В общественной среде Крыма ходят упорные слухи о якобы существующих «черных списках» активистов, критикующих местную власть, что активистов, попавших в эти списки, изолируют от провластных СМИ, на них оказывают давление, увольняют с работы. Подобное случилось с крымской журналисткой Ольгой Крамной. В последние месяцы в официальных крымских СМИ и в крымском сегменте соцсетей в адрес критикующих действия властей активистов появилась масса нелицеприятных статей и постов, где в традициях 1930-х годов их обвиняют в пособничестве внешним «вражеским силам».

Название данного списка у Аксенова звучит как «Неадекваты»

Наличие «черных списков» подтверждает российский общественник, активный участник «крымской весны», работавший в 2014 году в аппарате российского совмина Крыма Владимир Гарначук. «Название данного списка у Аксенова звучит как «Неадекваты». Формирует повестку, как Полонский, так и сам Аксенов – по доносам своих приближенных, причем бред в этих списках конкретный, и часто вообще своих даже мочат», – сообщил Крым.Реалии общественник.

Председатель правления Крымской региональной общественной организации «Конгресс защиты прав и свобод человека «МИР» Елена Дудченко также верит в реальность «черных списков».

«Эти «слухи» абсолютно реальны, мы неоднократно сталкивались с этим: когда сначала приглашали в эфир, а за несколько часов (видимо в момент согласования с вышестоящим руководством) отказывали в участии. И это при том, что сами звали изначально. В первое время на наши мероприятия приезжали крымские телеканалы и другие СМИ, а потом, из-за критических замечаний по тем или иным вопросам социальной жизни, к нам вообще никто кроме АТР не приезжал, на «Миллет», правда, звали. Наша организация определенно в этих «черных списках». В крымских СМИ должна быть картинка только положительная в Крыму, максимум, что позволено – это местную администрацию деревенскую покритиковать да страху нагнать так называемыми «внешними врагами», – рассказала общественница.

Наслышан о «черных списках» и пророссийский общественник Сергей Дудченко, который считает это боязнью конкуренции со стороны «команды победителей».

С телеэкрана на общественников льют грязь, пытаются связать борьбу за чистоту и уют в городах с заданиями Госдепа

«О неофициальных «черных списках» мне известно с 2015 года, назначения на многие должности требуют согласования с разными структурами, тогда это были списки людей, неугодных в «команде» или в госструктурах. С развитием социальных сетей и переходом критики в интернет-пространство начали появляться негласные списки или фамилии так называемых общественников – социально ориентированных людей, здраво рассуждающих об общественной и политической ситуации в Крыму. Информационной войной против них это назвать сложно, скорее – «охотой на ведьм». Среди общественников есть люди с амбициями и способностями, способные заменить многих крупных чиновников, вот их и пытаются опорочить, найти и придумать на них компромат. С телеэкрана на общественников льют грязь, пытаются связать борьбу за чистоту и уют в городах с заданиями Госдепа, критику некомпетентных чиновников пытаются показать заказным действием и происками Навального. Вместо сотрудничества идет раскол общества», – рассказал Крым.Реалии Сергей Дудченко.

Верит в возможное существование «черного списка» и пророссийский общественник Ленур Усманов.

«Список реально может существовать, так как общественники высвечивают ряд существенных недостатков в управлении «команды победителей». Естественно это негативно сказывается на имидже чиновников. А потому с их стороны идет противодействие», – заявил Крым.Реалии активист.

Подтверждает слухи о наличии «черных списков» своими наблюдениями крымский активист Олег Кочеров.

«Честно – не знаю. Но слухи ходят, что существуют такие списки, так как «рупоры», вроде Графа Каховского, выкладывают часто статьи с фейками и перечисляют общественников пофамильно, обвиняя их в продажности», – рассказал Крым.Реалии активист.

Гонения на активистов, осмеливающихся открыто выражать свое мнение, не соответствующее установленным «командой победителей» правилам, подтверждает пророссийская общественница Наталия Сердюкова.

К сожалению, общение и откровенный разговор с Крым.Реалии стал орудием для гонений

«Я не работаю в совмине и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие такого списка. Сейчас против общественников, высказывающих свое мнение (не всегда лицеприятное, но объективное) действительно идет информационная война. Например, в газете «Информер» открыто написали, что я и такие же, как я, люди, которые дают интервью Крым.Реалии – провокаторы. К сожалению, общение и откровенный разговор с Крым.Реалии стал орудием для гонений. Граф Каховский открыто призывает в эфире телеканала Крым-1 в авторской передаче «Информационная война» начать борьбу с «недовольными провокаторами» в сети Фейсбук. Так что быть честным в суждениях и высказывать свои мысли становится опасным из-за возможности быть уличенным в сговоре с «сепаратистами» и причисленным к врагам России и Крыма. Конечно же, это чушь! И как моим читателям не знать, как я отношусь к России и насколько я люблю Крым. Я сделала свой выбор и не жалею о нем. Я гражданка России и, несмотря ни на что, буду и дальше служить в защиту интересов крымчан, в первую очередь», – заявила Крым.Реалии общественница.

А вот руководитель объединения «Антикоррупционное бюро Республики Крым» Андрей Мезин не верит в наличие «черных списков». «Это всего лишь слухи», – заявил он корреспонденту Крым.Реалии.

В эпоху Интернета какие-либо «черные списки» просто смешны... хотя чиновники, безусловно, проводят мониторинг общественного мнения

Подобной точки зрения придерживается и журналист Сергей Сардыко. «С появлением социальных сетей расширяется быстрая самоорганизация населения и поэтому административно-командная вертикаль не очень эффективна. Для гражданского общества в эпоху Интернета какие-либо «черные списки» просто смешны, я не верю в их существование, хотя чиновники, безусловно, проводят мониторинг общественного мнения», – отметил журналист.

С вопросом о существовании «черных списков» в российское Министерство внутренней политики, информации и связи обратился координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, где его заверили в отсутствии и недопустимости подобных списков и каких-либо ограничений свободы самовыражения с их стороны.

«В соответствии с Положением о министерстве, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым №154 от 27 июня 2014 года, ведомство не может оказывать влияние на политику средств массовой информации, так как министерство не осуществляет контрольно-надзорные функции. Дополнительно сообщаем, что министерство не располагает информацией о существовании «черных списков», указанных вами в обращении», – говорится в ответе ведомства.

По словам Джеппарова, он знал, что ответ будет именно таким, но «было интересно получить официальную реакцию на данную тему».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове