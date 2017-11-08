7 ноября, в день столетия Революции, стало известно, что Россию покинула глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Она сообщила, что уехала из страны еще летом. Поводом, по ее словам, стал "донос", который заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый написал на помогающую заключенным организацию. Рудый обвинил правозащитницу и "Русь сидящую" в хищении бюджетных средств в крупном размере.

Кто еще покинул Россию в 2017 году