7 ноября, в день столетия Революции, стало известно, что Россию покинула глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Она сообщила, что уехала из страны еще летом. Поводом, по ее словам, стал "донос", который заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый написал на помогающую заключенным организацию. Рудый обвинил правозащитницу и "Русь сидящую" в хищении бюджетных средств в крупном размере.
Кто еще покинул Россию в 2017 году
- 9 сентября в прямом эфире "Эха Москвы" стало известно, что Россию покинула российская журналистка Юлия Латынина. В эксклюзивном интервью телеканалу Настоящее Время она рассказала, что опасается преследований в России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. Латынина заявила, что не может больше "рисковать жизнью родителей".
- 7 сентября из России уехал фигурант "Болотного дела" Иван Непомнящих, вышедший на свободу 24 августа. Восьмого сентября Ярославский областной суд оставил в силе решение об административном надзоре над Иваном. Если бы он остался в России, то не смог бы покидать пределы Московской области – семья Ивана живет в Сергиевом Посаде – а также не мог бы выходить из дома с 10 вечера до 6 утра. Ему также было бы запрещено ходить на митинги.
- 31 июля стало известно, что из страны уехал лидер групп "Ноль" и "Федор Чистяков Бэнд" Федор Чистяков после того, как в России запретили религиозную организацию "Свидетели Иеговы", членом которой он является. Позже Чистяков отменил все запланированные в России концерты.
- 9 июля организатор "Русских маршей" Юрий Горский смог выехать в Литву, хотя находился под домашним арестом по делу об экстремизме. 14 августа стало известно, что он получил письменный ответ от литовской миграционной службы о том, что его прошение о политическом убежище будет рассмотрено.
- 4 июля Россию покинул оппозиционный политик, националист Вячеслав Мальцев, узнав о заведенном на него уголовном деле об организации экстремистского сообщества.
- 12 июня из страны уехал известный во Пскове тренер по единоборствам, участник антикоррупционной акции 12 июня Михаил Петров. Он попросил политического убежища в Эстонии из-за боязни преследования со стороны властей после того, как он со своими учениками разрисовал стены штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове антивоенными рисунками.
- 12 июня в Киев бежал российский активист и член оппозиционной партии "Яблоко" Владимир Егоров после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. В России против Егорова возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности через социальные сети. 5 июля стало известно, что украинские власти отказали активисту "Яблока" в предоставлении политического убежища. Позже он пытался скрыться на территории Беларуси, но его экстрадировали из Минска на родину.
- 21 февраля в Чехию уехал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, создатель проекта "Журналистика без посредников". Журналисту поступали угрозы после его публикации о погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Сочи – в сети появились призывы лишить его гражданства и привлечь к уголовной ответственности.
- 16 января во Францию уехал художник-акционист Петр Павленский. В России ему грозит до 10 лет колонии по делу о побоях – продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский обвиняет художника в избиении одного из актеров театра и "попытке изнасилования" артистки Анастасии Слониной. 4 мая Павленский получил во Франции политическое убежище.
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