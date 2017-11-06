6 ноября исполняется 49 лет с дня героической смерти Василия Макуха, совершившего акт самосожжения в самом центре Киева. Живым факелом он пробежал по Крещатику, призывая земляков к борьбе за независимую, свободную Украину и свободную от оккупантов Чехословакию.

Жизнь Василия Макуха, уроженца Львовщины, ‒ это осмысленная и целенаправленная дорога, по которой он шел неотступно, несмотря на каторгу, допросы и преследования. Он хотел лишь одного ‒ свободной жизни украинцам в свободной стране.

В 17 лет Василий Макух вступил в ряды УПА. В 1946 году его поймали – раненного в бою с советскими пограничниками. Приговор суда не заставил себя ждать: 10 лет каторги в сибирских концлагерях. На свободу Василий Макух вышел в 1956 году, но с того времени он постоянно находился под наблюдением советских спецслужб.

О слежке Василий Макух знал, но отвергал возможности сойти с дороги. В переписке с семьей и единомышленниками он всегда писал «Слава Украине!». Жене Лидии родом из Днепра, с которой он познакомился в ссылке, Василий Макух как-то признался: «Сейчас или позже, отдам свою жизнь за свободу Украины».

Мощный импульс к борьбе дали события августа 1968 года, когда войска так называемого «мирного» варшавского пакта оккупировали Чехословакию. Свой выбор Василий Макух сделал без колебаний: в октябре письмами попрощался с родными и друзьями, собрал сумку, в которой кроме яблок была еще бутылка с бензином, и поездом из Львова 5 ноября приехал в Киев.

Василий Макух стремился привлечь внимание современников к подневольной русифицированной Украине и оккупированной советским режимом Чехословакии. На Крещатике он облил себя бензином и поджег. Охваченный огнем, как живой факел, Василий Макух бежал по центру Киева, бесстрашно выкрикивая лозунги: «Да здравствует свободная Украина!», «Долой оккупантов!».

Василия Макуха поймала милиция, пыталась потушить огонь, но было поздно: Василий Макух упал и уже не очнулся, хотя врачи получили от КГБистов приказ любой ценой спасти его жизнь.

Его огонь пылает до сих пор

Жизнь Василия Макуха не спасли, но его огонь пылает до сих пор. О героическом поступке Василия Макуха, о небывалом в новейшей европейской истории украинском «живом факеле» заговорил мир. Вслед за Василием Макухом встал на бой «за нашу и вашу свободу» 20-летний пражский студент Ян Палах. 16 января 1969 года он также поджег себя и пробежал по Вацлавской площади Праги, чтобы продемонстрировать открытый протест против советской оккупации. На третий день после этого, 19 января, Ян Палах умер.

Каждый год в день гибели Яна Палаха чехи собираются на Вацлавской площади, чтобы почтить своего героя, зажигают свечи, кладут цветы. Вспоминают они и украинского героя Василия Макуха, защищавшего независимость Украины и независимость Чехословакии.

«Поступок Василия Макуха повторили борцы против тоталитаризма из Литвы, Польши и Чехии. Через 10 лет после Макуха самосожжение совершил Олекса Гирнык на Чернечей горе в Каневе, протестуя против русификации Украины советским режимом», ‒ отмечает председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

14 ноября ‒ день рождения Василия Макуха. В этом году ему бы исполнилось 90 лет.

Год назад группа чешских активистов выступила с инициативой присвоить одной из пражских улиц имя Василия Макуха. Но, как отметил в беседе с Радіо Свобода сотрудник Института по изучению тоталитарных режимов Павел Риячек, «инициативная группа с нами не контактировала».

«Василий Макух заслужил иметь в Праге улицу своего имени, так же, как поляк Рихард Сивец – на улице его имени стоит здание нашего Института. Жаль, что так и остается невыполненным обещание инициативной группы чешских активистов назвать одну из улиц в Праге именем украинского героя Василия Макуха», ‒ отметил Павел Риячек.

А в Киеве о героическом акте самосожжения Василия Макуха сейчас напоминает памятная таблица, установленная на Крещатике.