В Крыму прошли мероприятия, посвященные российскому «Дню народного единства». Как и в предыдущие годы, государственный праздник России остался незамеченным большинством крымчан.

Несмотря на все усилия российской власти Крыма и Севастополя, сделать празднование «Дня народного единства» по-настоящему народным и массовым не получается уже третий год.

Массовость решили «обеспечить» старым проверенным способом – согнав бюджетников, студентов и школьников.

Евгений Яковлев

На шествие согнали весь педагогический состав города.

Наталия Василевская

советский парад, дежавю…

Александр Малеев

И все добровольно-принудительно…

Многие крымчане признаются в соцсетях, что не видят смысла отмечать «День народного единства».

Светлана Дремлюгина

искуственный праздник…

Алексей Крымский

Жрать нечего. Цены заоблачные, а доходы мизерные. Какой нафиг день единства? Огромный разрыв в обществе между бедными и богатыми…

Valery Solovyev

Сегодня на Юмашевском продрынке подслушал...Благодарная торговка клиентке:"С праздничком!!!" Клиентка, укладывая в пакет картошку:"С каким??Единением с Северной Кореей!?"))))

Александр Горный

Мне не нравится 4 ноября. На этот день нам навязали силиконовый праздник народного единства. Я очень с трудом это представляю что это такое. Вместе должны водку пить или на гармошке играть? Зачем? Великий праздник Победы 9 мая и есть тот праздник, когда мы все едины и непобедимы. Сегодня по разнарядке сверху выйдут миллионы людей. По телевизору покажут силиконовую картинку.

7 ноября был праздником, несмотря на его заиделогизированность. Можно к нему относиться по разному, но он до сих пор остаётся для многих красным днём в календаре.

У крымчан к нему своё отношение, многие просто не знают как нам эту дату придумали.....

Так что для меня это просто выходной день и надеюсь погода будет хорошая. Если вам сегодня идти по разнарядке сверху, то сочувствую искренне.

Спасибо партии Единая Россия за силикон на зубах!

Игорь Игорев

В России все нынче показное и силиконовое, а в Крыму и подавно. Все фейковое и силиконовое

Природа пока что ещё настоящая. Но боюсь это ненадолго