«Русская община Крыма» (РОК) пытается заполучить бывшие офисы «Партии регионов». Организация, одним из лидеров которой является нынешний глава полуострова Сергей Аксенов, утверждает, что «регионалы» передали им в дар помещения в пяти населенных пунктах еще 14 марта 2014 года – за два дня до «референдума» о статусе Крыма. Но в связи с тем, что договоры пожертвования не были нотариально заверены, «община» через суд добивается, чтобы за ней признали право собственности.

РОК претендует на бывшие помещения «регионалов» в пяти населенных пунктах полуострова: Симферополе, Евпатории, Алуште, Армянске и Красногвардейском. Организация утверждает, что 14 марта 2014 года заключила с местными отделениями «Партии регионов» договоры пожертвования на эти офисы.

По информации РОК, в этих контрактах говорится, что в течение трех месяцев они должны быть заверены нотариально. Если это не будет сделано, то «община», в соответствии с договором, может обратиться в суд с иском о признании пожертвования действительным.

Крымское отделение «Партии регионов» в марте 2014 года прекратило существование и, соответственно, так и не заверило контракт нотариально. В связи с этим «Русская община» обратилась в суд.

Победа в суде со второй попытки

По информации Арбитражного суда Крыма, подконтрольного России, юристы РОК подали иск еще в марте этого года. Ответчиком в нем выступали местные организации «Партии регионов». Заседание по иску состоялось 21 июля. На него по понятным причинам не явились не только представители «Партии регионов», но и истец. В отсутствие сторон судья Неля Якимчук приняла решение – исковое заявление оставить без рассмотрения. Свое решение арбитраж обосновал тем, что «Русская община Крыма» до подачи в суд должна была урегулировать свои разногласия с «Партией регионов» в досудебном порядке. Но судья Якимчук в решении добавила, что истец имеет право еще раз обратиться в суд после того, как устранит нарушение.

В итоге «Русская община Крыма» так и сделала, а затем повторно обратилась в арбитраж. На этот раз юристы РОК подали пять исков – по одному на каждый из офисов, на которые претендует организация. На этот раз результат был в пользу «общины». Суд уже согласовал передачу в ее собственность бывших офисов «регионалов» в Армянске и пгт Красногвардейское.

В судебных решениях, принятых судьей Игорем Плотниковым, говорится, что местные отделения «Партии регионов» не могли нотариально заверить договоры пожертвования, так как они самораспустились. Интересно, что третьей стороной по делу проходил Госкомрегистр Крыма. На данный момент его возглавляет Александр Спиридонов – член президиума «Русской общины Крыма». На заседании представитель Госкомрегистра заявил, что не возражает против удовлетворения иска, поскольку «Партия регионов» в Крыму самораспустилась.

Согласно принятым решениям, «Русской общине Крыма» в Армянске отошло встроенное нежилое помещение площадью 45 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Генерала Васильева, 4. В поселке Красногвардейское РОК получил право собственности на офис площадью 17,6 квадратных метров, находящийся по адресу ул. Энгельса/Советская, 6/7.

Решения по поводу бывших офисов «Партии регионов» в Симферополе, Евпатории и Алуште еще не вынесены. Заседания по ним назначены на вторую половину ноября. Однако уже известно, что их будет принимать Игорь Плотников – тот же судья, который ранее удовлетворял иски по помещениям в Армянске и Красногвардейском.

На сколько именно бывших «регионаловских» офисов претендует РОК – пока непонятно. Один из исков «община» подала против республиканской организации «Партии регионов», которая, возможно, пожертвовала РОК не один офис, а несколько.

Могилев ни при чем

«Русская община Крыма» действует на полуострове с 1993 года, с 2003 года ее возглавляет Сергей Цеков, который сейчас является членом Совета Федерации России.

В состав президиума организации входят видные представители власти полуострова, подконтрольной России: глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьер Дмитрий Полонский, глава Госкомрегистра Александр Спиридонов, депутат Госдумы Андрей Козенко, депутаты крымского парламента Анатолий Жилин, Наталья Лантух, Александр Шевцов и другие.

При каких обстоятельствах «Партия регионов» подарила «Русской общине» свои офисы – неизвестно. Формально 14 марта 2014 года, когда были подписаны договоры пожертвования, руководителем крымских «регионалов» был экс-премьер АРК Анатолий Могилев. Однако он говорит, что в тот момент уже не присутствовал на полуострове и к данному решению не имеет отношения.

14 марта меня уже в Крыму не было. Политсовет мог собраться и какое-то решение принять

«Там оставался большой коллектив политсовета «Партии регионов», который, в принципе, коллегиально такое решение принимать может. Учитывая, что 14 марта (2014 года – КР) меня уже в Крыму не было вообще, то как-то комментировать это я не могу. В принципе, политсовет мог собраться и какое-то решение принять», – сказал Анатолий Могилев корреспонденту Крым.Реалии.

Экс-премьер АРК покинул полуостров в конце февраля 2014 года. До его отъезда вторым лицом в крымском отделении «Партии регионов» был спикер крымского парламента Владимир Константинов, который в марте 2014-го возглавил партийную организацию.

12 марта Константинов заявил, что партия на полуострове будет реорганизована. В апреле Константинов вместе с Цековым создают на базе «Партии регионов» и «Русского единства» крымское отделение «Единой России».

В «Русской общине Крыма» также затруднились сообщить, кто и при каких обстоятельствах передал им в 2014 году офисы «регионалов». В пресс-службе организации заявили, что не располагают информацией об этом. Лидер РОК Сергей Цеков по телефону заявил корреспонденту Крым.Реалии, что находится на совещании, и попросил набрать его позже. После этого телефон Цекова был отключен.