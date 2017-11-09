Россия и закон

Верховный Суд России отказался выполнить постановление Европейского суда по правам человека по делу Алексея Пичугина, а значит – и российский закон тоже.

Именно такой комментарий к произошедшему событию мне представляется наиболее уместным и точным. Ведь в постановлении ЕСПЧ от 6 июня 2017 года, о котором шла речь, Страсбургский суд пришел к выводу, что в ходе разбирательства Мосгорсуд нарушил в двух аспектах право бывшего сотрудника ЮКОСа на справедливое правосудие. А российское законодательство, как известно, должно являться неотъемлемой частью европейского.

Впрочем, профессиональный юридический анализ решения Президиума Верховного Суда, несомненно, гораздо лучше меня сделают эксперты в этой области. Мне же хотелось бы выразить мнение заинтересованного наблюдателя. На мой взгляд, суд не только в очередной раз грубо нарушил закон, проявил жестокость, но и сильно "подставил" российскую верховную власть.

Дело Пичугина – очень неприятное для Кремля. Оно о том, как маленький человек попал в жернова жестокой системы только за то, что работал в нефтяной компании, глава которой Михаил Ходорковский вздумал перечить президенту. За то, что оказался слишком порядочным, чтобы пойти на сделку с совестью, пойти на лжесвидетельство ради своего освобождения, хотя это ему неоднократно обещали следователи. Возвращаться к этому делу, ворошить старое, то есть отменять незаконный приговор и начинать процесс заново, власть вряд ли захочет.

Пока это дело не закрыто – а оно в глазах по крайней мере части общества не будет закрыто столько, сколько будет сидеть Пичугин, – неудобные вопросы не перестанут возникать. Белые нитки не перестанут торчать. И самые разные люди, в том представители цивилизованных государств, в сотрудничестве с которыми Россия заинтересована, что бы в Кремле об этом ни думали и ни говорили, будут обращать на них внимание.

Президент России мог бы продемонстрировать всему миру, которому уже немало известно о деле Пичугина, и свои лучшие качества. Но Путин этого не сделал

А ведь у Владимира Путина был простой способ избежать всего этого и одновременно восстановить – насколько это возможно после четырнадцати с половиной лет, которые Пичугин провел за решеткой, – справедливость. В мае нынешнего года Алексей Пичугин просил президента о помиловании, без признания вины. Комиссия в Оренбургской области, через которую это прошение обязательно должно было пройти на пути к адресату, единогласно отказала, однако последнее и решающее слово оставалось за президентом. Но ответа от Путина не последовало.

У президента был шанс, до 8 ноября помиловав Алексея Пичугина, которого правозащитный центр "Мемориал" включил в список политических заключенных, раз и навсегда поставить точку в этом весьма скверно пахнущем деле. Тогда представляющий на судебном заседании российскую сторону заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек сегодня смог бы заявить: Россия выполнила постановление ЕСПЧ в отношении Пичугина, к государству у него не может быть претензий. Тогда, я уверена, и сам Алексей сказал бы: к государству у меня нет претензий.

Тогда президент России мог бы продемонстрировать всему миру, которому уже немало известно о деле Пичугина, и свои лучшие качества.

Увы, этого не произошло.

Теперь, вероятно, последует обращение защиты Пичугина в Комитет министров Совета Европы, контролирующий выполнение странами постановлений Страсбургского суда. Это будет уже второе обращение – ведь решение ЕСПЧ по первому делу Пичугина также не выполнено. А к странам, не исполняющим постановления Европейского Суда по правам человека, КМСЕ полномочен применить действующий с 2010 года п.4. ст.46 Европейской конвенции: обратиться в Большую палату Суда для установления факта нарушения государством обязательства соблюдать Конвенцию. Пока этой сомнительной "чести" удостоился Азербайджан. Похоже, за ним может последовать Россия.

Вера Васильева, независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

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