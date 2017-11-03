Крым: тяжело и дорого

Подконтрольные Кремлю власти Крыма приняли первый в истории региона, аннексированного Россией в 2014 году, проект трехлетнего бюджета. В соответствии с документом, бюджет полностью бездефицитный –​ за счет роста субсидий. Согласно плану, их доля в доходах региона будет ежегодно увеличиваться и к 2020 году достигнет 79 процентов. Однако, по мнению экспертов, даже при такой поддержке из Москвы перспективы экономического развития Крыма остаются весьма туманными.

В 2018 году объем безвозмездных перечислений в бюджет Крыма составит 129,5 млрд рублей при совокупных доходах 168 млрд. В 2019 году Крым получит из российского бюджета 143 млрд, а в 2020-м – 150 млрд рублей. Таким образом, объемы финансирования из российского бюджета будут расти намного быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38-40 млрд рублей в год.

Большая часть поддержки Крыма в 2018 году – это дотации (32,2%) и субсидии (65,5%). Лидерами по получению дотаций из бюджета, наряду с Крымом, являются Дагестан, Якутия, Камчатка, Алтайский край и Чечня. Эта республика, по данным РБК, с 2007 по 2015 год получила из российского бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд рублей, тогда как по остальным российским регионам помощь сократилась в среднем на 3%.

Что касается объема дотаций, то Крыму по объему получаемой помощи далеко до Дагестана

– Объем межбюджетных трансфертов, направляемых в регионы, в следующем году запланирован на 1 трлн 700 млрд рублей, и конечно, если деньги в какой-то регион идут в большем объеме, то другие регионы их недополучают, – говорит Владимир Климанов, эксперт в области бюджетного федерализма, регионального развития и экономики. – Что касается объема дотаций, то Крыму по объему получаемой помощи далеко до Дагестана, абсолютного лидера, и Республики Саха (Якутия), которая имеет очень сильные удорожающие коэффициенты, связанные с тем, что просто оказание бюджетных услуг там достаточно дорого, часто приходится пользоваться местной авиацией, есть сезонные ограничения по завозу топлива и товаров в отдельные населенные пункты.

Также в тройку лидеров по объему получаемых дотаций входит Камчатский край, который тоже удален и требует дополнительных расходов, связанных как раз с обеспечением жизнедеятельности отдельных пунктов, замечает эксперт.

Игорь Рябов, руководитель экспертной группы "Крымский проект", говорит, что собственные доходы республики "растут год от года, но пока не будет восстановлена нормальная инфраструктура на полуострове, он останется среди дотационных".

– Крым сейчас выполняет шестилетний план починки и восстановления своей инфраструктуры. Основные инвестиции идут в дороги, энергетику и ЖКХ. И объемы затрат сопоставимы с нуждами полуострова, – поясняет Рябов. – Крымский бюджет сам не справится с этими задачами. Только на ремонт дорог требуется 40-50 млрд рублей. Поэтому затраты несет федеральный бюджет, который выступает донором для региона, и эти затраты невозвратные. В цифрах поэтому и получается такой перекос, потому что сводятся региональные бюджеты по единым правилам. Хотя Крым стоит в этом ряду особняком.

Украинский экономист Борис Кушнирук сравнивает финансирование Крыма с дотированием Чечни и полагает, что столь значительные средства Россия выделяет не просто так:

– Когда меня еще в 2014 году российские журналисты спрашивали, потянет ли Россия Крым с точки зрения бюджетных средств, я говорил: да, потянет, – напоминает эксперт. – В России достаточно много дотационных регионов, ну, будет еще один. Хотя, безусловно, по дороговизне он равняется только с Чечней, куда тоже надо вкладывать слишком много. Но если в Чечне это история выплаты дани для Рамзана Кадырова и его клана, то тут больше попытка застолбить эту территорию, убедить самих себя, мол, мы это теперь никогда не вернем, Крым наш навсегда, мы его сейчас обустроим, и все будут так довольны по сравнению с Украиной, что никто не захочет туда возвращаться.

Ментально люди не поменялись, а это куда более серьезная проблема для развития экономики

Крым был дотационным еще с советских времен и никогда не обеспечивал себя самостоятельно, напоминает Кушнирук. А по структуре населения это был этакий пансионат для отставных военных, которым разрешали там селиться. Огромное количество пенсионеров, желание жить за счет сдачи жилья курортникам, и после развала Союза в этом плане мало что принципиально изменилось. Ментально люди не поменялись, а это куда более серьезная проблема для развития экономики, считает экономист Борис Кушнирук.

Российские власти Крыма говорят, что в ближайшие три года доходы полуострова составят от 38 до 40 млрд рублей в год. Несмотря на это, денег хватать не будет – российская власть реализует там слишком амбициозные и дорогостоящие проекты.

– Когда Крым аннексировали, он фактически превратился в остров, и естественно, сам себя обеспечивать не мог. Поэтому у российской власти даже вариантов нет на сегодняшний день, кроме как вкладывать деньги в то, чтобы каким-то образом связать Крым в основной территорией России, чтобы эта территория могла функционировать, – полагает экономист. – Поэтому Крым остается для России "чемоданом без ручки": и нести тяжело, и выбросить жалко.

Директор Крымского экспертного центра, украинский экономист Алексей Стародубов полагает, что Россия продолжит кормить жителей полуострова и дальше – такова логика развития начавшихся в марте 2014 года событий:

– Эта тенденция была заложена с момента аннексии, когда Крым сразу начали дотировать, – напоминает Стародубов. – Второй немаловажный момент – это санкции, которые коснулись большинства крымских предприятий: портов, промышленных объектов, предприятий сельского хозяйства, и это, естественно, повлияло на экономику полуострова в целом. В данном случае это полностью перекосило структуру валового регионального продукта. Если в украинском Крыму в структуре ВРП превалировала промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, социальный сектор и государственное управление, то сейчас там государственный и социальный сектор. И это непосредственно влияет на формирование бюджета.

По мнению Алексея Стародубова, увеличение бюджетной нагрузки на Крым крайне негативно сказывается на финансировании других регионов, особенно их социальной сферы. Однако в ближайшее время вряд ли что-то изменится, поскольку финансирование Крыма является для России приоритетным.

Тенденция не поменяется, поскольку санкции на протяжении трех лет будут сохранены

– Если говорить о трехгодичной перспективе, то эта тенденция не поменяется, поскольку санкции на протяжении трех лет будут сохранены, – уверен экономист. – Сомнений в этом ни у кого нет, соответственно, структура валового регионального продукта также не изменится. Предприятия, которые традиционно работали на экспорт, например, "Крымский Титан", содовый завод, порты не работают в полном объеме, а значит, получать экспортную выручку они также не смогут. В принципе, эти планы можно строить хоть на три года, хоть на пять лет, но до тех пор, пока будет сохраняться такой статус-кво по отношению к Крыму, до тех пор и будет эта ситуация с бюджетом, – считает Стародубов.

Крым после 2014 года по своим финансовым показателям вошел в число тех регионов, которые в значительной степени зависят от дотаций и иных видов трансфертов из бюджета России. Но в этом нет ничего необычного, полагает Владимир Климанов, потому что Крым имеет экономический потенциал:

– Он связан прежде всего с сельским хозяйством, не очень большими индустриальными возможностями и туризмом, который обычно не сильно доминирует в экономике, – объясняет Климанов. – Поэтому генерация доходов, поступающих в региональный бюджет, а это доходы, связанные с налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц в первую очередь, относительно невелики и не могут покрыть текущих потребностей, связанных с финансированием образования, других отраслей социальной сферы, поддержку сельхозпроизводителей, дорожного хозяйства и других отраслей.

– Сахалинская область, Карелия, Хакасия уже не скрывают, что у них катастрофа с деньгами, и просят Москву о помощи. Но при этом пока не слышно, что им хотят помочь. А Крыму снова дают зеленый свет –​ траты регионального бюджета в следующие три года будут расти на 5-8 процентов, то есть быстрее инфляции, запланированной Центробанком в 4 процента.

Направление расходования средств бюджета – это всегда компромисс

– Причины возникновения сложной ситуации, несбалансированности региональных бюджетов разные, в разных регионах они носят индивидуальный характер, и конечно, в условиях того, что и федеральный бюджет, и бюджеты большинства регионов исполняются с дефицитом, а это связано и с влиянием мирового экономического кризиса, и с санкциями, которые продолжают действовать в отношении России, без сомнения, денег хватать на все нужды не будет. Но насчет приоритетности распределения трат – это решение не единоличное, потому что проект бюджета разрабатывается правительством, достаточно активно обсуждается в Государственной Думе, а потом утверждается президентом. Поэтому направление расходования средств бюджета – это всегда компромисс, выраженный в известной такой дилемме – пушки или масло, или в территориальном отношении: какие регионы должны получать поддержку в большей степени, а какие в меньшей. Это вопрос политического компромисса, который находится каждый раз по-разному в разных странах мира, – считает доктор экономических наук Владимир Климанов.

Как следует из статистики Минфина России, сейчас у Крыма 390 млн рублей долга, включая долг по спорным внешним обязательствам на 5 млн долларов. С 2019 года Крым планирует нулевой размер госдолга. В основном расходы идут по разделу "Национальная экономика" (на него приходится более 45,4% совокупных трат в 2018 году). Большая часть расходов по этому направлению – на дороги (36 млрд из 76 млрд руб.), водное хозяйство, топливно-энергетический комплекс.

В материале используется терминология, принятая в России и аннексированном Крыму