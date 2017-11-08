С начала года в разных регионах Украины подорожали основные продукты питания, а также проезд в транспорте и досуг. Об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг Радіо Свобода. Весь год мы отслеживаем цены в Киеве, Северодонецке, а также в оккупированном Донецке и в аннексированном Симферополе.

Для мониторинга мы берем одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это официальные точки продаж, представленные торговыми сетями.

Киев

В украинской столице с начала года больше всего подорожали хлеб ‒ на 46%, свинина ‒ на 41%, билет в кинотеатр ‒ на 44%, и проезд в общественном транспорте ‒ на треть.

Cвинину с тазобедренной части можно купить за 122 гривны 25 копеек ее цена достигла пика в октябре, а за последний месяц даже немного уменьшилась. Порезанный полукилограммовый батон стоит 10 гривен 60 копеек. Сходить в кинотеатр на выходных можно за 110-120 гривен. Стоимость проезда в троллейбусах, автобусах и трамваях повысили в июле – с 3 до 4 гривен, и с тех пор она неизменна.

Подорожали и куриные яйца (за год на 12%, почти до 30 гривен за десяток) и бензин (литр 95-го горючего вырос в цене почти на 12%, до 29 гривен). Стоимость топлива в Киеве колеблется синхронно с курсом доллара: в течение года 95-й бензин стоил от 0,97 до 1,08 доллара за литр.

При этом несколько важных продуктов питания становятся доступнее: например, подсолнечное масло, которое в начала года подорожало, осенью подешевело, и сейчас стоит 29 гривен 40 копеек за литр – на 5% дешевле, чем в начале года. Подсолнечник собирают и перерабатывают осенью, с чем и может быть связано падение цены.

Также с начала года существенно подешевели сахар (на 7%, сейчас он стоит около 15 гривен за килограмм), молоко (на 4,5%, нынешняя цена ‒ примерно 18 гривен за литр) и картофель (на 18%, до 4 гривен 25 копеек за килограмм).

Удешевление части продуктов в киевских супермаркетах выглядит как сезонное (сбор урожая и заготовки кормов для скота), но хлеб, наоборот, стал лидером по росту цены.

Северодонецк

В городе Северодонецк, который после оккупации части Донбасса является административным центром Луганщины, ценовые тенденции в целом такие же, как и в Киеве. Здесь совсем не отличается от столичной цена подсолнечного масла и сахара. При этом цены на картофель немного выше, а на 95-й бензин ‒ немного ниже, чем в Киеве.

Больше всего в 2017 году в Северодонецке подорожали свинина (на 28%, до 110 гривен за килограмм), молоко (на 38%, до 22 гривен 75 копеек за литр) и хлеб (на 23,6%, до 12 гривен 30 копеек за буханку). Также подорожал бензин А-95 (до 28 гривен 50 копеек за литр, или на 12% с начала года).

Пойти в кино в Северодонецке за год стало дороже, билет на вечерний сеанс в выходные стоит 70 гривен с человека, то есть на 40% дороже, чем в январе. Но здесь не изменилась цена проезда в общественном транспорте: две гривны, как и в начале года.

Также как и в Киеве, здесь подешевели с начала года картофель (на 4%, до 5 гривен за килограмм), сахар (на 6,5%, до 14 гривен 90 копеек за килограмм) и подсолнечное масло (на 2%, или до 29 гривен 40 копеек за литр). Примечательно, что аналогичные продукты гораздо больше потеряли в цене в Киеве, чем в административном центре Луганщины.

Симферополь

В Симферополе за год не изменились стоимость проезда в городском транспорте (13 рублей), билета в кино (200 рублей за сеанс), а на полках магазинов ‒ цена картофеля (22 рубля за килограмм).

Здесь выросли в цене свинина (на 2,5%, до 335 рублей за килограмм), подсолнечное масло (на 5,4%, до 98 рублей за литр) и горючее (на 3,4% или до 42 рублей 90 копеек за один литр бензина А-95).

При этом с начала года подешевели некоторые продукты: сахар (на 24%, до 36 рублей 50 копеек за килограмм), хлеб (на 13%, до почти 17 рублей), молоко (на 36%, до 53 рублей за литр) и яйца (на 29%, до 55 рублей за десяток). Два последних продукта были дешевыми в октябре, а сейчас достаточно быстро дорожают: за месяц литр молока набрал в цене 36%, а десяток яиц подорожал на 12%.

Как показывает мониторинг, хлеб, яйца, молоко и некоторые другие продукты в Крыму за прошлый год резко колебались в цене: то росли, то падали в разные месяцы.

Донецк

В Донецке, который сейчас контролируют поддерживаемые Россией боевики из группировки «ДНР», вдвое подорожал билет в кино: один сеанс в выходные теперь стоит 200 российских рублей с человека, тогда как в январе 2017 года в кино можно было сходить за 100 рублей.

В донецких супермаркетах подорожали свинина (за год ‒ на 7%, до 300 рублей за килограмм), картофель (на 14,7%, до 19 рублей 50 копеек за килограмм) и хлеб (на 3,3%, до 15 рублей 50 копеек за килограмм).

При этом с начала года дешевеют сахар (на 33%), подсолнечное масло (на 13%) и яйца (на 8%).

Немного подешевели с января 95-й бензин ‒ на один рубль за литр, и молоко ‒ на 4,6% за год, сейчас литр бензина в Донецке стоит 44 рубля, литр молока ‒ 35 рублей.

Неизменным в Донецке остается проезд в городском транспорте ‒ он, как и в начале года, стоит три российских рубля.

Где дороже?

Если пересчитать цены в городах в эквиваленте по местному курсу доллара, самым дорогим среди четырех городов будет Симферополь – здесь самые высокие цены на картофель, молоко, сахар, подсолнечное масло, мясо и проезд в общественном транспорте.

Приближается к нему по ценам Киев. В украинской столице самый дорогой бензин А-95, хлеб, яйца и поход в кино в выходные. По части цен Киев занимает второе место после Симферополя. Однако здесь на полках магазинов чуть ли не самый дешевый в Украине картофель.

Оккупированный Донецк демонстрирует в целом самые низкие цены среди городов, охваченных мониторингом, – эта тенденция проявилась только осенью. В ноябре здесь были самыми дешевыми (в пересчете на доллар) хлеб, молоко, сахар, масло, яйца, бензин и билет на городской автобус.

Вторым по дешевизне потребительских товаров и услуг является Северодонецк: здесь дешевле всего стоят яйца (цена такая же, как и в Донецке) и мясо. Здесь самая низкая стоимость похода в кинотеатр.