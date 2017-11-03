Кто еще был мишенью российских хакеров, вероятно, стоящих за вмешательством в президентскую кампанию в США? Как американский президент Дональд Трамп использовал нападение в Нью-Йорке? И почему так много политиков готовы рисковать карьерой ради секса? Ответы на эти вопросы искали журналисты ведущих СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает, что хакеры, которые вмешивались в кампанию Хиллари Клинтон, пытались взломать 4,7 тысячи аккаунтов пользователей Gmail. Журналисты агентства провели собственное расследование, которое основывается на данных, собранных компанией Secureworks, занимающейся кибербезопасностью.

Secureworks, отмечает The Associated Press, обнаружила эти данные после того, как группа хакеров Fancy Bear, которую западные СМИ связывают с российскими спецслужбами, нечаянно опубликовала в интернете часть информации о своих операциях.

Данные Secureworks относятся к периоду с марта 2015 по май 2016 года. Большинство целей хакеров находились в США, Украине, России, Грузии и Сирии.

По информации The Associated Press, в Украине Fancy Bear пытались взломать 545 аккаунтов: президента Петра Порошенко, его сына Алексея и ряда бывших и нынешних министров, в частности, главы МВД Арсена Авакова.

Объектами атак в России были оппозиционеры и журналисты, например, Алексей Навальный, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и участница Pussy Riot Мария Алехина, отмечается в статье.

Издание The Washington Post отмечает, что президент США Дональд Трамп быстро начал искать политические выгоды от нападения в Нью-Йорке. Он обвинил демократов в ненадлежащем миграционном законодательстве, отмечается в статье.

На следующий день после того, как мигрант из Узбекистана, вдохновленный идеологией группировки «Исламское государство», убил на Манхэттене 8 человек, Трамп использовал это для восстановления «линии жесткой политики», пишут журналисты издания. Дональд Трамп, в частности, заявил, что отменит популярную «лотерею» для соискателей получения американской визы, и призвал Государственный департамент усилить иммиграционную проверку.

Кроме того, отмечают журналисты The Washington Post, Трамп также предположил, что решит направить подозреваемого Сайфулло Саипова, который является резидентом США, в тюрьму, расположенную на американской военной базе в Гуантанамо на Кубе.

Почему политики готовы рискнуть карьерой ради секса? На этот вопрос ищут ответ журналисты The Guardian.

Автор статьи вспоминает известных политиков, которые стали фигурантами секс-скандалов. Речь идет, в частности, о главе британской Консервативной партии Марке Гарнье (британское правительство будет расследовать, нарушил ли он кодекс, попросив свою бывшую помощницу покупать секс-игрушки и называя ее «сахарной грудью») и экс-президенте США Билле Клинтоне, который имел отношения с практиканткой Белого дома Моникой Левински.

По мнению журналистов издания, политики понимают, что в случае разоблачения их заклеймят позором. «Ими руководит власть, но их тщеславие и нарциссизм играют не последнюю роль», ‒ отмечается в статье.