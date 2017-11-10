Не прошло и трех месяцев с момента завершения ремонта трассы в районе села Поворотное, как в Севастополе снова заговорили о рисках схождения оползней вблизи автомобильных дорог. На этот раз смещения грунта обнаружили на участке дороги в районе Казачьей бухты. Ожидать ли в севастопольским водителям новых оползней – выяснял корреспондент Крым.Реалии.

Из-за ремонта участка трассы (52-й километр – КР) Севастополь – Бахчисарай – Симферополь в районе села Поворотное севастопольский бюджет недосчитался 70 миллионов рублей. Ремонтные работы длились около полугода, пять месяцев дорога была полностью перекрыта – автомобилисты были вынуждены объезжать поврежденный участок дороги, совершая небольшой «крюк».

Спустя три месяца после окончания работ севастопольские водители распространили в сети фотоматериалы, свидетельствующие о том, что в районе поворота в сторону жилого массива, расположенного в Казачьей бухте на одноименном Казачинском шоссе, возник риск нового оползня.

Новые предпосылки

На фото заметны трещины в дорожном покрытии и смещения грунта на обочине – за «отбойником» со светоотражающими конструкциями.

Глава общественной организации «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин, распространивший указанные материалы, заявил, что лично поставил в известность правительство и подконтрольные ему структуры об опасности, угрожающей автомобилистам.

«Оползень, судя по тому, что мы видим на том участке дороге, может сойти в любой момент, – говорит Мишин. – Эта дорога – единственная, которая ведет в Казачью бухту и в случае происшествия движение в том районе города будет парализовано».

Катализатором этого природного процесса являются грузовые автомобили, которые, по мнению общественника, зачастую пренебрегают законодательством о дорожном движении и ездят с превышением допустимого уровня грузоподъемности. Мишин также обращает внимание на то, что по Казачинскому шоссе двигаются маршрутные такси – автобусы и «топики» (микроавтобусы – КР) и, в случае схождения оползня, последствия могут стать трагическими.

Оползень может сойти в любой момент – и тогда движение в том районе будет парализовано

«Я как только узнал об этом – сразу же поставил в известность руководство «Севавтодора», главу Гагаринского района Алексея Ярусова, правительственный департамент транспорта и написал губернатору Дмитрию Овсянникову. Оперативно отреагировал лишь глава района, прислав на участок специалистов. На сегодняшний день, насколько мне известно, губернатор держит ситуацию на контроле. Надеюсь, проблему решат», – сказал Мишин.

Глинисто-земельный пирог

Оползни в Севастополе сходят регулярно, и тому есть свои причины, считает местный эколог, глава «Общественного экологического совета» Маргарита Литвиненко.

«Почвы в Севастополе представляют собой глинистый слоеный пирог. Они состоят из слоев: глина – почва или глина – известняк, потом снова глина и так далее. И при обильных осадках – а дожди у нас, особенно в осенний период, регулярные – все эти слои почвы по глине стекают вниз как по маслу. Мелкие оползни в Севастополе сходят постоянно. Но на них мало кто обращает внимание. Среди особо опасных улиц я могу выделить улицу Кучера, Суворова, Советскую. И это все – в самом центре города. Плюс прибрежные улицы», – говорит Литвиненко.

Глава департамента транспорта нынешнего правительства Севастополя Игорь Титов сообщил, что в ближайшее время все автодороги в городе проверят на оползневые риски. Такой анализ обойдется бюджету, по данным правительства, в 10 миллионов рублей.

«В Севастополе происходит целый ряд оползневых процессов. Наше ГБУ «Севавтодор», как балансодержатель дорог, сейчас в стадии проведения конкурсных процедур. Заказывает работу на обследование всех автомобильных дорог города на предмет выявления оползнеопасных участков, которые будут нам представлены в виде «светофора». По тем, которые горят красным, мы будем проводить работы, ставить опорные стенки и так далее, по обычной нашей схеме».

Местное правительство уже запланировало «большой» ремонт участка дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья» (в том числе и участок с движением почвы – КР). Он обойдется бюджету в полтора миллиарда рублей. Слушания по этому проекту запланированы на 16 ноября, а окончить ремонт планируют летом следующего года.

По предварительным данным чиновников, участков с высокими рисками в Севастополе сейчас насчитывается около полусотни.

«Пока говорить не о чем»

В то же время глава севастопольского автодора Дмитрий Синичкин заявил, что на Казачинском шоссе будет проведена экспертиза, а до ее итогов говорить о чем-либо рано. Как процесс предотвращения оползня совместят с капитальным ремонтом дороги, Синичкин пояснить не смог.

«Строительство подпорных стен – один из наиболее эффективных методов борьбы с оползнями в природных условиях Севастополя», – согласилась в выводами правительства эколог Маргарита Литвиненко.

А Максим Мишин напомнил о том, что за последние несколько лет в Севастополе обрушилось много таких стен:

Нужна постоянная профилактика опасных участков дороги

«Вы поищите материалы за последние три года, сколько в Севастополе обрушилось подпорных стен. Они рушатся с такой же регулярностью. Я не говорю, что это неправильный метод, но я убежден, что нужна постоянная профилактика опасных участков дороги. И ей должен заниматься наш городской «автодор». Но он этого, я считаю, не делает или делает ненадлежащим образом. Вообще, к «автодору» масса претензий и эта – лишь одна из них».