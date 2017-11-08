У крымчан, проживающих на материковой части Украины, снова возникли проблемы с ПриватБанком. С сентября переселенцы из Крыма начали получать уведомления о том, что они являются нерезидентами. Им заблокировали ряд банковых операций, в частности возможность положить деньги на личный счет.

В октябре переселенцу из Крыма Георгию (имя изменено) не пришел денежный перевод на его карту ПриватБанка. Он зашел в онлайн-сервис «Приват24», чтобы выяснить причину проблемы. В чате оператор банка сообщил Георгию, что его приравняли к нерезиденту Украины, поскольку он имеет крымскую регистрацию.

Георгий выехал из Крыма в Киев в 2014 году. Он получил справку внутренне перемещенного лица и продолжил пользоваться услугами ПриватБанка.

«После того, как мне снова написали, что я нерезидент, я пошел в банк, предъявил справку, и меня разблокировали. Причем справку предъявил старую, которую получил еще в 2014 году, когда мы с женой сбежали из Крыма», – рассказал Георгий в комментарии для Крым.Реалии.

Такая же проблема возникла у крымчанки Елизаветы, которая теперь тоже проживает в Киеве. Она пользовалась услугами ПриватБанка еще в то время, когда жила в Крыму. Но в 2014-м ее счет, как и счета других жителей полуострова, заблокировали. Несколько месяцев Елизавета добивалась от сотрудников банка того, чтобы они вернули ей доступ к средствам. Ее счет разблокировали после того, как она предоставила справку переселенца.

При попытке перевести деньги вылезла ошибка «невозможно создать платеж на карту нерезидента»

«Долгое время проблем не возникало. Но в сентябре случилась волна внезапной блокировки карт крымчан – знаю о двух таких случаях. Снятия средств со своей карты я отследить не успела, но в какой-то момент при попытке перевести деньги на мою карту в «Приват24» вылезла ошибка «невозможно создать платеж на карту нерезидента», – рассказала Елизавета корреспонденту Крым.Реалии.

Возникшую проблему она решала так же, как и Георгий: пришла в отделение банка, повторно предоставила справку переселенки, и ей снова предоставили доступ к операциям. Сейчас таких проблем у крымчанки не возникает, но ее огорчает дискриминация земляков.

Нервирует то, что крымчан все еще считают нерезидентами

«Нервирует то, что крымчан все еще считают нерезидентами. К примеру, без справки о переселении невозможно открыть расчетную карту (даже не кредитную), чтобы пользоваться банковскими услугами, если человек вынужден продолжать жить в Крыму, но часто приезжает на материк», – говорит Елизавета.

Чужие среди своих

Жителей Крыма объявили нерезидентами Украины в июле 2014 года, когда вступил в силу закон «О создании свободной экономической зоны «Крым». Ссылаясь на его нормы, Нацбанк Украины в ноябре 2014 года принял постановление № 699. В первом пункте этого акта говорится, что лица, проживающие либо зарегистрированные в Крыму, приравнены к нерезидентам. То есть жителей полуострова и крымских переселенцев приравняли к иностранцам, которые осуществляют экономическую деятельность в Украине. После принятия постановления для жителей Крыма и переселенцев стали недоступны многие банковские операции: принятие средств на счет, получение кредита, обмен валют и другие.

Ряд общественных и правозащитных организаций заявили, что, по их мнению, поставление НБУ № 699 является дискриминационным и потребовали его отменить. Нацбанк Украины удовлетворил их требование частично. 18 декабря 2014 года в постановление № 699 внесли изменения, в соответствии с которыми резидентами признаются «физические лица, которые являются внутренне перемещенными лицами и получили предусмотренную законодательством Украины справку, которая подтверждает их проживание на материковой территории».

То есть право пользоваться банковскими услугами в полном объеме получили только переселенцы, а жители аннексированного Крыма так и остались нерезидентами. Со временем оказалось, что и справка внутренне перемещенного лица ничего крымчанам не гарантирует.

В ноябре 2016 года «Укрсиббанк» начал требовать от клиентов с крымской регистрацией дополнительные документы для подтверждения статуса резидента. Помимо справки переселенца, учреждение требует предоставить еще как минимум два документа, которые доказывают, что владелец счета более полугода проживает на материковой Украине. К примеру, это может быть выписка из трудовой книжки или договор об аренде квартиры. «Укрсиббанк» заявил, что требует дополнительные документы у граждан Украины с крымской регистрацией, чтобы установить их «фактическую резидентность».

Несмотря на возмущение общественников, учреждение использует такую практику по сей день.

«Плановая проверка»

В 2017 году только «Укрсиббанк» приравнивал крымских клиентов к нерезидентам, но теперь к нему присоединился ПриватБанк. Там говорят, что это временная мера, к которой прибегли в связи с «необходимостью планового подтверждения документов».

«Был ряд клиентов, у которых не было на руках справок внутренне перемещенных лиц. Был ряд клиентов, у которых данные о справках не были внесены в базу банка. Каждый случай мы решали индивидуально. Никаких ограничений в обслуживании клиентов нет», – сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментари​и Крым.Реалии.

По его словам, всех клиентов с крымской регистрацией, у которых есть справка внутренне перемещенного лица, банк признает резидентами.

Ранее ПриватБанк принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, но в декабре 2016 года его национализировали. Общественники надеялись, что после этого банк наконец-то выполнит все обязательства перед крымскими вкладчиками – выдаст депозиты, замороженные в 2014 году, и разморозит счета юридических лиц, – но этого не произошло. По словам, главы общественной организации «Крымская диаспора» Анатолия Засобы, получить свои деньги до сих пор не могут даже вкладчики, которые выиграли у ПриватБанка в суде.

Были разговоры, были обещания... Но пока что нельзя сказать, что есть готовое решение

«Были разговоры, были обещания. Даже моя личная встреча со Шлапаком, когда он был председателем правления, ни к чему не привели. Есть определенный этап переговоров и определенные подвижки во взаимодействии с Кабинетом министров Украины для решения данного вопроса. Но пока что нельзя сказать, что есть готовое решение», – сказал Анатолий Засоба.

ПриватБанк объясняет нежелание размораживать депозитные счета крымчан тем, что банк лишился всех активов в Крыму, и поэтому не в состоянии погасить долги перед клиентами с полуострова. Пресс-секретарь учреждения Олег Серга в комментарии для Крым.Реалии заявил, что депозитные вклады и счета юрлиц будут разблокированы только в случае, если «Приват» отсудит компенсацию за потерянное крымское имущество у России.

«Все эти деньги были экспроприированы. Этих денег нет ни физически, ни на балансе банка. А отдавать эти деньги мы должны физически. Поэтому в юридической плоскости единственный совершенно справедливый и объективный путь решение этой проблемы – это подача иска в международный арбитраж с требованиям возмещения наших потерь», – сказал Олег Серга.

ПриватБанк подал соответствующую жалобу в Гаагский арбитражный суд еще летом 2015 когда, когда владельцем учреждения был Игорь Коломойский. На какой стадии сейчас находится рассмотрение этого иска – неизвестно.