Узбекские спецслужбы пообещали оказать властям США помощь в расследовании теракта 31 октября в Нью-Йорке . Согласно обвинениям, которые были предъявлены в суде вечером, 2 ноября, 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов арендовал грузовик, выехал на нем на велодорожку в нижнем Манхэттене, где задавил насмерть восемь человек и ранил еще 12. Саипов в суде заявил, что не раскаивается, сказал, что хотел убить "как можно больше" людей, и пояснил, что вдохновлялся видеороликами террористической организации "Исламское государство".

Журналистам узбекской службы Радио Свобода удалось связаться с его сестрой Умидой Саиповой (сейчас ее телефон уже не отвечает). Женщина подтвердила, что отец и брат Саипова уже два дня находятся на допросах в узбекских спецслужбах.

"С тех пор как мы услышали об этом, мы все в шоке. Мать только что выписали из больницы: она была без сознания два дня. Она была в ужасе. Нас всех допрашивали. Отца и дядю до сих пор где-то держат и допрашивают. Они сказали, что их отпустят домой, когда разрешит начальство", – рассказала Умида Саипова.

Сестра подозреваемого умоляет президента США Дональда Трампа не выносить ее брату смертный приговор (Трамп ранее потребовал приговорить Саипова к смертной казни, а перед этим – отправить в Гуантанамо) и сказала, что то, что сделал ее брат, он "не мог сделать в одиночку".

Кто-то отравил его разум, он обязательно придет в себя

"Нет, ни в коем случае не надо его приговаривать к смерти, вот так сразу. Я должна сказать об этом справедливому суду в США. Я должна увидеть, удостовериться, что этот человек – тот самый мой брат, с которым я говорила за день до этого. Кто-то отравил его разум, он обязательно придет в себя!" – уверена женщина.

По ее словам, семья часто общалась с Саиповым и после его отъезда в Америку. Он скучал по дому и хотел вернуться в Узбекистан.

"Он вообще не рвался в Америку. Друг предложил ему поучаствовать в лотерее грин-карт. И он выиграл, а его друг – нет. Брат был в шоке, долго не верил, что выиграл. Когда выиграл, долго искал информацию о переезде. Долго думал – уходить с работы в Ташкенте или нет", – рассказала женщина.

В Ташкенте Саипов закончил финансовый институт, работал бухгалтером в гостинице.

"Он собирался вернуться обратно, сильно скучал по дому. Иногда во время телефонных разговоров он плакал, говорил, что скучает. Но каждый раз у него появлялись какие-то обстоятельства, из-за которых он не мог вернуться. То один ребенок, то второй. Когда мать последний раз ездила к нему в США, он и тогда ей говорил, что планирует вернуться", – подчеркнула Умида Саипова.

Женщина сказала, что признаков религиозности ее брат не проявлял. И даже борода, которую он носил, якобы не была признаком исламского экстремиста.

Я спросила его, зачем он отрастил бороду, и он ответил, что в целях безопасности и чтобы выглядеть старше

"Если бы мы знали, что у него такие взгляды, мы бы его обязательно привезли обратно в Узбекистан. Он стал носить бороду уже после того, как женился в Америке. Мы были в шоке, не ожидали увидеть его с бородой. Я спросила его, зачем он отрастил бороду, и он ответил, что в целях безопасности и чтобы выглядеть старше. Потому что, по его словам, его однажды избили грабители на заправке, думая, что он молодой, и он хотел выглядеть старше. К тому же он работал дальнобойщиком, находился в дороге по 10 дней, ему не всегда удобно было бриться", – заявила Саипова.

Женщина отметила, что разговаривала с братом 30 октября.

"Я говорила с ним, у него было хорошее настроение, как обычно. Он сказал, что купил пирожное, точно такое же, как я ему делала. Ему нравились пирожные", – рассказала она.

То, что он сделал, он не мог сделать в одиночку

"Мы хотим поехать в Америку и увидеться с ним, узнать от него самого, что случилось. Мы не знаем, кто отравил его разум. Может есть какая-то организованная группировка. Он был очень доверчивым и простым человеком, всегда был готов помочь. То, что он сделал, он не мог сделать в одиночку. Это невозможно себе представить", – отметила женщина.

Уроженец Ташкента приехал в Америку в 2010-м году, выиграв грин-карту в лотерею. Тогда ему был 21 год. Он жил во Флориде, потом в Огайо, а в последнее время – в городе Паттерсоне в Нью-Джерси. Его знакомые в США отзываются о нем как об агрессивном молодом человеке с финансовыми проблемами, но не как о радикальном исламисте. ​

Семья Саипова в Ташкенте считалась благополучной и совсем не религиозной. До отъезда в США молодой человек окончил финансовый институт и работал бухгалтером в ташкентской гостинице.

Следователи предполагают, что идеями джихадистов Саипов увлекся уже в США. В последний год перед терактом мужчина жил в Нью-Джерси и, по словам соседей, общался с людьми, похожими на исламистов:

В суде 2 ноября Саипов рассказал, что свою акцию планировал "около года", а непосредственную подготовку вел два месяца, и день атаки он выбрал неслучайно: во время празднования Хэллоуина на улицах города особенно многолюдно. По его словам, грузовик он арендовал 22 октября и предварительно отработал на нем повороты на улице, на которой планировал совершить нападение. Также Саипов заявил, что рассчитывал задавить больше людей и хотел доехать до Бруклинского моста, но случайно врезался в автобус.