамы в Петербурге, или возле могилы отца в Ульяновске. А Красная площадь – это место торжеств, праздников, концертов, спортивных мероприятий. Нельзя это всё совмещать с кладбищем.



Кроме того, Ленин и некоторые другие, кто там сегодня лежат, много преступлений совершили – революцию, которую большинство граждан не приняли, и настало очень тяжелое время, у которого было очень много жертв. В итоге советская власть полностью захватила идеологию, искусственно сдерживая развитие людей. Да в СССР мы достигли огромных успехов, но связывать это с Лениным или Сталиным – ошибка. Россия и до большевиков была крупнейшей страной в Европе, одной из передовых. Да и другие страны совершали достижения, но никакого Ленина или Сталина там не было, зато были свободномыслящие ученые, инженеры, творческая молодежь.



Сейчас все больше люди приходят к пониманию, что коммунизм – это утопия. Социальное равенство – это идея, конечно, хорошая, но фактически-то люди никогда не будут равны. Один может работать только час в день, а другой - 12 часов. Первый великие свершения делает, а другой только лопатой махать может. Как же им одинаковые условия создавать? Это все сказка для взрослых, а ощущение, что всем все раздать, и люди будут счастливы – это иллюзия.



Именно поэтому сегодня большинство людей относятся к Ленину безразлично. И больше половины считают, что пора убрать эту могилу.

Лидер КПРФ пока на заявление Кадырова не отреагировал, хотя ранее неоднократно комментировал подобные предложения. До этого они, правда, поступали в основном со стороны оппозиции – последней о возможности захоронения Ленина упоминала Ксения Собчак.

Bovt Georgy

Рамзан Ахматович выступил за вынос тела Ленина. Зюганов чо-то "отлуп" ему не дает, как Ксюше С. Может, он теперь тоже будет за вынос?

Чеченские коммунисты уже поддержали высокое начальство: секретарь чеченского отделения КПРФ Магомед Дадуев заявил радиостанции "Говорит Москва", что после захоронения тела Ленина Россия "обретет стабильность и спокойствие":

"Ленина по исламской традиции даже к пророкам некоторые причисляли, потому что он был наделён даром. Поэтому он должен быть захоронен, но кроме православных традиций нужно соблюсти ещё какой-то особый церемониал. Нужна какая-то подготовительная работа. Чтобы это не было «в отместку». Примирение в российском обществе важнее, чем идеологические какие-то штампы".

Однозначно высказались против инициативы Кадырова лидер партии Великое Отечество Николай Стариков и лидер движения "Авангард красной молодежи" Сергей Удальцов.

​Сергей Удальцов

Опять заговорили про захоронение Ленина, чувствуется приближение выборов. Могу сказать одно - тысячи коммунистов выйдут на защиту Мавзолея в случае необходимости. Ленин - это наша великая история!

Подобные дискуссии, по мнению многих комментаторов - верная примета грядущих выборов.

Прикладная социопатия

Мумию Ленина нельзя уносить с Красной площади. Вот уже тридцать лет вопрос об Ильиче – последний захудалый козырёк в рукаве власти, только на самый крайний случай. Когда дела совсем плохи, на этот козырёк начинают намекать: вот он, дескать, того и гляди брякнем на стол! Если кому не лень, покопайтесь, в какие моменты новейшей истории начинали шевелить труп в мавзолее – ведь всякий раз это было знаком какой-то надвигающейся социально-политической жопы. И как-то всё время отпускало: уфф, ещё не время выносить, можно обождать. А если взять и вынести, так тут и кранты нынешнему государству настанут. Потому как последний резерв. Скрепа.

Екатерина Шульман

Я так понимаю, в рамках юбилейных торжеств планируется захоронение Ленина и, возможно, остального красноплощадного паноптикума. Наблюдаю формирование маржинального консенсуса по этому поводу (сорри, Шишков). С одной стороны, это одна из немногих вещей, которые УВП действительно в силах сделать - дешево, эффектно, никто не против, запомнится надолго. С другой - учитывая общее ослабление структуры, может и на это не хватить, ограничатся разговорами. Ибо слоган момента двоякий: "Что бы такое сделать, чтоб ничего не делать", но и "Не тронь конструкцию, вдруг обвалится".

Екатерина Винокурова

Там законодательство надо немного поправить, но референдум по Ленину отлично поднимет явку, а Путин останется в своем любимом образе примирителя.

Кстати, если убрать Ленина из Мавзолея, можно в освободившемся месте сделать музей политических репрессий. Ну или сдавать под элитные похороны, тоже деньги в бюджет.

Я-то за вынос, конечно, потому что Советский Союз мертв, а поклонение трупу - это бредятина, ну и он разложился уже совсем.

Тема про «это будет трагедией для старшего поколения» ложная.

Нищенские пенсии - вот трагедия для старшего поколения. Тарифы ЖКХ - трагедия. А всерьез переживать за почти столетний труп способны, наверное, только самые отбитые депутаты Госдумы.

Ихлов Евгений

Вся наша жизнь борьба (до обеда с голодом, после обеда со сном!): на смену "Матильда-джихаду" пришёл "Мавзолей-джихад"

Кирилл Шулика

Вот что мы до выборов обсуждать будем... Ничего нового, собственно!