Молочные реки: что пьют крымчане?

Тетрапаки, бутылки, пакеты – в магазинах Крыма представлены десятки торговых марок молока. После аннексии полуострова продукт в основном везут из соседней России, но крымчане выискивают местных производителей.

​«Мне больше нравится Джанкойский молокозавод. Материковое тоже хорошее, но не все», – делится покупательница.

«Наша крымская продукция всегда была очень вкусная и полезная», – вспоминает жительница полуострова.

Но крымской продукции на всех не хватает. За год жители и гости полуострова потребляют более 800 тысяч тонн молока. Но в самом Крыму производится только треть необходимого объема. К тому же за время аннексии полуострова собственное производство существенно уменьшилось.

Коров в Крыму становится все меньше, а большую часть молока производят частные хозяева. Те называют свой труд адским и говорят, что прибыли «на хлеб да соль хватает».

«Сено (для кормления скота – КР) не приготовишь, тюками брать – это выгоды вообще нет. Вот, думаешь, много давала корова эта? Два бутыля доилась. Надо кормить и кормить. Молоко на языке, говорят, у коровы», – рассказал Крым.Реалии местный фермер Сейдали.

Он продает частным клиентам литр молока за 50 рублей (около 80 центов). А в магазине российское можно купить и за 64 цента, впрочем, как и за 1,5 доллара. Производитель на этикетке заверяет покупателя: «продукт – настоящий и качественный». Вот только правда ли это?

Тест на качество молока

Журналисты телепроекта «Крым.Реалии» пошли на эксперимент. В Крыму куплено молоко российского и местного производства, оба образца – пастеризованные. В таком продукте должны сохраниться полезные молочнокислые бактерии, и значит – молоко должно скиснуть. Образцы оставляем в тепле на четверо суток. По истечении срока российское молоко не свернулось, а крымское скисло.

«Можно сделать вывод, что либо были использованы антибиотики для повышения срока хранения, или другие ингибирующие вещества», – прокомментировал сохранность российского молока научный сотрудник Института продовольственных ресурсов НААН Украины Сергей Петрищенко.

Мы решили проверить в лаборатории молоко, которое купили в Крыму – российского и белорусского производства одинаковой жирности, долгосрочного хранения. Российское молоко приехало на полуостров из Тюменской области, оно ультрапастеризованное – так что должно сохранить полезные бактерии. А вот белорусское – стерилизованное, его должны были избавить вообще от всех бактерий. Для чистоты эксперимента торговые марки не афишируем и передаем образцы на экспертизу в Институт продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины.

Исследование показало, что молоко соответствует нормативам, растительных жиров и антибиотиков нет.

«Не было выявлено антибиотиков и других ингибирующих веществ. Также жировая фаза данных продуктов отвечала действующей нормативной документации. Массовая доля жира соответствовала заявленной на упаковке», – подтвердил научный сотрудник Института продовольственных ресурсов НААН Украины Сергей Петрищенко.

Тест на выносливость потребителя

Когда в Крым перестали поставлять украинское сырье, рынок захватили российские производители. Вот только о качестве молока не волновались, так характеризует заход на полуостров продукта из соседней страны аналитик продовольственного рынка полуострова.

«Почему-то так, наверное, сложилось в головах у бизнесменов России, что в Крыму будут есть все, что угодно, и здесь, наверное, самое неплатежеспособное население. Но крымчане оказались достаточно балованные, как говорится, и привычка покупать и кушать хорошие молочные продукты до сих пор доминирует», – говорит аналитик продовольственного рынка Крыма, который пожелал не называть своего имени.

Позже ситуация частично исправилась: появились крупные представители отрасли, но лидера на рынке по-прежнему нет, а производителей – сотни. Те, кто предложил самую дешевую продукцию, выигрывают тендеры и поставляют молоко в школы и детсады. В результате в пробах молока, которое пьют дети, нашли растительные жиры и консерванты, в сырах – антибиотики тетрациклиновой группы.

«Наблюдается весьма тревожная ситуация в Крыму в этой сфере. По информации Госкомитета ветеринарии Республики Крым, из 50 отобранных в 2017 году проб фальсификация в виде наличия растительного жира в продукции была выявлена в 23 пробах», – констатировал министр промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Васюта.

Тест Россией для крымского производителя

Больше всего подделок поставляется в Крым из Московской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края соседней России.

«Продукция крымских производителей производится из цельного молока с коротким сроком реализации – три-семь дней. Продукция, ввозимая в Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевых продуктов и растительных жиров. В результате цены, предлагаемые материковыми производителями молочной продукции, на порядок ниже крымских», – указал министр сельского хозяйства подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Рюмшин.

До аннексии в Крыму было четыре крупных производителя. Теперь осталось три. Первым «под нож» пошел экс-лидер местного рынка – предприятие «КрымМолоко». Его купил неизвестный российский инвестор и закрыл, объяснив это тем, что сырье из Краснодара возить нерентабельно. Предприятие имело два завода и семь площадок, уволены сотни специалистов.

«При всей власти не разрешали закрывать… Донецкие были – не разрешали им закрывать, киевские тоже. Да, я возмущена», – сетует сотрудница предприятия «КрымМолоко» Валентина Карниенко.

Теперь главный офис «КрымМолоко» занимает фирма семьи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Эта агроимперия из Краснодарского края в последние годы активно скупает сельхозпредприятия. Торгует в том числе и молоком.

Самым крупным производителем в Крыму остался Джанкойский молокозавод. В прошлом году он был лидером по качеству на полуострове. Но в этом году, по данным Россельхознадзора, даже он попался на фальсификате.