Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамским архивом". Paradise Papers ("Райские досье" или "Файлы райских островов") содержит 13,4 миллиона регистрационных документов офшорных компаний, в первую очередь на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах. Этот реестр вела регистрационная компания Appleby.

Авторы доклада нашли в списках компаний имена политических деятелей со всего мира. Они предполагают, что офшорные компании и их владельцы таким образом уходили от налогообложения.

Кто есть в списках?

Министр торговли США

Как следует из доклада, Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, которая занимается перевозками сжиженного природного газа. Navigator, в свою очередь сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". Значительная часть "Сибура" принадлежит Кириллу Шамалову (Reuters и несколько других СМИ называют его мужем младшей дочери Путина Катерины Тихоновой), а также близкому другу Путина Геннадию Тимченко.

И Тимченко, и другой акционер "Сибура" Леонид Михельсон находятся под санкциями США.

Помимо связей с "Сибуром", Navigator также ведет бизнес с PDVSA, венесуэльской госкомпанией, которая занимается добычей нефти и лично контролируется Николасом Мадуро и его приближенными. И сама компания, и несколько ее руководителей находятся в США под санкциями.

Авторы доклада подчеркивают, что Росс – миллиардер и известный на фондовом рынке инвестор. Однако он отошел от управления практически всем бизнесом, когда в феврале 2017 года стал министром в кабинете Трампа – за исключением Navigator Holdings, долей в которой он владеет с 2012 года через цепочку компаний-посредников на Каймановых островах. Пресс-секретарь министра утверждает, что лично с Шамаловым-мл., Геннадием Тимченко или Леонидом Михельсоном Росс не встречался и поддерживает санкции, которые наложены в США на бизнес, связанный с Кремлем.

Госсекретарь США

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США в администрации Трампа, был директором зарегистрированной на Бермудских островах компании Marib Upstream Services Co. Она занималась добычей нефти и газа в Йемене и была связана с компанией ExxonMobile, где Тиллерсон проработал всю жизнь. Будущий госсекретарь был директором офшорной структуры в 1997-1998 годах, когда был президентом Exxon Yemen.

Королева Великобритании

У британской королевы Елизаветы II есть частный фонд Duchy of Lancaster, который управляет ее личным состоянием. Он вложил $7,5 миллионов в зарегистрированный на Каймановых островах фонд Dover Street VI. Одна часть инвестиций фонда была связана с технологичными компаниями, которые занимались разработкой сканеров отпечатков пальцев для мобильных телефонов, другая – с вложениями в университеты в Великобритании и США и банк в ОАЭ.

Однако фонд также вкладывал деньги в британскую компанию BrightHouse, которая занималась ростовщичеством и выдавала займы примерно под 99,9% годовых.

В прошлом году инвестфонд принес королеве прибыль в размере $360 тысяч. Пресс-служба монарха утверждает, что она заплатила налоги с этих доходов, а об инвестициях в BrightHouse ничего не знала: эта компания была выбрана консультантами по инвестициям.

Украинский политик, друг Януковича

Антон Пригодский, депутат Верховной Рады в 2006-2014 годах, член президиума Политсовета Партии Регионов считается одним из наиболее давних товарищей Виктора Януковича и одним из наиболее влиятельных закулисных игроков в его партии.

ICIJ нашел у Пригодского зарегистрированную на Мальте компанию TUC Ltd., в которой он является единственным владельцем. Ей принадлежат активы на сумму в $6,6 миллионов – построенная в Нидерландах яхта Santa Maria, владелец которой официально не раскрывается.

Также Пригодскому частично принадлежит зарегистрированная на той же Мальте компания Ala Int. Ltd., которая занимается инвестициями в авторские права, недвижимость и сельское хозяйство.

Министр оборонной промышленности Казахстана

У министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова нашлась зарегистрированная на Мальте компания Centraz Finance Ltd., основанная еще в 1998 году: она до сих пор ведет хозяйственную деятельность.

Другой ее директор – брат Атамкулова Ерлан, который в 2002–2007 годах возглавлял "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"). Он ушел в отставку после обвинений в коррупции, но так и не был арестован или официально в чем-либо обвинен. Мальтийская компания, директорами которой являются братья, занимается производством и продажей вина.

Глава "КазМунайГаз"

Бывший министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мынбаев, который с 2013 года является председателем правления государственной нефтяной компании "КазМунайГаз", по данным расследователей, – акционер зарегистрированной на Бермудских островах компании Meridian Capital Ltd. Другим владельцем компании также является Аскар Алшинбаев, один из учредителей Казкоммерцбанка. Мынбаеву в Meridian Capital Ltd. в 2011 году принадлежало 20%, а сама компания в 2006 году владела активами на сумму в более чем $3 миллиарда

Через этот офшор вкладывали деньги в предприятия горнодобывающей, золотодобывающей отраслей, а также в нефтяные компании. Также Meridian Capital принадлежат несколько аэропортов в России (в Калининграде и Минеральных водах) и Казахстане, а одно время также принадлежал торговый центр "Галерея" в Санкт-Петербургe. В 2012 году он был продан за более чем 1 миллиард долларов.

Депутат Европарламента от Литвы

Член Европарламента от Литвы Антанас Гуога также является профессиональным игроком в покер, известным как Tony G. Он – основатель и бывший акционер игорной компании iBus Media Ltd., зарегистрированной на острове Мэр. Сейчас ему принадлежит зарегистрированная на Мальте SG Holdings Ltd. В своей декларации, которую Гуога был обязан подавать как член парламента, политик принадлежащий ему офшор не раскрыл. Однако утверждает, что был в компании лишь инвестором, а не человеком, который вел хозяйственную деятельность и якобы уплатил все положенные налоги.