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Общество

Живой факел Василий Макух

Василий Макух в кругу семьи. Фото из архива жены Василия Макуха

6 ноября исполняется 49 лет с дня героической смерти Василия Макуха, совершившего акт самосожжения в самом центре Киева. Живым факелом он пробежал по Крещатику, призывая земляков к борьбе за независимую, свободную Украину и свободную от оккупантов Чехословакию.

Василий Макух
Василий Макух

Жизнь Василия Макуха, уроженца Львовщины, ‒ это осмысленная и целенаправленная дорога, по которой он шел неотступно, несмотря на каторгу, допросы и преследования. Он хотел лишь одного ‒ свободной жизни украинцам в свободной стране.

В 17 лет Василий Макух вступил в ряды УПА. В 1946 году его поймали – раненного в бою с советскими пограничниками. Приговор суда не заставил себя ждать: 10 лет каторги в сибирских концлагерях. На свободу Василий Макух вышел в 1956 году, но с того времени он постоянно находился под наблюдением советских спецслужб.

Чешский город Плзень в день вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, 21 августа 1968 года
Чешский город Плзень в день вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, 21 августа 1968 года

О слежке Василий Макух знал, но отвергал возможности сойти с дороги. В переписке с семьей и единомышленниками он всегда писал «Слава Украине!». Жене Лидии родом из Днепра, с которой он познакомился в ссылке, Василий Макух как-то признался: «Сейчас или позже, отдам свою жизнь за свободу Украины».

Василий Макух с супругой Лидией
Василий Макух с супругой Лидией

Мощный импульс к борьбе дали события августа 1968 года, когда войска так называемого «мирного» варшавского пакта оккупировали Чехословакию. Свой выбор Василий Макух сделал без колебаний: в октябре письмами попрощался с родными и друзьями, собрал сумку, в которой кроме яблок была еще бутылка с бензином, и поездом из Львова 5 ноября приехал в Киев.

Василий Макух стремился привлечь внимание современников к подневольной русифицированной Украине и оккупированной советским режимом Чехословакии. На Крещатике он облил себя бензином и поджег. Охваченный огнем, как живой факел, Василий Макух бежал по центру Киева, бесстрашно выкрикивая лозунги: «Да здравствует свободная Украина!», «Долой оккупантов!».

Василия Макуха поймала милиция, пыталась потушить огонь, но было поздно: Василий Макух упал и уже не очнулся, хотя врачи получили от КГБистов приказ любой ценой спасти его жизнь.

Советские солдаты пытаются потушить горящий танк, подожженный протестующими возле здания Чехословацкого радио в Праге, 21 августа 1968 года
Советские солдаты пытаются потушить горящий танк, подожженный протестующими возле здания Чехословацкого радио в Праге, 21 августа 1968 года

Его огонь пылает до сих пор

Жизнь Василия Макуха не спасли, но его огонь пылает до сих пор. О героическом поступке Василия Макуха, о небывалом в новейшей европейской истории украинском «живом факеле» заговорил мир. Вслед за Василием Макухом встал на бой «за нашу и вашу свободу» 20-летний пражский студент Ян Палах. 16 января 1969 года он также поджег себя и пробежал по Вацлавской площади Праги, чтобы продемонстрировать открытый протест против советской оккупации. На третий день после этого, 19 января, Ян Палах умер.

Каждый год в день гибели Яна Палаха чехи собираются на Вацлавской площади, чтобы почтить своего героя, зажигают свечи, кладут цветы. Вспоминают они и украинского героя Василия Макуха, защищавшего независимость Украины и независимость Чехословакии.

«Поступок Василия Макуха повторили борцы против тоталитаризма из Литвы, Польши и Чехии. Через 10 лет после Макуха самосожжение совершил Олекса Гирнык на Чернечей горе в Каневе, протестуя против русификации Украины советским режимом», ‒ отмечает председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

14 ноября ‒ день рождения Василия Макуха. В этом году ему бы исполнилось 90 лет.

Год назад группа чешских активистов выступила с инициативой присвоить одной из пражских улиц имя Василия Макуха. Но, как отметил в беседе с Радіо Свобода сотрудник Института по изучению тоталитарных режимов Павел Риячек, «инициативная группа с нами не контактировала».

«Василий Макух заслужил иметь в Праге улицу своего имени, так же, как поляк Рихард Сивец – на улице его имени стоит здание нашего Института. Жаль, что так и остается невыполненным обещание инициативной группы чешских активистов назвать одну из улиц в Праге именем украинского героя Василия Макуха», ‒ отметил Павел Риячек.

А в Киеве о героическом акте самосожжения Василия Макуха сейчас напоминает памятная таблица, установленная на Крещатике.

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