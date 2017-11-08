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Права человека

Новые блокировки ПриватБанка: переселенцев из Крыма снова объявили нерезидентами

У крымчан, проживающих на материковой части Украины, снова возникли проблемы с ПриватБанком. С сентября переселенцы из Крыма начали получать уведомления о том, что они являются нерезидентами. Им заблокировали ряд банковых операций, в частности возможность положить деньги на личный счет.

В октябре переселенцу из Крыма Георгию (имя изменено) не пришел денежный перевод на его карту ПриватБанка. Он зашел в онлайн-сервис «Приват24», чтобы выяснить причину проблемы. В чате оператор банка сообщил Георгию, что его приравняли к нерезиденту Украины, поскольку он имеет крымскую регистрацию.

Георгий выехал из Крыма в Киев в 2014 году. Он получил справку внутренне перемещенного лица и продолжил пользоваться услугами ПриватБанка.

«После того, как мне снова написали, что я нерезидент, я пошел в банк, предъявил справку, и меня разблокировали. Причем справку предъявил старую, которую получил еще в 2014 году, когда мы с женой сбежали из Крыма», – рассказал Георгий в комментарии для Крым.Реалии.

Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

Такая же проблема возникла у крымчанки Елизаветы, которая теперь тоже проживает в Киеве. Она пользовалась услугами ПриватБанка еще в то время, когда жила в Крыму. Но в 2014-м ее счет, как и счета других жителей полуострова, заблокировали. Несколько месяцев Елизавета добивалась от сотрудников банка того, чтобы они вернули ей доступ к средствам. Ее счет разблокировали после того, как она предоставила справку переселенца.

При попытке перевести деньги вылезла ошибка «невозможно создать платеж на карту нерезидента»
Елизавета

«Долгое время проблем не возникало. Но в сентябре случилась волна внезапной блокировки карт крымчан – знаю о двух таких случаях. Снятия средств со своей карты я отследить не успела, но в какой-то момент при попытке перевести деньги на мою карту в «Приват24» вылезла ошибка «невозможно создать платеж на карту нерезидента», – рассказала Елизавета корреспонденту Крым.Реалии.

Возникшую проблему она решала так же, как и Георгий: пришла в отделение банка, повторно предоставила справку переселенки, и ей снова предоставили доступ к операциям. Сейчас таких проблем у крымчанки не возникает, но ее огорчает дискриминация земляков.

Нервирует то, что крымчан все еще считают нерезидентами
Елизавета

«Нервирует то, что крымчан все еще считают нерезидентами. К примеру, без справки о переселении невозможно открыть расчетную карту (даже не кредитную), чтобы пользоваться банковскими услугами, если человек вынужден продолжать жить в Крыму, но часто приезжает на материк», – говорит Елизавета.

Как бывшие крымчане «выбивают» деньги из крымских банков (видео)
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Чужие среди своих

Жителей Крыма объявили нерезидентами Украины в июле 2014 года, когда вступил в силу закон «О создании свободной экономической зоны «Крым». Ссылаясь на его нормы, Нацбанк Украины в ноябре 2014 года принял постановление № 699. В первом пункте этого акта говорится, что лица, проживающие либо зарегистрированные в Крыму, приравнены к нерезидентам. То есть жителей полуострова и крымских переселенцев приравняли к иностранцам, которые осуществляют экономическую деятельность в Украине. После принятия постановления для жителей Крыма и переселенцев стали недоступны многие банковские операции: принятие средств на счет, получение кредита, обмен валют и другие.

Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

Ряд общественных и правозащитных организаций заявили, что, по их мнению, поставление НБУ № 699 является дискриминационным и потребовали его отменить. Нацбанк Украины удовлетворил их требование частично. 18 декабря 2014 года в постановление № 699 внесли изменения, в соответствии с которыми резидентами признаются «физические лица, которые являются внутренне перемещенными лицами и получили предусмотренную законодательством Украины справку, которая подтверждает их проживание на материковой территории».

То есть право пользоваться банковскими услугами в полном объеме получили только переселенцы, а жители аннексированного Крыма так и остались нерезидентами. Со временем оказалось, что и справка внутренне перемещенного лица ничего крымчанам не гарантирует.

В ноябре 2016 года «Укрсиббанк» начал требовать от клиентов с крымской регистрацией дополнительные документы для подтверждения статуса резидента. Помимо справки переселенца, учреждение требует предоставить еще как минимум два документа, которые доказывают, что владелец счета более полугода проживает на материковой Украине. К примеру, это может быть выписка из трудовой книжки или договор об аренде квартиры. «Укрсиббанк» заявил, что требует дополнительные документы у граждан Украины с крымской регистрацией, чтобы установить их «фактическую резидентность».

Несмотря на возмущение общественников, учреждение использует такую практику по сей день.

«Плановая проверка»

В 2017 году только «Укрсиббанк» приравнивал крымских клиентов к нерезидентам, но теперь к нему присоединился ПриватБанк. Там говорят, что это временная мера, к которой прибегли в связи с «необходимостью планового подтверждения документов».

«Был ряд клиентов, у которых не было на руках справок внутренне перемещенных лиц. Был ряд клиентов, у которых данные о справках не были внесены в базу банка. Каждый случай мы решали индивидуально. Никаких ограничений в обслуживании клиентов нет», – сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментари​и Крым.Реалии.

По его словам, всех клиентов с крымской регистрацией, у которых есть справка внутренне перемещенного лица, банк признает резидентами.

Ранее ПриватБанк принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, но в декабре 2016 года его национализировали. Общественники надеялись, что после этого банк наконец-то выполнит все обязательства перед крымскими вкладчиками – выдаст депозиты, замороженные в 2014 году, и разморозит счета юридических лиц, – но этого не произошло. По словам, главы общественной организации «Крымская диаспора» Анатолия Засобы, получить свои деньги до сих пор не могут даже вкладчики, которые выиграли у ПриватБанка в суде.

Были разговоры, были обещания... Но пока что нельзя сказать, что есть готовое решение
Анатолий Засоба

«Были разговоры, были обещания. Даже моя личная встреча со Шлапаком, когда он был председателем правления, ни к чему не привели. Есть определенный этап переговоров и определенные подвижки во взаимодействии с Кабинетом министров Украины для решения данного вопроса. Но пока что нельзя сказать, что есть готовое решение», – сказал Анатолий Засоба.

Что будет с крымскими вкладчиками ПриватБанка после его национализации? (видео)
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ПриватБанк объясняет нежелание размораживать депозитные счета крымчан тем, что банк лишился всех активов в Крыму, и поэтому не в состоянии погасить долги перед клиентами с полуострова. Пресс-секретарь учреждения Олег Серга в комментарии для Крым.Реалии заявил, что депозитные вклады и счета юрлиц будут разблокированы только в случае, если «Приват» отсудит компенсацию за потерянное крымское имущество у России.

«Все эти деньги были экспроприированы. Этих денег нет ни физически, ни на балансе банка. А отдавать эти деньги мы должны физически. Поэтому в юридической плоскости единственный совершенно справедливый и объективный путь решение этой проблемы – это подача иска в международный арбитраж с требованиям возмещения наших потерь», – сказал Олег Серга.

ПриватБанк подал соответствующую жалобу в Гаагский арбитражный суд еще летом 2015 когда, когда владельцем учреждения был Игорь Коломойский. На какой стадии сейчас находится рассмотрение этого иска – неизвестно.

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