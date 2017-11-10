Крымская контактная группа по правам человека получила информацию об итогах расследования исчезновения крымского татарина Лемара Алядинова, пропавшего на полуострове в 2014 году.

4 ноября координатор группы – правозащитник Абдурешит Джеппаров – встретился с двоюродной сестрой пропавшего Зульфие Курталиевой, живущей в селе Ларино Первомайского района.

«Крымская контактная группа по правам человека отслеживает судьбу каждого случая похищения или пропажи людей в Крыму, поэтому, узнав, что прояснилась ситуация с исчезновением Лемара Алядинова, мы встретились с его двоюродной сестрой, которая получила документы от правоохранителей о судьбе брата», – рассказал Крым.Реалии правозащитник.

По словам сестры пропавшего, Лемар родился и вырос в Узбекистане, в городе Бекабад, а в Крым переехал вместе с отцом в 1991 году. На полуострове Алядинов получил специальность тракториста-механика, но в 1994 году вернулся назад в Узбекистан. Там молодой человек прошел службу в армии, а в феврале 2014 года Лемар вновь приехал в Крым.

«К сожалению, к этому времени брат начал злоупотреблять алкоголем. По дороге в Крым, в Мелитополе, он потерял паспорт. Спасибо милиционерам Мелитополя, они с пониманием отнеслись к инциденту и помогли Лемару бесплатно добраться до Крыма. Возможно, документ у брата украли, о чем свидетельствуют таинственные события, которые произошли со мной через полтора года – летом 2015 года», – рассказала Зульфие Курталиева.

По ее словам, в Крыму родные помогли Лемару получить временный документ, удостоверяющий личность, и устроиться работать на кошару. В марте 2014 года он уехал в Ялту в поисках лучшей жизни. Когда Лемар последний раз звонил родственникам, то обещал приехать к ним в декабре 2014 года. После этого связь с ним прервалась.

«Летом 2015 года нам поступил странный звонок с украинского номера «МТС». Сообщили, что Лемар воюет на стороне «ДНР» и у него проблемы, ему нужны срочно деньги. Попросили перевести на указанный счет 6 тысяч рублей. Беспокоясь о судьбе брата, я перевела деньги через «Генбанк» на указанный счет. После этого загадочный номер перестал отвечать на наши звонки. Мы поняли, что это были мошенники, возможно, выкравшие документы с нашими контактами у Лемара в Мелитополе», – сообщила сестра Алядинова.

В октябре 2017 года родственникам Лемара поступила информация от российских правоохранителей о том, что мужчину нашли мертвым на одной из ялтинских улиц еще в 2014 году.

В Ялте он запил, опустился до жизни лица без постоянного места жительства. Брата нашли мертвым на троллейбусной остановке

«После получения известий о трагической судьбе Лемара мы выехали в ялтинский горотдел полиции. Нас встретил оперативник, занимавшийся его делом. Показал все документы. Рассказал о последних днях Лемара. Как оказалось, в Ялте он запил, опустился до жизни лица без постоянного места жительства. Понятно, что такая жизнь до добра не доводит. Брата нашли мертвым на троллейбусной остановке», – рассказала Зульфие.

Согласно материалам следствия, 12 сентября 2014 года труп неизвестного мужчины, впоследствии опознанного как гражданин Узбекистана Лемар Алядинов, доставили в ялтинский морг.

«Труп неизвестного мужчины 35-45 лет, умершего 12.09.2014 г., захоронен за счет бюджетных средств города 14.03.2015 года», – сообщается в справке ялтинского ЗАГСа.

«На основании полученной информации от правоохранителей и родственников можно констатировать, что Лемар Алядинов не относится к числу насильственно похищенных лиц (в Крыму – КР)», – заявил Крым.Реалии Абдурешит Джеппаров.