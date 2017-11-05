Обвиняемый в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России житель Феодосии Сулейман Кадыров 31 октября подписал документы об окончании ознакомления с материалами возбужденного против него 7 октября 2016 года уголовного дела.

Следователь ФСБ инкриминирует ему преступление согласно ч. 2 ст. 280.1, т.е. публичные призывы в сети Интернет к нарушению территориальной целостности России.

«Уже три крымчанина получили уголовное преследование по этой статье. Это Ильми Умеров, Николай Семена и Сулейман Кадыров. Я встречался со всеми из них. Им очень важна моральная поддержка. С Сулейманом Кадыровым мы знакомы давно, знаю его как активиста, неспособного оставаться в стороне от проблем людей, поэтому он востребован и полезен как общественник», – рассказал Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, навестивший 3 ноября своего коллегу-правозащитника Сулеймана Кадырова в Феодосии.

С Сулейманом Кадыровым мы знакомы давно, знаю его как активиста, неспособного оставаться в стороне от проблем людей, поэтому он востребован и полезен как общественник

«После ознакомления с материалами уголовного дела с меня взяли подписку о невыезде из Феодосии. Теперь, чтобы даже съездить в Симферополь, мне нужно получать разрешение следователя», – сообщил Сулейман Кадыров.

По информации Сулеймана Кадырова за его спиной большой стаж работы в правоохранительных органах. Поначалу он хотел связать свою жизнь с технической профессией, поступив в политехнический институт, но проучившись один год, понял, что это не его призвание. Ему больше нравилась работа с людьми, а потому он поступил в Рязанское училище МВД. Говорит, что удалось поступить, потому что его приняли за казанского татарина. В графе «национальность» в его учебном деле значилось «татарин», а не крымский татарин, каковым он является на самом деле. А далее началась его успешная карьера в милиции, где он занимал высокие должности, был начальником криминальной милиции города Феодосии, первым заместителем начальника феодосийской милиции и год исполнял обязанности начальника Феодосийского горотдела МВД. Поскольку работе отдавался больше, чем на сто процентов, то закончилось это все инсультом головного мозга и инвалидностью. После ухода на пенсию появилась возможность заняться общественной работой и Сулейман Кадыров становится активистом крымскотатарского национального движения.

После российской аннексии Крымского полуострова Сулейман Кадыров не стал продлевать свою инвалидность, как опытный юрист активно занялся правозащитной деятельностью. По его словам, это, очевидно, и стало причиной последовавшего в 2016 году уголовного дела против него.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в его дом. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон

Сулейман Кадыров обвиняется в призывах к сепаратизму за перепост и комментирование в социальных сетях ролика, где, по версии следствия, содержатся призывы к «возвращению Крыма». 5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в его дом. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск осуществлялся на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер».

Задолго до обыска в моем доме, я обнаружил наблюдение за собой. Понимал, что под меня начали «копать», но прекращать свою правозащитную деятельность не стал

«Как опытный оперативник, задолго до обыска в моем доме, я обнаружил наблюдение за собой. Понимал, что под меня начали «копать», но прекращать свою правозащитную деятельность не стал. Тот злосчастный комментарий в соцсети, где написано, что «я, Сулейман Кадыров, поддерживаю…» и т.д. и т.п. – это даже не мой стиль. И кто вообще в комментариях представляется именем и фамилией, если это и так понятно. Но ФСБ нужен был повод для моего уголовного преследования и они его нашли. И пусть даже это мой комментарий, как они считают, но все три экспертизы, проведенные в рамках моего дела, утверждают, что в этом комментарии лишь озвучено мое мнение, но никак не призывы к нарушению целостности Российской Федерации», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии правозащитник.

Поводом послужил комментарий активиста в соцсетях, оставленный под видео некоего человека, именуемого себя Демьяном Демьянченко.

«Как оказалось, за псевдонимом Демьян Демьянченко стоит реальный человек. Мы нашли его по решению Октябрьского районного суда города Томска», – сообщил правозащитник.

«Кадиров К.Т., при помощи WEB-камеры, подключенной к стационарному персональному компьютеру, расположенному в..., произвел видеозапись, в которой, представившись Демьяном Демьянченко, крымским татарином, проживающим в г. Симферополе, сообщил, что им осуществляется организация деятельности вооруженного формирования «Батальон Крим» для ведения боевых действий на стороне Украины в целях насильственного и противоправного отделения Республики Крым от Российской Федерации и призвал к осуществлению действий по реализации указанных целей: к сбору материальных средств на нужды батальона; к вступлению в батальон с последующим участием в военных действиях; к информационно-пропагандистскому участию в деятельности батальона. Указанное видеообращение 17 июля 2014 года, после монтажа и редактирования, а именно: ретушевка лица, изменение голоса путем наложения на запись звуковых эффектов, было закачано и размещено Кадировым К.Т. на сервисе «Youtube» по адресу: www.youtube.com/watch?v=HOIhyBE2t3I, с отражением на сервисе информации об адресе официального сайта созданного им батальона – http://bncrimea.kiev.ua/», – сообщается в решении суда.

«Но самое интересное, что суд оправдал этого человека. Мы приложили данное решение к материалам моего уголовного дела», – отмечает Сулейман Кадыров.

«Признать Кадирова К.Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года №433-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 300 (трехсот) часов обязательных работ с их отбыванием на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. На основании п.п.9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Кадирова К.Т. от назначенного наказания и снять с него судимость», – говорится в приговоре суда.

Допускаю, что могут присудить и реальный срок поселения. В общем, готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Сулеймана Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

«После того, как в банке заблокировали мою пенсионную карточку, мне пришлось долго доказывать свое право на получение пенсии. Все же я отстоял это право, но теперь, чтобы ее получить, мне утром в указанный день нужно идти на почту, делать заказ, а после обеда вновь приходить, чтобы получить деньги», – сообщил Крым.Реалии правозащитник.

По словам Сулеймана Кадырова он не исключает, что суд может приговорить его и к реальному сроку.

«Допускаю, что могут присудить и реальный срок поселения. В общем, готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее», – отметил правозащитник.