27 октября, в День абхазского (апсуа) языка премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили выступил с инициативой разработки государственной программы по защите и развитию абхазского языка. Разработкой программы будут заниматься министерство образования и науки и аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия. В оккупированной Абхазии инициативу назвали бессмысленной и даже вмешивающейся во внутренние дела «государства».

Под «государством» Абазия подразумевало себя, признанную независимой только Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Тувалу. Еще до начала войны 1992-1993 годов, когда только формировалось сепаратистское «сопротивление», один из идеологов и лидеров Владислав Ардзинба после многих лет, проведенных в московском институте востоковедения АН СССР, вернулся в Сухуми и ненадолго возглавил Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. Гулиа. В 1989 году он уже был депутатом Верховного Совета СССР, а под крылом начальника отдела Аналитического управления КГБ СССР, полковника, ныне депутата Государственной думы от «Единой России» Отари Аршба проходил азы политической жизни.

В Википедии без ложной скромности написано, что именно полковник Аршба «в 1989 –1991 годах стоял у истоков абхазской государственности новейшего времени, являясь советником-консультантом и организатором политической деятельности Ардзинба», а в 1992-1993 годах «был одним из основных финансовых спонсоров укрепления обороноспособности Абхазии». Сейчас он официальный миллиардер с личной охраной, продолжает заниматься Абхазией: 11 мая 2012 принял участие во встрече Путина и «президента Абхазии» Анкваба в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Он уже кандидат политических наук, защитивший диссертацию на тему «Этнополитический конфликт: сущность и технологии управления», где использовал свой опыт абхазского сепаратизма.

Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам: официально письменность была принята в 1928 году

Конечно, полковник Аршба не единственный, кто обосновывал абхазскую «государственность», убеждая общественность в том, что грузины «гнобили» абхазов, не давали им развиваться, «уничтожали» абхазский язык». Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам: официально письменность была принята в 1928 году, изначально в основу письменности лег латинский алфавит, позже использовался грузинский алфавит. С 1954 года абхазская письменность перешла на кириллицу.

Когда абхазские сепаратисты в 1988 году активизировались, вряд ли тогда нашлись люди, кто бы мог предположить, что все это происходило не без ведома КПСС и КГБ.

После событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года, когда советские солдаты разогнали сидящую акцию сторонников Звиада Гамсахурдиа, абхазские сепаратисты уже не скрывали своего отношения к Грузии и грузинам. Дождавшись распада СССР, они заявили о своей «независимости», оставаясь в полной зависимости от Москвы. Незадолго до этого, 18 марта 1989 года, в селе Лыхны на сходе было принято обращение к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров СССР с просьбой «восстановить статус Советской Социалистической Республики, который Абхазия имела в 1921 году при жизни В. И. Ленина».

Абхазскими историками написано несколько трудов, в которых была сочинена «великая история» Абхазии и утверждалось о происхождении языка чуть ли не от шумеров

За 24 года «независимости» абхазскими историками написано несколько трудов, в которых, как водится на постсоветском пространстве, была сочинена «великая история» Абхазии и утверждалось о происхождении языка чуть ли не от шумеров. На самом деле абхазский (или точнее, язык апсуа) – всего лишь один из абхазо-адыгской группы языков, его абхазо-абазинская ветвь. Родственными являются абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский, и ныне мертвый убыхский языки. У части из них не было своей письменности, алфавит был придуман уже при советской власти вначале на основе латиницы, потом кириллицей. Только у адыгейского и кабардино-черкесского языков с середины 19 века была письменность на основе арабской графики.

Первую абхазскую грамматику создал в 1862 году барон Петр Услар, в 1928 году был разработан алфавит на основе латиницы, с 1937 по 1954 была введена письменность на основе грузинского алфавита, затем опять кириллица. Поскольку никакой другой письменности ранее не существовало, то все псевдоисторические труды о древней истории абхазов – из области фантазии постсоветских ученых. Как и древнее «абхазское православие» не могло существовать на территории Абхазии по одной лишь причине – первая Библия на абхазском языке появилась только в конце 19 века. В советское время началось историческое сочинительство: в 1925 году Дмитрий Гулиа издал свой труд «История Абхазии». В нем он обосновывал тезис об эфиопско-египетском происхождении абхазов, согласно которому предки абхазов якобы переселились на Кавказ из северо-восточной Африки.

Идеологи абхазского сепаратизма не предусмотрели в конце 1980-х годов главного – рано или поздно необходимо будет воплощать задуманное, в том числе и «возрождать язык». Однако они столкнулись с реальностью – даже после этнической чистки и изгнания из Абхазии в 1993 году больше половины населения, преимущественного этнических грузин, абхазы все равно не стали преобладающим населением. Помимо того, что в Абхазии живут коренные грузины-мегрелы, армянская община увеличилась за счет многочисленных переселенцев из Карабаха, для которых запись в «конституции Абхазии» о государственном абхазском языке – пустой звук. К тому же, фонетика абхазского языка настолько сложна и своеобразна, что выучить его только под силу большим романтикам.

Сепаратисты стали понимать, что они не могут не то что «восстановить», им впору надо кричать о том, что язык исчезает

Шло время, и сепаратисты стали понимать, что они не могут не то что «восстановить», им впору надо кричать о том, что язык исчезает. 20 февраля 2003 года Владислав Ардзинба встретился с «министром юстиции» Абхазии Тенгизом Лакербая, чтобы затронуть вопрос о статусе абхазского языка. Ардзинба заявил, что «министерство» должно уделять больше внимание соблюдению конституционного положения об абхазском языке как государственном. Он сказал, что абхазский язык мало используется в наружной рекламе, при оформлении юридических документов и т.д. До сих пор относительно малое использование абхазского языка связано с тем, что этот язык признается одним из сложнейших в мире, и даже для его носителей овладение абхазской орфографией представляет порой очень большую трудность.

В 1919 году в пору существования Демократической Республики Грузия Дмитрий Гулиа начал выпускать газету «Аҧсны» (Абхазия), а после захвата Красной армией она стала называться «Красная Абхазия». При большевиках стали выходить первые книги на абхазском языке кириллицей – поначалу это были сборники фольклора, преданий и мифов, но по большей части авторы предпочитали писать по-русски. О поводах, благодаря которым абхазский язык был изгоем в Советском Союзе, не принято говорить, тогда одинаково исчезало большинство из более чем 290 языков СССР, быстрее всего – бесписьменные. К тому же, абхазский язык никогда не был языком науки и культуры, если не считать запись преданий. До сих пор абхазский язык лишь частично используется в СМИ и почти никогда в государственных документах.

В 2007 году на конгрессе представителей диаспоры в бельгийском Антверпене было решено отмечать День абхазского языка 27 октября во всех странах проживания диаспоры. Как встретили этот день в Грузии? На территории оккупированной Абхазии на абхазском языке выходят три газеты, где только часть площади отведена для государственного языка, остальные выходят на русском. Из «государственных» сайтов страницы на абхазском есть на «президентском», «парламентском», «министерства культуры», «комитета по репатриации», нет ни слова на абхазском – на сайте «правительства», «министерства образования», «контрольной палаты», «МВД», «Службы госбезопасности», «министерства по курортам и туризму», «таможенного комитета», «комитета по физкультуре и спорту».

У Тбилиси больше интереса к абхазскому языку и прежде всего по политическим причинам

В Конституции Грузии абхазский язык декларирован как государственный на территории Абхазии, поэтому на нескольких государственных сайтах есть страницы на абхазском языке – правительства Грузии, министерства юстиции, правительства Абхазии в изгнании. Несмотря на недостаток носителей языка, в Тбилиси стараются поддерживать информационное пространство на абхазском языке, издают книги и справочники. При Сухумском университете в изгнании работает Научно-исследовательский институт абхазского языка и культуры.

У Тбилиси больше интереса к абхазскому языку и прежде всего по политическим причинам – можно лишний раз подчеркнуть ничтожность российской политики на оккупированных территориях, когда имперцам важнее чужая земля, чем чужие люди. И чем больше проходит времени, тем меньше шансов у «властей» Сухуми, что абхазский язык когда-нибудь станет полноправным или хотя бы сохраненным в нынешнем состоянии. Само собой, после заявления премьер-министра Грузии в Сухуми на разные лады начали ругать и издеваться над этим предложением, но реально ничего изменить они уже не способны. Через три дня после Дня абхазского (апсуа) языка в Сухуми состоялся двухдневный семинар по повышению квалификации преподавателей русского языка для более 80 учителей со всех уголков Абхазии, который, как сообщалось, «провели высококлассные эксперты в области русского языка – кандидаты филологических наук, доценты ведущих ВУЗов России».